Čo o vašom trávniku prezradí výskyt sedmokrások?

Sedmokrásky – malé kvietky, ktoré si deti často pletú do venčekov alebo ich s radosťou nosia mamičkám v drobných kytičkách. My, dospelí, si ich zase ceníme pre ich liečivé účinky a radi ich využívame ako súčasť prírodnej lekárničky. Tieto milé rastlinky nájdeme takmer na každej zelenej ploche, ktorá je aspoň trochu udržiavaná. Otázka je, ako ich vnímame my – máme z ich prítomnosti radosť, alebo ich považujeme za neželaný jav, ktorý kazí náš perfektne upravený trávnik?

Každý majiteľ záhrady má totiž svoje vlastné predstavy o dokonalom trávniku. Niektorí ľudia dávajú prednosť bezchybne zostrihanému „golfovému greenu“, iní si naopak užívajú prírodnú rozmanitosť, ktorá láka rôzne druhy hmyzu a pôsobí idylicky a romanticky. Existuje aj ďalšia skupina, ktorá trávnik berie skôr prakticky – napríklad ako potravu pre domáce zvieratá. Bez ohľadu na to, ku ktorej skupine patríte, určite sa zhodneme na jednom: vlastniť aspoň malý kúsok zelene je skutočným požehnaním.

Romantika, alebo skôr golfový štýl?

Ak patríte k tým záhradkárom, ktorí si užívajú prírodný vzhľad svojho pozemku, pravdepodobne vás výskyt sedmokrások veľmi netrápi – skôr naopak, ich nežné biele kvietky vnímate ako vítanú ozdobu. Komplikácia nastáva vo chvíli, keď časť pozemku plánujete premeniť na esteticky dokonalý, pravidelne kosený koberec. Ako teda pristupovať k sedmokráskam?

Nemusíte ich hneď ničiť, dajú sa presadiť

Rozhodnúť sa, čo s týmito drobnými rastlinkami, nie je jednoduché. Sedmokrásky, podobne ako ďalšie dvojklíčnolistové rastliny, sa v tradične chápanom „dokonalom“ trávniku správajú invazívne. Na svoj rast potrebujú oveľa viac priestoru než bežná tráva, ktorá im pomaly ustupuje a trávnik tak získava neželanú mozaiku. Ak sa s takou situáciou nechcete zmieriť, neostáva nič iné, než ich odstrániť. Sedmokrásky však majú plytký koreňový systém, takže ich možno ľahko vybrať zo zeme aj s koreňmi. Potom ich jednoducho presadíte na iné miesto, kde si vytvoríte drobný záhon alebo prírodnú lúčku.

Sedmokrásky sú totiž krásnym spestrením každej záhrady.

Indikátor zdravého trávnika, ale pozor na množstvo

Jednu vec treba zdôrazniť. Sedmokrásky sú pre vás dôležitou informáciou, že váš pozemok je v dobrej kondícii a že príroda na ňom funguje tak, ako má. Ich prítomnosť je signálom dobre zásobenej, humóznej a priepustnej pôdy, ktorá je ideálna nielen pre tieto kvietky, ale aj pre trávu samotnú. Ale všetkého veľa škodí, a to platí aj o týchto drobných rastlinkách.

Ak ich počet zostáva v rozumných medziach, znamená to, že všetko je v absolútnom poriadku. Akonáhle si však všimnete, že sedmokrásky začínajú výrazne dominovať a trávnik je viditeľne redší, mali by ste spozornieť. Takáto situácia obvykle značí problém so zhutnením pôdy, ktorá potrebuje dôkladnú starostlivosť a prevzdušnenie.

Prevzdušnenie ako jednoduché riešenie problému

Dôvod tohto javu je jednoduchý. Sedmokrásky majú plytké korene a dokážu získať kyslík aj v zhutnenej pôde priamo z povrchu. Bežná tráva, ktorá má korene hlbšie, túto schopnosť nemá, a preto ustupuje. Riešením je použiť vertikutátor alebo ručný prevzdušňovač, čím zlepšíte prístup vzduchu do pôdy a tráva tak získa potrebný kyslík pre svoj zdravý rast. Už po krátkej dobe si všimnete, že trávnik sa vracia do ideálnej kondície.

Zvýšená kyslosť pôdy – pomôže vápnik alebo domáce triky

Ďalšou príčinou hojného výskytu sedmokrások môže byť aj zvýšená kyslosť pôdy. Niektoré druhy tráv na kyslú pôdu reagujú veľmi citlivo a nedokážu správne rásť. Ak máte podozrenie práve na tento problém, použite na trávnik vápnik. Môžete si zvoliť komerčné prípravky alebo jednoduché domáce riešenia, ako sú dôkladne rozdrvené vaječné škrupiny či obyčajná školská krieda, rozdrvená na jemný prášok. Toto jednoduché opatrenie môžete pokojne vykonať spolu s deťmi, ktoré sa tak zároveň dobre zabavia a naučia sa niečo nové.

Nechajte sedmokrásky žiť – príroda sa vám odvďačí

Ak vašou úlohou nie je starostlivosť o golfové ihrisko, sedmokrásky na trávniku sú rozhodne vítané. Ich prítomnosť pridáva vašej záhrade jemnosť a romantickú atmosféru, poskytuje potravu včelám a ďalšiemu užitočnému hmyzu, čím prispievate k biodiverzite. Navyše ich rast jasne signalizuje, že váš trávnik je zdravý a pôda na ňom je plná živín.

Nechajte preto tieto krásne kvietky pokojne kvitnúť tam, kde si sami vybrali miesto. Vaša záhrada tak zostane nádherná a zároveň budete mať dobrý pocit, že spolupracujete s prírodou, namiesto aby ste proti nej bojovali.