Čo robiť, ak váš pes nemá rád vášho nového partnera: Psí tréner prezrádza najlepšie tipy

Stalo sa vám niekedy, že ste si našli nového partnera (alebo sa k vám začal častejšie vracať nejaký rodinný priateľ) a váš pes zrazu reagoval úplne inak, než by ste očakávali? Zvyčajne túžime po tom, aby náš chlpatý kamarát s nadšením vítal každého, kto nám je blízky, avšak nie vždy to tak dopadne. Niektorí psi dokážu byť voči „novým členom domácnosti“ nedôverčiví, odmeraní či dokonca nepriateľskí. Môže z toho vzniknúť slušná dilema: Ako reagovať, keď pes zjavne nemá rád môjho partnera?

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, prečo k takémuto správaniu často dochádza a ako s ním pracovať tak, aby ste nakoniec dosiahli príjemné spolunažívanie všetkých zúčastnených strán. Pozrieme sa zároveň na overené triky a tipy, ktoré odporúča nejeden skúsený psí tréner, a pristavíme sa aj pri známych menách v psom svete, ako je napríklad Cesar Millan, často označovaný za „psieho našepkávača“.

Psi a noví ľudia v domácnosti

Psi sú prirodzene citlivé a vnímavé tvory. Dokážu rozoznať naše nálady, čítať energiu v domácnosti a veľmi jasne vnímať akékoľvek zmeny vo svojom teritóriu. Keď sa v domácom prostredí objaví nová tvár, pes môže zareagovať rôznymi spôsobmi – od prehnanej náklonnosti, cez opatrné obchádzanie, až po vyhranenú nevraživosť. Samozrejme, zvieratá, ktoré majú za sebou nepríjemné skúsenosti s cudzími ľuďmi, reagujú o to ostražitejšie.

Môže ísť o žiarlivosť?

Populárny psí tréner Cesar Millan vo viacerých videách vysvetľuje, že koncept žiarlivosti možno u psa chápať skôr ako problém s nastavenými pravidlami a s nedostatočnou socializáciou. V niektorých prípadoch sa však môže psia „žiarliaca“ reakcia prejaviť, keď sa zrazu o pozornosť majiteľa delí aj s iným človekom. Ak vás zaujíma, ako Cesar opisuje emócie psa v situácii, keď si nachádzate nového partnera, môžete si pozrieť napríklad toto video:

Cesar Millan o psej žiarlivosti

Ako spriateliť psa s novým partnerom?

1. Doprajte im čas a priestor

Jedna z najdôležitejších vecí je neponáhľať sa. Ak pes hneď od začiatku cíti k novému človeku silný odpor či strach, neskúšajte ich nasilu spájať do tesného kontaktu. Namiesto toho nechajte psa v bezpečnej zóne, aby sa mohol oboznamovať s partnerovou prítomnosťou postupne, bez donucovania. Pomalým a trpezlivým prístupom odbúrate napätie a predídete tomu, aby sa pes cítil ohrozený či vyprovokovaný.

2. Význam kŕmenia a starostlivosti

Platí staré známe, že láska často prechádza cez žalúdok, a u psov je tento princíp podobne silný. Vzťah nového partnera so psom môžete budovať tým, že dáte partnerovi na starosť (aspoň občas) kŕmenie alebo prípravu maškŕt.

Najprv „kŕmenie na diaľku“: Partner môže pripraviť jedlo alebo pamlsky, no psovi ich položí na miesto, kde sa cíti pes bezpečne. Pes tak uvidí, odkiaľ dobroty prichádzajú, no nebude sa musieť k partnerovi priblížiť, ak je príliš nesvoj.

Neskôr „podávanie z ruky“: Ak sa pes po čase prestane báť a zareaguje pozitívne, môže mu partner začať podávať pamlsky priamo z ruky. Aj takto sa dá prekonať prvotná nevôľa a vytvoriť príjemné spojenie medzi psom a vaším novým priateľom.

3. Zdieľané prechádzky ako teambuilding

Ak pes dokáže tolerovať prítomnosť partnera aspoň natoľko, aby spolu mohli vyraziť von, využite to ako príležitosť pre spoločné zážitky. Tieto „teambuildingové“ prechádzky, kedy partner psa napríklad drží na vôdzke a nosí si vo vrecku pár pamlskov, dokážu urobiť divy. Pes získa pozitívnu skúsenosť z vonkajšieho prostredia a prirodzene spojí príjemný pocit slobody alebo hry s osobou, ktorá mu venovala pozornosť.

