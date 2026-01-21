Čo robiť, ak bankomat "spapá" platobnú kartu: rozhodujú prvé minúty

Správny postup krok za krokom, ktorý odporúčajú banky
Výber hotovosti z bankomatu patrí medzi bežné úkony, nad ktorými sa väčšinou ani nezamýšľame. O to väčší stres nastáva v momente, keď sa transakcia skončí, ale karta sa späť neobjaví. Hoci to môže pôsobiť dramaticky, zadržanie karty bankomatom nie je nič výnimočné. Ide o bezpečnostné opatrenie, s ktorým banky rátajú a majú naň presne stanovené postupy. Kľúčové je zachovať pokoj, neodchádzať a konať systematicky.
Prečo bankomat kartu zadrží? Najčastejšie dôvody
Bankomaty fungujú podľa jednotných bezpečnostných pravidiel. Kartu zadržia najmä v týchto situáciách:
1. Opakované zadanie nesprávneho PIN kódu
Ak trikrát po sebe zadáte chybný PIN, bankomat kartu automaticky zablokuje a vtiahne. Ide o ochranu pred zneužitím pri možnej krádeži karty. Toto je vôbec najčastejší dôvod zadržania.
2. Karta je zablokovaná, expirovaná alebo nahlásená ako stratená
Ak je karta v systéme banky označená ako neplatná – napríklad po nahlásení straty, krádeže alebo po uplynutí jej platnosti – bankomat ju pri najbližšom použití zadrží.
3. Kartu ste si nestihli vybrať včas
Po ukončení transakcie máte len niekoľko sekúnd na vybratie karty. Ak zostane v štrbine príliš dlho, bankomat ju z bezpečnostných dôvodov vtiahne späť.
4. Technická porucha zariadenia
Výpadok elektriny, internetu alebo softvérová chyba môžu spôsobiť, že bankomat kartu nevráti. V takom prípade nejde o chybu klienta, ale o technický problém na strane zariadenia.
Presne tieto dôvody uvádzajú banky aj prevádzkovatelia bankomatov vo svojich oficiálnych pravidlách.
Prvé minúty rozhodujú: ako postupovať bezprostredne po zadržaní karty
✔️ Zostaňte pri bankomate
Banky jednoznačne odporúčajú neodchádzať hneď preč. Ak je bankomat na pobočke, situáciu môžete riešiť okamžite.
✔️ Bankomat na pobočke banky
Obráťte sa na pracovníkov banky. Tí môžu preveriť, čo sa stalo, a vysvetlia ďalší postup. Treba však počítať s tým, že zamestnanci nemajú okamžitý prístup do vnútra bankomatu – karta sa vyberá až pri plánovanom otvorení trezora alebo servise.
✔️ Bankomat mimo pobočky
Na každom bankomate musia byť uvedené kontaktné údaje na jeho prevádzkovateľa. Ak ich nenájdete alebo prístroj nereaguje, najistejšou voľbou je kontaktovať priamo vašu banku prostredníctvom klientskej linky.
Kontaktovanie banky: čo si pripraviť na telefonát
Operátor bude potrebovať niekoľko základných informácií:
- presné miesto, kde sa bankomat nachádza,
- približný čas, kedy kartu zadržal,
- identifikačné údaje karty (napríklad časť čísla z prednej strany),
- vaše osobné údaje na overenie totožnosti.
Na základe týchto údajov banka rozhodne o ďalšom kroku – najčastejšie odporučí dočasné obmedzenie karty alebo jej okamžitú blokáciu. Ide o štandardný postup naprieč bankami.
Dočasné obmedzenie vs. trvalá blokácia: aký je rozdiel?
Dočasné obmedzenie karty
- karta fyzicky existuje a zostáva platná,
- elektronické transakcie sú dočasne zablokované,
- obmedzenie je možné zrušiť, ak sa karta bezpečne vráti.
Trvalá blokácia karty
- karta sa definitívne zneplatní,
- nie je možné ju znovu aktivovať,
- banka automaticky vystaví novú kartu.
Obe možnosti majú banky bežne k dispozícii a výber závisí od okolností zadržania.
Poplatky: čo môžete očakávať v praxi
- Blokácia karty alebo vydanie novej môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníka banky.
- Výška poplatkov sa líši podľa typu karty a konkrétnej banky.
- Ak sa preukáže, že kartu zadržal bankomat pre technickú chybu, banka môže poplatok odpustiť, no spravidla to nie je automatické právo klienta.
Bankomaty si vedú detailné záznamy o každej operácii. Tieto logy sa využívajú pri riešení reklamácií a preverovaní sporov.
Je možné získať zadržanú kartu späť?
Áno, ale nie v každom prípade. Závisí to od viacerých faktorov.
Kartu môžete dostať späť, ak:
- je stále platná,
- nedošlo k bezpečnostnému incidentu,
- banka nerozhodla o jej znehodnotení.
Ako prebieha vyzdvihnutie:
- Bankomat na pobočke: kartu vyberie technik alebo zamestnanec banky pri pravidelnom servise, nie okamžite.
- Externý bankomat: vyzdvihnutie zabezpečuje servisná firma, čo zvyčajne trvá 1 až 3 dni.
Banky majú zároveň interné lehoty, po uplynutí ktorých sa zadržané karty skartujú. Väčšinou ide o niekoľko dní až približne týždeň.
Prečo si mnohí klienti radšej objednajú novú kartu?
- Vrátenie zadržanej karty môže trvať dlhšie než výroba novej.
- Štandardné vydanie novej karty zvyčajne trvá 7 až 14 dní.
- Expresné vydanie je možné aj do 1–2 dní, spravidla za príplatok.
V praxi sa preto veľa ľudí rozhodne pre novú kartu, aby neboli dlhší čas bez prístupu k svojim financiám.