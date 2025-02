Čo pestovať vo februári? Zistite, akú zeleninu a bylinky môžete predpestovať už teraz

S pribúdajúcimi minútami denného svetla a pomaly sa prebúd­­zajúcou prírodou sa záhradkárska sezóna začína čoraz intenzívnejšie hlásiť o slovo. Hoci vonkajšie teploty môžu ešte klesať pod bod mrazu, práve február je ideálnym mesiacom na prvé výsevy viacerých druhov zeleniny a byliniek. Aby sa vám vaše rastlinky odvďačili bohatou úrodou, pripravili sme prehľad, ako začať, do čoho vysievať a čo všetko môžete zasiať práve v tomto období.

Prečo začať s výsevmi práve vo februári?

Koncom zimy už dni citeľne trvajú dlhšie, čo je dôležité pre rast a vývin mladých rastlín. V porovnaní s januárom máte vo februári predpoklad, že sadeničky získajú viac denného svetla a lepšie prospievajú. Aj keď sú noci a rána ešte chladné, na parapetoch v interiéri alebo vo vyhrievaných skleníkoch im viete vytvoriť podmienky, ktoré podporia ich rast a následné presadenie.

Navyše, mnohé druhy zeleniny rastú spočiatku veľmi pomaly, a práve preto sa oplatí predpestovať ich včas, aby ste sa už na jar či začiatkom leta tešili z čerstvej úrody.

Výber vhodného substrátu: základ úspešného pestovania

Než sa pustíte do samotného výsevu, je dôležité mať pripravený vhodný substrát. Nikdy nepoužívajte obyčajnú zeminu priamo zo záhrady, pretože môže obsahovať zárodky hubových chorôb alebo škodcov. Lepšou voľbou je špeciálny výsevný substrát, ktorý je spravidla sterilnejší a dobre priepustný.

Ďalšou alternatívou sú rašelinové tablety (tzv. jiffy). Tie stačí nechať nasiaknuť vo vode, umiestniť do misky alebo sadbovača a do vzniknutého otvoru vložiť semienko. Rastlinku následne presádzate priamo spolu s tabletou, ktorá sa prirodzene rozloží v pôde.

Praktické pomôcky na výsev

Pri príprave výsevu oceníte klasické plastové misky, výsevné sadbovače rôznych veľkostí. Tie sú veľmi praktické najmä vtedy, ak plánujete pestovať viac druhov rastlín a chcete si udržať prehľad o tom, kde je čo zasadené.

V posledných rokoch sú stále populárnejšie aj sadbovače s biologicky rozložiteľnými rašelinovými kelímkami. Semienka môžete vysievať priamo do týchto kelímkov, a pri presádzaní sadenice jednoducho vložiť do pôdy spolu s nádobkou. Takto minimalizujete stres rastliny i riziko poškodenia koreňov.

Ďalšou praktickou pomôckou je domáce miniparenisko alebo minipohárov s vetracími otvormi. Počas zimy býva vzduch v bytoch kvôli kúreniu pomerne suchý, čo mladým rastlinkám nevyhovuje. Miniparenisko pomôže udržať vyššiu vlhkosť a vytvoriť stabilné prostredie na klíčenie.

Čo môžete vysievať už vo februári?

1. Zelenina

Raná hlávková šalátová zelenina : Napríklad raný šalát, kaleráb, brokolica, karfiol. Tieto druhy vo februári výborne štartujú, pretože si vyžadujú dlhšie obdobie predpestovania a bývajú dostatočne odolné voči miernym zmenám teplôt.

: Napríklad raný šalát, kaleráb, brokolica, karfiol. Tieto druhy vo februári výborne štartujú, pretože si vyžadujú dlhšie obdobie predpestovania a bývajú dostatočne odolné voči miernym zmenám teplôt. Baklažán a paprika : Baklažány aj papriky rastú spočiatku pomalšie, a preto potrebujú dlhšie predpestovanie. Ak ich vysejete koncom zimy, do jari zosilnejú natoľko, že ich následne môžete vysadiť do vonkajšej pôdy (keď už nehrozia mrazy).

: Baklažány aj papriky rastú spočiatku pomalšie, a preto potrebujú dlhšie predpestovanie. Ak ich vysejete koncom zimy, do jari zosilnejú natoľko, že ich následne môžete vysadiť do vonkajšej pôdy (keď už nehrozia mrazy). Rajčiny : Niekto čaká s rajčinami až na marec, ale ak máte vhodné podmienky (dostatok svetla a stabilnú teplotu), môžete ich skúsiť predpestovať aj vo februári.

: Niekto čaká s rajčinami až na marec, ale ak máte vhodné podmienky (dostatok svetla a stabilnú teplotu), môžete ich skúsiť predpestovať aj vo februári. Uhorky: Ak ste netrpezliví a chcete skorú úrodu, vysejte niektoré skoré odrody už vo februári do interiéru alebo vyhrievaného skleníka.

2. Bylinky

Bazalka, majorán, petržlenová vňať : Ide o jemné bylinky, ktoré obľubujú teplo a svetlo. Vďaka predpestovaniu v interiéri budú mať bylinky náskok, a môžete ich potom preniesť napríklad na balkón či do záhona, keď bude počasie prívetivejšie.

