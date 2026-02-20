Čo robia skúsení vinohradníci vo februári s viničom? Toto by ste nemali vynechať!

Vedeli ste, že práve v zime – konkrétne vo februári – prichádza na rad jedna z najdôležitejších prác vo vinohrade? Aj keď máte doma iba jediný ker viniča, určite ho nenechávajte bez zásahu.
Práve teraz je ideálny čas dať mu nový tvar a pripraviť ho na nadchádzajúcu sezónu. Správne vykonaný rez je základom úspešnej budúcej úrody.
Zimný rez viniča je kľúčový
Vinič, ktorý sa pnie po pergole alebo záhradnom múriku, pôsobí romanticky a dekoratívne. Takýto vzhľad však nezodpovedá efektívnemu pestovaniu.
To neznamená, že bohato rozvetvený ker neprinesie hrozno, no osvedčené pestovateľské postupy počítajú s pomerne razantným vedením rastliny.
Koniec februára je obdobím, keď sa vinič odporúča zrezať. Cieľom nie je iba odstrániť poškodené či omrznuté časti, ale predovšetkým ponechať iba plodonosné drevo.
Skúsení vinohradníci sa preto na prelome zimy venujú svojim rastlinám dôkladne a odborne redukujú všetky časti, ktoré by ker zbytočne oslabovali.
Podľa spôsobu rastu patrí vinič medzi liany – teda popínavé rastliny, ktoré potrebujú oporu a správne vedenie.
Ako vyzerá rez v praxi?
Praktickú ukážku práce vinohradníka si môžete pozrieť vo videu:
Pre začiatočníka môže byť systém rezu spočiatku neprehľadný. Keď však pochopíte základné princípy, všetko do seba začne zapadať.
Dôležité nie je iba to, ako rezať, ale aj kedy.
Február je najvhodnejším obdobím v oblastiach, kde už nehrozia silné mrazy. Ideálne je obdobie vegetačného pokoja, keď sa teploty pohybujú pod 5 °C.
Ak sa ešte očakávajú mrazy, je lepšie počkať do marca – no rez by sa nemal zbytočne odkladať príliš dlho.
Čo zohľadniť pri zimnom reze?
Rez viniča je samostatná disciplína a existuje viacero spôsobov tvarovania kra. Preto sa jednotlivé prístupy môžu líšiť.
Základom je používať ostré a čisté nožnice. Rezy sa vykonávajú rovno, nie šikmo.
Pri novo vysadenom viniči je cieľom vypestovať kmienok. Rastlina musí mať oporu, ktorá by mala byť nainštalovaná už v čase rezu.
Podľa konkrétnej odrody sa určuje počet výhonkov – tzv. ťažňov – ktoré sa ponechajú. Tie sa následne skracujú na presne stanovený počet očiek.
Všeobecne platí, že menší počet výhonkov znamená vyššiu kvalitu budúcich plodov.
Pri veľmi úrodných stolových odrodách sa zvyčajne ponechávajú tri až štyri výhonky z jednoročného dreva, pričom každý má mať približne 5 až 12 očiek.
Takýto ťažň by mal vyrastať z dvojročného dreva.
Ak jednoročné drevo vyrastá priamo z kmienka, využíva sa na vytvorenie tzv. čapíka.
Ide o krátky výhon zrezaný na dve očká, ktoré budú v nasledujúcej sezóne základom nového jednoročného dreva vhodného na tvorbu ťažňov.
Správne načasovaný a precízne vykonaný zimný rez je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré rozhodujú o sile rastliny aj kvalite budúcej úrody.
Aj jediný ker si zaslúži rovnakú starostlivosť ako celý vinohrad.