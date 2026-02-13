Čo robiť, keď bankomat zje vašu kartu? Rozhodujú prvé minúty. Postup, ktorý odporúčajú banky

Výber hotovosti z bankomatu patrí k bežným činnostiam, nad ktorými sa väčšina z nás ani nezamýšľa. Stačí vložiť kartu, zadať PIN a peniaze sú na svete. Situácia sa však môže nepríjemne zmeniť vo chvíli, keď prístroj kartu jednoducho nevráti.
Hoci to pôsobí dramaticky, nejde o výnimočný jav. Banky aj prevádzkovatelia bankomatov majú pre takéto prípady presne stanovené postupy. Najdôležitejšie je zachovať pokoj a konať okamžite – v prvých minútach.
Prečo bankomat kartu zadrží?
Bankomaty fungujú podľa jednotných bezpečnostných pravidiel. Ak dôjde k zadržaniu karty, zvyčajne za tým stojí niektorý z nasledujúcich dôvodov:
1. Trikrát nesprávne zadaný PIN
Ak zadáte PIN kód trikrát po sebe nesprávne, bankomat kartu automaticky zadrží. Ide o ochranu pred zneužitím v prípade krádeže alebo nájdenej karty. Toto je najčastejšia príčina.
2. Karta je zablokovaná, nahlásená ako stratená alebo po dátume platnosti
Ak banka eviduje kartu ako neplatnú – napríklad bola nahlásená ako stratená, ukradnutá alebo jej skončila platnosť – bankomat ju z bezpečnostných dôvodov vtiahne.
3. Kartu ste si nevybrali včas
Po ukončení transakcie máte len niekoľko sekúnd na to, aby ste si kartu vzali späť. Ak zostane v štrbine, zariadenie ju automaticky vtiahne, aby predišlo jej zneužitiu ďalšou osobou.
4. Technická porucha
Výpadok internetu, softvéru alebo elektriny môže spôsobiť, že bankomat kartu nevráti. V tomto prípade nejde o chybu klienta, ale o technický problém zariadenia.
Toto sú oficiálne dôvody, ktoré banky štandardne uvádzajú.
Čo robiť okamžite po zadržaní karty?
Prvé minúty sú rozhodujúce. Odborníci odporúčajú tento postup:
Zostaňte na mieste
Neodchádzajte od bankomatu. V prípade potreby budete vedieť presne opísať situáciu a miesto incidentu.
Ak ide o bankomat pri pobočke, kontaktujte personál
Ak sa bankomat nachádza priamo pri pobočke banky, obráťte sa na pracovníkov vo vnútri. Tí môžu situáciu preveriť. Treba však počítať s tým, že zamestnanci spravidla nemajú okamžitý prístup do trezora bankomatu – karta sa vyberá až pri plánovanom otvorení zariadenia.
Ak ide o externý bankomat, nájdite kontakt
Každý bankomat musí mať uvedené kontaktné údaje na prevádzkovateľa. Tie bývajú nalepené priamo na zariadení. Ak ich nenájdete alebo prístroj nereaguje, volajte bezodkladne svoju banku.
Telefonát do banky: čo si pripraviť?
Operátor od vás bude potrebovať konkrétne informácie:
- presnú adresu alebo umiestnenie bankomatu,
- čas, kedy k zadržaniu došlo,
- identifikačné údaje karty (číslo uvedené na jej prednej strane, ak ho máte zapísané),
- vaše osobné údaje na overenie totožnosti.
Banka následne navrhne ďalší postup – zvyčajne dočasné obmedzenie alebo úplnú blokáciu karty. Ide o štandardný bezpečnostný mechanizmus.
Dočasné obmedzenie verzus trvalá blokácia
Tieto pojmy si mnohí zamieňajú, no ide o rozdielne kroky.
Dočasné obmedzenie
- karta zostáva formálne platná,
- bankový systém zablokuje elektronické transakcie,
- ak sa karta bezpečne vráti, obmedzenie možno zrušiť.
Trvalá blokácia
- karta sa definitívne zneplatní,
- nie je možné ju znovu aktivovať,
- banka automaticky vydá novú kartu.
Takýto postup uplatňujú všetky banky bez ohľadu na konkrétnu značku.
Sú s tým spojené poplatky?
Blokácia alebo vydanie novej karty môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníka banky. Výška poplatku závisí od typu karty aj konkrétnej finančnej inštitúcie.
Ak sa preukáže, že problém spôsobil technický výpadok bankomatu, banka môže poplatok odpustiť. Nie je to však jej povinnosť.
Bankomaty pritom uchovávajú detailné záznamy o každej operácii. Tieto logy slúžia ako dôkaz pri prípadnej reklamácii.
Je možné zadržanú kartu získať späť?
V niektorých prípadoch áno, no nie vždy.
Kartu možno vrátiť, ak:
- je stále platná,
- nedošlo k bezpečnostnému incidentu,
- banka nevydala pokyn na jej znehodnotenie.
Ako prebieha vyzdvihnutie?
- Bankomat pri pobočke: karta sa vyberá pri pravidelnom servise alebo otvorení trezora – nie okamžite.
- Externý bankomat: vyzdvihnutie zabezpečuje servisná spoločnosť, zvyčajne do 1 až 3 dní.
Banky majú zároveň interné lehoty, po ktorých sa neprevzaté karty automaticky skartujú. Spravidla ide o niekoľko dní až týždeň.
Prečo si mnohí klienti radšej vybavia novú kartu?
Čakanie na vrátenie pôvodnej karty môže trvať dlhšie než vystavenie novej.
Štandardne banka doručí novú kartu do 7 až 14 dní. Za príplatok je možné využiť expresné vydanie, ktoré trvá približne 1 až 2 dni.
Pre mnohých je preto rýchlejším a bezpečnejším riešením objednať si novú kartu okamžite.
Zhrnutie
Ak vám bankomat zadrží kartu, najdôležitejšie je:
- Zostať na mieste.
- Okamžite kontaktovať banku alebo prevádzkovateľa bankomatu.
- Nechať si kartu dočasne obmedziť alebo zablokovať.
Situácia síce pôsobí stresujúco, no má jasné riešenie. Rýchla reakcia minimalizuje riziko zneužitia a zabezpečí, že sa k peniazom opäť dostanete bez zbytočných komplikácií.