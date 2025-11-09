Čo nikdy nesmiete dávať do vtáčieho kŕmidla. Väčšina ľudí to netuší a operencom tým ubližuje!

S príchodom chladnejších dní začína pre mnohé vtáky ťažké obdobie.
Tie, ktoré nestihli odletieť do teplých krajín, musia bojovať o potravu. Pomoc hľadajú aj v našich kŕmidlách – no práve tam na ne často číhajú nečakané nebezpečenstvá.
Kŕmidlo nie je odpadkový kôš
Vtáčie kŕmidlá sú ozdobou záhrad, parkov či parapetov. Majú slúžiť ako záchrana pre hladné vtáky, no ak nie sú správne udržiavané, môžu sa pre ne stať pascou.
Mnohí ľudia si totiž mýlia kŕmidlo s miestom, kam môžu vysypať všetky zvyšky z kuchyne.
Do kŕmidiel tak končia plesnivé potraviny, staré pečivo, sušené ovocie či dokonca zvyšky varených jedál – cestoviny, knedle alebo omrvinky.
Len málo ľudí vie, že chlieb, rožky či iné pečivo sú pre vtáky nevhodné. Obsahujú kypriace látky, ktoré im zaťažujú trávenie, a soľ, ktorá môže byť pre ich žalúdok doslova smrteľná.
Kam umiestniť kŕmidlo
Ak chcete vtákom pomôcť, robte to s rozumom.
Ideálna výška kŕmidla je približne 1,5 metra nad zemou – dosť vysoko na to, aby sa k nemu nedostali mačky či iní predátori. Miesto by malo byť chránené pred vetrom a snehom.
Ak stojí kŕmidlo na strome alebo kovovej tyči, oplatí sa podstavec obaliť plechom či drôtom – tak sa naň žiadny maznáčik nedostane.
Nemáte záhradu? Nevadí. Kŕmidlo môžete zavesiť aj na balkón alebo parapet. Existujú aj jednoduché typy, ktoré sa pripevňujú prísavkami priamo na sklo.
Ak však kŕmidlo visí blízko okna, hrozí, že do neho vták narazí.
Aby ste tomu predišli, prilepte na sklo samolepky – napríklad s motívmi vtákov alebo decentné UV nálepky, ktoré sú pre ľudí takmer neviditeľné, no vtáky ich registrujú.
Čím vtáky nakŕmiť
Máte kŕmidlo pripravené? Skvelé! Teraz už len správne zvoliť potravu. Vtákom najviac prospeje:
- proso, ovos, pšenica, slnečnica a iné obilniny,
- varené (nesolené) zemiaky alebo ryža,
- ovsené vločky, strúhaná mrkva, surové mäso,
- strukoviny či tukové zmesi.
Ak chcete prilákať kosa alebo drozda, pridajte niekoľko jabĺk či bobúľ jarabiny. Sýkorky, brhlíky a ďatle zasa ocenia lojové gule alebo kocky tukovej zmesi.
A nezabudnite na napájadlo – voda je pre vtáky rovnako dôležitá ako potrava. Aj v zime potrebujú mať čím zapiť svoj hostinec!