Čo robiť, ak vaše orchidey nekvitnú? Použite zázračnú zálievku, ktorá im pomôže

Orchidey patria medzi najkrajšie izbové rastliny a za správnych podmienok by nás mohli potešiť kvetmi až trikrát ročne. Čo však robiť, keď sa kvitnutia nedočkáte? Zostávajú len listy a korene, zatiaľ čo kvety nikde? Prinášame užitočné rady, ktoré pomôžu vašim orchideám opäť rozkvitnúť a stať sa ozdobou vášho domova.

Prečo orchidey nekvitnú?

Najskôr je potrebné pochopiť, prečo sa rastlina zdráha vytvárať nové kvety. Medzi najčastejšie príčiny patria tieto:

Nedostatok svetla – Ak orchidea nemá dostatok prirodzeného svetla, všetku energiu sústredí na rast listov a koreňov. Kvety pritom zostávajú na vedľajšej koľaji. Nesprávne zalievanie – Kvetináč plný premokreného substrátu vedie k hnilobe koreňov, čím sa brzdí tvorba kvetných pukov. Chýbajúca zimná pauza – Orchidey potrebujú počas zimných mesiacov oddychový režim. Bez neho nemajú dostatok síl na tvorbu nových kvetných výhonkov. Nedostatok živín – Orchidey sú náročné na výživu, preto ak im chýbajú dôležité látky, kvetov sa nedočkáte.

Ako orchideu povzbudiť k opätovnému kvitnutiu?

Ak chcete vidieť svoju rastlinu opäť v plnej kráse, skúste niektoré z týchto osvedčených postupov:

Nájdite vhodné miesto pre orchideu

Rastlina potrebuje dostatok rozptýleného svetla, aby mohla správne rásť. Ideálnym miestom je parapet na východnej alebo západnej strane, kde nie je vystavená priamemu slnku, ale má dostatok prirodzeného osvetlenia. Správne zalievanie je základ úspechu

Orchidey ocenia spodnú zálievku. Nalejte mäkkú, odstátu vodu do podmisky alebo kvetináča tak, aby mala rastlina prístup k vlhkosti, a nechajte ju nasiaknuť dve až tri hodiny. Následne prebytočnú vodu vylejte, aby korene nestáli vo vode. Zalievajte iba vtedy, keď substrát, napríklad kôra alebo perlit, vyschne. Domáce hnojivo z droždia

Na dodanie živín nemusíte investovať do drahých hnojív. Vyskúšajte jednoduchú zmes z vody, droždia a malého množstva cukru. Tento roztok nalejte k orchidei a nechajte pôsobiť približne 30 minút. Potom ho vylejte, aby ste predišli premokreniu koreňov.

Ako pestovať orchideu, aby kvitla niekoľkokrát do roka?

Pravidelné presádzanie rastlinám prospieva

Orchidey by sa mali presádzať približne každé tri roky. Ak vaša rastlina nekvitne, môže to byť signál, že jej koreňový systém už nemá dostatok priestoru alebo substrát stratil svoje vlastnosti. Vyberte orchideu z pôvodného kvetináča, odstráňte starý substrát a zrežte odumreté alebo poškodené korene. Potom ju presaďte do väčšieho kvetináča s čerstvým substrátom určeným pre orchidey.

Ako správne orezať orchideu?

Orchidea často kvitne viackrát z jedného výhonku. Preto je dôležité ponechať približne tretinu stonky a nikdy neorezávať výhonky priamo pri koreňoch. Ak však spozorujete, že niektoré korene začínajú hniť alebo hnednúť, odstráňte ich. Zdravé korene, ktoré vyčnievajú z kvetináča, ponechajte – sú prirodzenou súčasťou rastliny. Po odstránení poškodených koreňov môžete miesta zasypať škoricou, ktorá pôsobí ako prírodný dezinfekčný prostriedok, a rastlinu umiestnite do čerstvého substrátu.

Bonusový tip: Ako podporiť vitalitu orchideí?

Okrem pravidelnej starostlivosti môžete orchideám dopriať aj mierne zníženie teploty počas nočných hodín, najmä na jeseň a v zime. Tento prirodzený stimul podporuje tvorbu nových kvetných pukov a napodobňuje podmienky, aké rastliny zažívajú vo voľnej prírode.