4. Rešpektujte psie územie a hračky

Mnoho psov je teritoriálnych, a tak je dôležité dať pozor na to, aby nový partner zbytočne nevstupoval do psích „posvätných“ zón. Pelech, misky s vodou či jedlom, obľúbené hračky – to všetko môže byť pre psa niečo, čo si stráži. Najmä v prvých fázach zoznamovania nie je vhodné, aby partner zrazu bral do ruky psovu obľúbenú hračku či presúval misku. Takéto správanie môže psa zbytočne vyprovokovať a posilniť jeho nepriateľstvo.

Keď to stále škrípe…

Napriek všetkým dobrým úmyslom a snahám sa môže stať, že vzťah psa a nového partnera bude stále napätý. V takom prípade odporúčajú mnohí odborníci zvážiť spoluprácu s profesionálnym trénerom psov. Ten dokáže diagnostikovať, prečo váš pes prejavuje voči partnerovi takéto emócie – môže to byť kombinácia zlých skúseností z minulosti, slabá socializácia, traumatický zážitok spojený s osobou podobného typu (napríklad iné pohlavie, mohutná postava či podobný pach). Rovnako však môže byť príčinou nevhodné správanie samotného partnera, napríklad ak je priveľmi hlučný, netrpezlivý či dokonca agresívny.

Majte na pamäti:

Pes vníma energiu, ktorú ľudia vyžarujú. Ak je partner nervózny alebo sa psovi príliš vnucuje, zviera sa môže cítiť ohrozené.

Vždy je dôležité dávať psovi jasné hranice, no zároveň aj férovú šancu zvyknúť si.

Ak je pes agresívny, treba v prvom rade myslieť na bezpečnosť všetkých zúčastnených.

Zlepšovanie vzťahu krok za krokom

Buďte dôslední

Pravidelnosť je kľúčová. Ak partner zviera kŕmi len príležitostne a väčšinou zostáva bokom, pes ho nemusí začať vnímať ako súčasť domácnosti. Ideálne je, aby sa do starostlivosti o psa (venčenie, kŕmenie, základný tréning) partner zapojil pravidelne.

Oceňujte dobré správanie

Odporúča sa pozitívna motivácia – keď pes reaguje na partnera pokojným či priateľským spôsobom, treba ho pochváliť, odmeniť slovom, pohladením alebo aj maškrtou navyše. Pes tak postupne pochopí, že vzájomná interakcia s novou osobou prináša príjemné zážitky.

Postupne zvyšujte blízkosť

Začnite krátkymi spoločnými chvíľami v jednej miestnosti. Pes môže mať stále priestor odísť, ak by sa necítil komfortne. Neskôr môžete partnerovi umožniť dlhší kontakt – hrať sa so psom, česať ho, či s ním cvičiť jednoduché povely (sadni, ľahni, ostaň). Samozrejme, len ak to psovi vyhovuje a neprejavuje žiadne známky stresu alebo agresie.

Záver: Budujte dôveru aj trpezlivosť

Ak váš pes nového partnera jednoznačne neznáša, v prvom momente to môže byť frustrujúce, ale netreba zúfať. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že ide o komplexný vzťah. Pes vníma nové podnety citlivo a neraz mu chvíľu trvá, kým si spojí pozitívnu skúsenosť s novým človekom. Postupným, ohľaduplným prístupom sa však dá vo väčšine prípadov dosiahnuť uvoľnenejšia atmosféra a vytvoriť si pevný základ pre spoločné bývanie i výlety.

Samozrejme, ak zistíte, že partnerovo správanie je pre psa neprijateľné (napríklad je na neho hrubý alebo kričí bez dôvodu), zrejme bude vhodné riešiť to iným spôsobom – či už otvorenou komunikáciou s partnerom, profesionálnou pomocou trénera, alebo hĺbkovým prehodnotením situácie. Pes si vysoko cení bezpečie a stabilitu vo vlastnom prostredí, a ak si vytvorí vzťah dôvery k novému človeku, môže sa stať, že ho dokonca bude poslúchať ešte lepšie než vás. Psi totiž prirodzene nasledovateľsky reagujú na „lídra svorky“.

Najväčšou odmenou vám bude pohľad na psa, ktorý sa cíti spokojne, nechá sa pohladiť, hrá sa s vaším partnerom a prežíva radosť, keď spolu všetci trávite čas. Vtedy budete vedieť, že ste zložité začiatky úspešne prekonali a pred vami sa otvára nová kapitola pokojného spolunažívania.