Starostlivosť o záhradu si vyžaduje čas aj vedomosti. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako spracovať opadané lístie, konáre či iný záhradný odpad, je kompostovanie.
Rovnako tak dokáže zužitkovať veľké množstvo biologického odpadu z kuchyne. V posledných rokoch sa komposty na českých záhradách objavujú čoraz častejšie.
Spolu s tým sa však množia aj chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú už pri ich zakladaní.
Pestovanie vlastnej zeleniny, byliniek či drobného ovocia sa opäť dostáva do popredia. A kvalitná kompostová zemina je v tomto smere doslova malým pokladom.
Nie je preto prekvapením, že kompostéry pribúdajú takmer na každej záhrade. Mnohé z nich však nie sú založené správne. Pritom vytvoriť spoľahlivý zdroj kvalitného hnojiva vôbec nie je zložité.
Ako kompostovať správne?
Kompostovanie síce nie je žiadna veda, no vyžaduje dodržiavanie základných pravidiel. Dôležité je vedieť, čo do kompostu patrí a čo nie, ako správne vrstviť jednotlivé materiály a čomu sa radšej vyhnúť.
Konkrétne tipy a užitočné informácie nájdete vo videu:
Pri zakladaní kompostu záleží nielen na tom, čo doň vložíte, ale aj v akom poradí. Správne zloženie totiž ovplyvňuje množstvo aj aktivitu baktérií, ktoré sa podieľajú na rozklade organického materiálu.
Zo záhrady takmer všetko
Ak už kompost máte pripravený, možno premýšľate, čo doň môžete pridávať. Dobrou správou je, že väčšina záhradného odpadu je vhodná.
Bez obáv môžete kompost dopĺňať lístím, pokosenou trávou či konármi – hrubšie konáre je však vhodné najprv nadrviť na štiepku. Vhodná je aj hlina, seno či slama.
Opatrní by ste však mali byť pri orechovom lístí. Do kompostu môžete vyhodiť aj zvädnuté kvety, no ak sú napadnuté plesňou, je lepšie ich zlikvidovať v bežnom odpade.
Kuchynský bioodpad
Veľké množstvo biologického odpadu vzniká aj v domácnosti, najmä v kuchyni. Kto poctivo triedi odpad, vie, že biozložka býva naozaj výrazná.
Šupky zo zemiakov, zvyšky zeleniny, vaječné škrupiny a mnoho ďalšieho – časť z toho možno ešte efektívne využiť v komposte.
Bez problémov môžete pridať šupky z ovocia a zeleniny. Výnimkou je exotické ovocie – jeho šupky je lepšie vyhodiť do komunálneho odpadu.
Do kompostu patrí aj kávová usadenina či čajové vrecúška, rovnako ako škrupiny z vajec alebo orechov. Pred pridaním ich však nezabudnite podrviť.
Čo na kompost určite nepatrí
Popri vhodných materiáloch existuje aj množstvo odpadu, ktorý by sa do kompostu nikdy nemal dostať.
Aj keď sa záhony často hnoja kravským hnojom, to neznamená, že môžete do kompostu pridávať napríklad psie exkrementy. Výkaly mäsožravých zvierat do kompostu rozhodne nepatria.
Naopak, slepačí trus použiť môžete. Nevhodné sú však kosti – či už mäsové alebo rybie – rovnako ako zvyšky mäsa či dokonca uhynuté zvieratá.
Ak nechcete, aby vám v komposte začali klíčiť nové rastliny, vyhnite sa aj vyhadzovaniu kôstok.
Do kompostu nepatrí ani burina s koreňmi, popol z uhlia, sklo, chemikálie, farby či riedidlá. Nevhodné sú aj noviny a časopisy.
Jednoducho povedané, plast, papier a sklo majú svoje miesto v kontajneroch na triedený odpad – nie v komposte.