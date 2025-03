Čo prežíva vaše telo v saune? Ohromujúce fakty, ktoré vás možno prekvapia aj vystrašia

12. marca si mnohí vo svete pripomínajú Svetový deň saunovania, ktorý sa zrodil vo Fínsku v roku 2016. História samotného saunovania však siaha do hlbokej minulosti – už v staroveku sa ľudia z rôznych kultúr spoliehali na blahodarné účinky horúceho vzduchu a pary. Dnes je pravidelný pobyt v saune osvedčeným spôsobom, ako posilniť imunitu, zlepšiť krvný obeh, podporiť proces detoxikácie tela a znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení.

História sauny a kultúrny význam

Staroveké civilizácie, akými boli Rimania a Egypťania, využívali sauny (alebo kúpele) na očistu tela a regeneráciu mysle. Rímske verejné kúpele kedysi pripomínali súčasné wellness centrá, do ktorých si ľudia chodili oddýchnuť, porozprávať sa a upevniť spoločenské vzťahy. Vo Fínsku patrí sauna medzi kultúrne dedičstvo a zvykne sa dokonca prirovnávať k posvätnému miestu podobnému kostolu. Je tam totiž prísne zakázané hádať sa, kliať alebo inak rušiť pokojný priebeh saunovania. V minulosti slúžila fínska sauna nielen na telesnú očistu, ale aj na pôrod či liečenie, keďže bola najsterilnejším priestorom v celej dedine.

V takej podobe, v akej fínske sauny poznáme dnes, sa začali rozvíjať až postupom času, avšak ich popularita sa rozšírila do rôznych kútov sveta. Dôvody netreba hľadať dlho: výrazne prispievajú k zlepšeniu krvného obehu, podporujú obranyschopnosť, znižujú stres a majú množstvo ďalších priaznivých účinkov na ľudský organizmus.

Prečo práve saunovanie?

Kedysi sa verilo, že potenie je kľúčom k pevnému zdraviu a lepšej kondícii. Dnes sú jeho pozitívne účinky podporené aj množstvom vedeckých štúdií. Pravidelné saunovanie pomáha kardiovaskulárnemu systému, podporuje spaľovanie kalórií a v neposlednom rade prospieva dýchacím cestám. Veľkou výhodou je aj fakt, že sauna prispieva k detoxikácii organizmu – telo sa pri potení zbavuje škodlivých látok.

Pokiaľ ide o pleť, saunovanie znamená doslova malé zázraky. Teplo otvára póry, čistí ich a podporuje tvorbu kolagénu, ktorý je nevyhnutný pre zdravý a mladistvý vzhľad pokožky. V neposlednom rade prospieva sauna aj vašej duši – znižuje hladinu stresu a zlepšuje kvalitu spánku, čo je pre moderného, vyťaženého človeka neoceniteľné.

Podľa saunovej špecialistky má veľký vplyv na to, ako sa pri saunovaní cítime, práve rozdielna teplota v jednotlivých zónach sauny. Kým pri podlahe môže byť teplota približne 50 °C, pri strope sa ľahko vyšplhá na hranicu 100 °C. V suchom prostredí to však dokážeme zniesť vďaka prirodzeným schopnostiam tela odvádzať teplo potením.

Čo sa deje v tele pri saunovaní?

Mozog

Saunovanie stimuluje tvorbu hormónov v tele, medzi nimi aj rastového hormónu, ktorý sa produkuje v mozgu (v hypofýze). Krátky, napríklad 20-minútový pobyt v suchej saune s teplotou okolo 80 °C môže dočasne zvýšiť hladinu rastového hormónu aj dvojnásobne. Tento hormón je nesmierne dôležitý pre rast, obnovu a regeneráciu buniek v tele.

Popri tom sa uvoľňujú aj endorfíny, hormóny šťastia, ktoré prispievajú k lepšej nálade a zmierňujú príznaky depresie. Tieto chemické látky dokážu znižovať hladinu stresu, a dokonca majú pozitívny vplyv na kvalitu spánku. Viaceré štúdie naznačujú, že pravidelné saunovanie môže znižovať riziko Alzheimerovej choroby a demencie, keďže pôsobí ako prevencia kardiovaskulárnych a nervových ochorení.

Pľúca

Horúci vzduch a para v saune napomáhajú rozšíreniu dýchacích ciest a zvyšujú kapacitu pľúc. V prostredí s vlhkejšou parou sa uľaví najmä osobám s dýchacími problémami či astmou, no priaznivý účinok možno badať pri rôznych respiračných ťažkostiach – pri bežnom prechladnutí, zápale priedušiek, zápale hrtana alebo dutín. Inhalovanie pary navyše zmierňuje podráždenie v hrdle a celkovo zlepšuje dýchacie funkcie.

Obehový systém

Hneď ako vkročíte do sauny a usadíte sa v nej, začne sa vám zvyšovať tepová frekvencia. To je sprevádzané roztiahnutím ciev, a tým pádom aj zrýchleným krvným obehom, ktorý je porovnateľný s ľahkým až stredne náročným cvičením. Krvný tlak reaguje na zmeny teploty a pri ochladení (napríklad studenou sprchou či ponorom do chladného bazéna) telo zažíva extrémne rýchle teplotné prechody.

