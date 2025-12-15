Čo robiť, keď cena na regáli nesedí s cenou na účtenke? Slováci často prichádzajú o peniaze zbytočne

Možno sa vám to už stalo: v obchode si vyberiete tovar za cenu, ktorú vidíte na regáli, ale po zaplatení zistíte, že na účtenke je iná, vyššia suma. Mnohí zákazníci sa v takej chvíli zahanbia, nechajú to tak a idú domov s pocitom, že o pár eur jednoducho prišli. No v skutočnosti to tak vôbec nemusí byť.
Slovenská legislatíva je v tomto smere jasná – zákazník má právo zaplatiť cenu, ktorá je uvedená pri výrobku. A ak obchodník spraví chybu, je povinný ju napraviť.
Prečo sa to deje častejšie, ako by ste čakali
Väčšina ľudí sleduje letáky so zľavami a chodí po supermarketoch najmä vtedy, keď majú vybrané produkty v akcii. Pri niektorých druhoch tovaru — čistiace prostriedky, trvanlivé potraviny, kozmetika či oleje — môže byť rozdiel v cene naozaj výrazný.
Lenže administratívne chyby sa v obchodoch stávajú. Niekedy zabudnú prelepiť cenovky, inde sa nesprávne nahrá cena do systému pokladní. Výsledok? Na účtenke vám nabehne suma, ktorá s pôvodnou cenou nesedí.
Pri veľkom nákupe si to človek ľahko nevšimne. A obchodníkom sa spoliehanie na nepozornosť zákazníkov, žiaľ, neraz vyplatí.
Ako má postupovať zákazník na Slovensku?
1. Skontrolujte si účtenku hneď po nákupe
Najmä pri tovaroch v akcii. Ak vidíte nezrovnalosť, zamierte hneď k informáciám alebo pokladníčke.
2. Nebojte sa upozorniť na chybu
Zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.) hovorí jednoznačne:
predávajúci je povinný predávať tovar za cenu uvedenú pri výrobku.
Ak vám pokladňa naúčtovala viac, obchod vám musí rozdiel vrátiť — buď v hotovosti, alebo spätnou platbou na kartu.
3. Nenechajte sa odbiť
Ak vám zamestnanec tvrdí, že „s tým sa nedá nič robiť“, je to nepravda.
Na Slovensku ide o porušenie zákona a môžete požiadať o nápravu.
V prípade odmietnutia máte právo podať podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI).
Môžete reklamovať aj neskôr
Nemusíte stáť pri pokladni a kontrolovať účtenku hneď. Slovenský zákon vám umožňuje prísť do obchodu aj neskôr – stačí, že máte účtenku a viete, kde bola nesprávna cena uvedená.
Obchod je stále povinný chybu napraviť.
Pozor na „falošné“ akcie, ktoré sa objavujú aj na Slovensku
Aj slovenské supermarkety už dostali pokuty za praktiky, ktoré sú zavádzajúce, napríklad:
- dočasné zvýšenie ceny pred „zľavou“
- nesprávne označovanie akcií
- rozdiel medzi cenovkou a účtovanou cenou
- neprehľadné cenovky, ktoré môžu zákazníka zmiasť
SOI takéto praktiky pravidelne kontroluje a ukladá sankcie, niekedy aj v hodnote desiatok tisíc eur.
Ako sa chrániť?
- Pred kúpou drahších produktov si porovnajte ceny online.
- Pri akciách sledujte, či ide o skutočnú zľavu, alebo len marketingový trik.
- Účtenku si kontrolujte najmä pri tovare, ktorý bol v letáku.
Záver: Spotrebiteľ má na Slovensku jasné práva. Stačí ich využiť
Ak cenovka v regáli nezodpovedá cene na účtenke, nie je to váš problém, ale povinnosť obchodníka situáciu napraviť.
Nenechajte sa odbiť ani odradiť. Každý zákazník má právo zaplatiť cenu, ktorá bola uvedená v predajni, a v prípade chyby má právo na okamžité vrátenie rozdielu.