: Ide o jemné bylinky, ktoré obľubujú teplo a svetlo. Vďaka predpestovaniu v interiéri budú mať bylinky náskok, a môžete ich potom preniesť napríklad na balkón či do záhona, keď bude počasie prívetivejšie. Rozmarín, levanduľa, tymian : Tieto stredomorské bylinky si vyžadujú dostatok slnka, no dobre znášajú aj chladnejšie noci. Vo februári môžete začať s výsevom v menších kvetináčoch na parapete, kde majú primeranú teplotu a denné svetlo.

: Tieto stredomorské bylinky si vyžadujú dostatok slnka, no dobre znášajú aj chladnejšie noci. Vo februári môžete začať s výsevom v menších kvetináčoch na parapete, kde majú primeranú teplotu a denné svetlo. Ďalšie bylinky: Siahnite aj po medovke či mäte, ak ich máte radi v čajoch alebo ako arómu do letných nápojov. Vo februári sa im v interiéri darí, ak im viete zabezpečiť pravidelnú zálievku a priame (alebo aspoň dostatočne intenzívne rozptýlené) svetlo.

3. Koreňová zelenina

Zeler : Jeho predpestovanie sa odporúčalo už v januári, ale ak ste to nestihli, nemusíte zúfať – aj začiatok februára je pre neho stále prijateľný čas. Zeler sa vyvíja pomalšie, a práve preto platí, že čím skôr ho začnete predpestovávať, tým lepšie.

: Jeho predpestovanie sa odporúčalo už v januári, ale ak ste to nestihli, nemusíte zúfať – aj začiatok februára je pre neho stále prijateľný čas. Zeler sa vyvíja pomalšie, a práve preto platí, že čím skôr ho začnete predpestovávať, tým lepšie. Reďkovky: Koncom februára sa môžete pustiť aj do výsevu reďkoviek do pareniska alebo nevykurovaného skleníka. Klíčia totiž aj pri pomerne nízkych teplotách. Ak chcete docieliť skoro zber, chráňte reďkovky pred väčšími výkyvmi počasia.

4. Nakličovanie zemiakov

Rané zemiaky: Práve ku koncu februára je vhodný čas na nakličovanie zemiakov, ktoré plánujete vysádzať skoro. Stačí ich poukladať do debničky v jednej vrstve a umiestniť na miesto s teplotou okolo 10 – 15 °C, ideálne s dostatkom svetla. Naklíčené hľuzy majú náskok a rýchlejšie vám prinesú skorú úrodu.

Ako sa starať o mladé sadeničky po vyklíčení

Teplota a vlhkosť

Pre väčšinu predpestovaných rastlín je ideálne teplotné rozmedzie 15 až 20 °C. Rovnako je dôležitá aj vzdušná vlhkosť, ktorá by sa mala pohybovať okolo 50 %. V príliš suchom prostredí môžu mladé rastlinky rýchlo vädnúť, a naopak, prebytočná vlhkosť prináša riziko hubových chorôb (napríklad padanie klíčiacich rastlín). Zálievka

Substrát by nemal byť ani premočený, ani vyschnutý. Najlepšie je rastlinky zalievať rosením – rozprašovačom. Tak zabránite vyplavovaniu semienok, ktoré sú často veľmi malé a neukotvené, kým nevyrašia korienky. Dostatok svetla

Ak semenáčiky nedostanú dostatok prirodzeného svetla, začnú sa naťahovať za slnkom a stonky budú dlhé a slabé. V zimných mesiacoch môže byť slnečných hodín obmedzené množstvo, a preto môžete zvážiť aj doplnkové LED osvetlenie. Rastlinky tak budú silnejšie a zdravšie. Namáčanie semien pred výsevom

Väčším semienkam (uhorky, tekvice, hrášok, fazuľa) pomôže, ak ich na niekoľko hodín (prípadne až dní) namočíte do vody. Pravidelne ju však meňte, aby ste zabránili množeniu baktérií. Tento krok urýchli klíčenie a zlepšuje vitalitu rastlín.

Užitočná zaujímavosť: Pepřince čistia vzduch

Možno ste sa už stretli s rastlinami známych ako pieprovec. Patria medzi obľúbené izbové rastliny, ktoré vedia do určitej miery čistiť vzduch v interiéri. Sú zároveň vhodné pre domácnosti s deťmi alebo domácimi miláčikmi, pretože nie sú jedovaté. Navyše, patria medzi nenáročné rastliny, ktoré dobre znášajú aj občasné zanedbanie zálievky. Ak teda hľadáte spestrenie svojho parapetu popri predpestovaných sadeničkách, pieprovce môžu byť zaujímavým doplnkom.

Ak si chcete pozrieť, ako vyzerajú rôzne metódy výsevu v praxi, prípadne získať viac inšpirácií, nájdete množstvo užitočných rád vo videu

Keď sa pustíte do výsevu a predpestovania vo februári, vaše rastliny budú mať náskok a vy si budete môcť užiť skoršiu a často aj bohatšiu úrodu. Základom je ustrážiť si správnu teplotu, vlhkosť, prístup ku svetlu a najmä kvalitný substrát. Ak budete dodržiavať tieto zásady, vaša záhradka či balkón sa už onedlho zaplnia silnými a zdravými rastlinkami, ktoré vám prinesú radosť aj chutné plody.

Prajem vám úspešný štart do novej záhradkárskej sezóny!