Lepší krvný obeh prispieva k rýchlejšej regenerácii a menšiemu pocitu stuhnutosti po športovom výkone. Pri saunovaní môže srdce biť v rozmedzí 100–150 tepov za minútu. Michaela Matějovská taktiež zdôrazňuje, že po saunovaní sa v tele dokáže zvýšiť tvorba bielych krviniek, čo posilňuje imunitný systém. Tento efekt máva obvykle účinnosť 2–3 dni, a preto odborníci odporúčajú saunu navštevovať pravidelne, približne jeden- až dvakrát týždenne, ak si chcete dlhodobo posilňovať obranyschopnosť organizmu.

Srdce

Srdcový rytmus sa v saunovej kabíne zrýchľuje až o 30 % a môže ním pretekať približne dvojnásobné množstvo krvi než zvyčajne. V istom zmysle je teda pobyt v saune porovnateľný s cvičením so strednou záťažou. Poskytuje tak prevenciu proti chorobám srdca a ciev. Lekárske výskumy naznačujú, že tí, ktorí sa saunujú častejšie, môžu mať nižšie riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. Vysvetlenie je jednoduché: ak telo aj srdce musia pravidelne reagovať na teplotné extrémy, srdcový sval sa stáva pružnejší, silnejší a lepšie prekrvený.

Svalstvo

Ak sa rozhodnete ísť do sauny po športovom výkone, poteší vás, že už 10-minútový pobyt môže priaznivo pôsobiť na regeneráciu svalov. Saunovanie totiž pomáha znižovať svalové napätie, čo oceníte najmä po intenzívnych tréningoch. Teplo pôsobí na takzvané proteíny tepelného šoku, ktoré podporujú rast a regeneráciu svalových tkanív. Pri snahe o naberanie svalovej hmoty či formovanie postavy je však sauna len doplnkom – cvičeniu a vyváženej strave sa určite nevyhnete.

Koža

Počas pobytu v saune sa môžete poriadne zapotíť. V priebehu 15 minút dokáže telo vypotiť až pol litra vody, čo je dosť významné množstvo. Spolu s ňou sa vylučujú aj rôzne odpadové a toxické látky, vďaka čomu dochádza k prirodzenej detoxikácii organizmu. Pravidelné saunovanie tak dokáže zlepšiť nielen váš pocit z vlastného tela, ale i celkovú zdravotnú kondíciu.

Tým, že pleť sa zohreje a póry sa otvoria, môžu sa z nich uvoľniť nečistoty aj odumreté bunky. Pleť sa vďaka tomu stáva žiarivejšou a lepšie hydratovanou. Navyše, sauna podporuje tvorbu kolagénu, čím pokožke pomáha udržať pružnosť a bojuje proti predčasnému starnutiu.

Kosti a kĺby

Pobyt v saune neraz uvítajú aj ľudia trpiaci bolesťami chrbtice alebo kĺbov. Horúci vzduch a teplo môžu pomôcť uvoľniť stuhnuté svaly a zmierňovať napätie napríklad v oblasti krčnej chrbtice alebo driekovej časti. Okrem toho saunovanie podporuje funkciu chrupaviek, a práve preto sa neraz využíva pri liečbe rôznych kĺbových ochorení, vrátane reumatických ťažkostí. Viaceré zdroje dokonca uvádzajú, že saunovanie zmierňuje bolesť a môže zlepšiť pohyblivosť kĺbov v prípade artritídy.

Kedy by ste mali saunu radšej vynechať?

Hoci saunovanie prináša množstvo zdravotných výhod, existujú situácie, keď môže byť pobyt v horúcej kabíne rizikom. Preto sa mu radšej vyhnite, ak:

máte horúčkové alebo infekčné ochorenie

zápasíte so závažnejšími kožnými problémami

bojujete so srdcovo-cievnymi ochoreniami (predtým sa poraďte s lekárom)

(predtým sa poraďte s lekárom) liečite sa na vysoký krvný tlak (hypertenziu) a nemáte stav stabilizovaný

(hypertenziu) a nemáte stav stabilizovaný ste v 1. alebo 3. trimestri tehotenstva

ste pod vplyvom alkoholu (hrozí vyššie riziko náhlych zmien krvného tlaku a vzniku arytmií)

Zhrnutie

Saunovanie predstavuje starobylú, no v súčasnosti mimoriadne modernú metódu, ako telu dopriať relax, podnietiť obranyschopnosť a podporiť regeneráciu. Či už sa necháte zlákať fínskou suchou saunou, alebo dáte prednosť parnej verzii, blahodarné účinky si určite všimnete pomerne rýchlo. Poteší sa vám srdce, svaly, ale aj pokožka či nervový systém.

Nepodceňujte pritom dôležitosť postupu chladenia a oddychu – prudké zmeny teplôt dokážu výrazne podporiť cirkuláciu krvi a posilniť imunitný systém. Ak sauny navštevujete pravidelne, pridáte k zdravému životnému štýlu ďalší výborný nástroj, ktorý vám pomôže cítiť sa lepšie, mať jasnú myseľ a udržiavať si vitálnu kondíciu.

Ak ešte váhate, či sa do sauny vybrať, vedzte, že je to jeden z najkomplexnejších spôsobov, ako prepojiť telesné a duševné zdravie. Užite si chvíľu len pre seba, uvoľnite svaly, prehĺbte dýchanie a doprajte mysli pokoj – toto všetko je pre naše telo i dušu naozaj na nezaplatenie.