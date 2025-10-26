Čo na tohtoročné Dušičky? Vládne jednoduchosť a návrat k prírode

S príchodom novembra sa na Slovensku opäť blíži čas, keď si pripomíname tých, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, známe ako Dušičky, majú u nás dlhú tradíciu a pre mnohých sú spojené nielen so spomienkou, ale aj s úpravou hrobov.
Ľudia prichádzajú na cintoríny, zapália sviečku, prinesú kvety a na chvíľu sa zastavia. Tento sviatok nie je o pompéznosti, ale o pokojnom tichu, spomienke a vďačnosti. A tomu zodpovedá aj tohtoročný trend v dekoráciách – jednoduchosť, prírodné materiály a decentný vzhľad.
Menej plastu, viac prírody
Ešte pred pár rokmi boli cintoríny zaplavené plastovými vencami a farebnými ozdobami. Dnes sa čoraz viac Slovákov prikláňa k prirodzenejšej a ekologickejšej výzdobe. Uprednostňujú sa živé rastliny, vetvičky ihličnanov, sušené kvety, mach či šišky. Takéto dekorácie pôsobia pokojne, elegantne a sú v súlade s ročným obdobím.
Podľa kvetinárov sa Slováci čoraz viac snažia, aby hroby ich blízkych pôsobili dôstojne a nie preplnene. Jednoduchý veniec alebo prírodná misa z chvojiny často vyzerá omnoho vkusnejšie než gýčová plastová dekorácia.
Veniec ako symbol večnosti
Medzi najobľúbenejšie ozdoby stále patrí veniec, ktorý predstavuje nekonečný kruh života. Okrem klasického tvaru sa často vyrábajú vence v podobe srdca alebo kríža.
Trendom je používanie živých a sušených prírodných materiálov – vetvičky smreku, tuje či jedle, doplnené o šišky, šípky, mach, bobule alebo drobné plody. Kto má rád farbu, môže pridať jemnú stuhu z jutoviny či saténu v zemitých odtieňoch.
Veniec si možno kúpiť hotový, no čoraz viac ľudí si ho vyrába aj vlastnoručne. Nie je to zložité – stačí korpus (slamený, prútený alebo plastový), pár vetvičiek, tenký drôtik a fantázia. Vlastnoručne zhotovený veniec má dušu a často pôsobí úprimnejšie než ten z obchodu.
Rastliny, ktoré zvládnu jeseň aj mráz
Medzi najpopulárnejšie rastliny na hroby patria chryzantémy. V slovenských kvetinárstvach sú symbolom Dušičiek – vydržia vietor, dážď aj prvé mrazy. Ich kvety môžu byť biele, žlté, ružové či fialové, pričom každý odtieň má svoj význam: biela vyjadruje čistotu, žltá nádej a fialová pokoru.
Ďalšou klasikou je vres, ktorý sa výborne kombinuje s inými rastlinami a dlho si udrží svieži vzhľad. Krásne pôsobí, keď ho zasadíte do košíka alebo hlinenej misy a doplníte machom či drobnými kamienkami.
Na hroby sa často vysádzajú aj sirôtky a cyklámeny. Tieto kvety dokážu rozžiariť hrob aj počas chladných dní a vydržia do zimy. Na jar ich možno presadiť do záhrady, kde znova rozkvitnú.
Ceny dušičkových dekorácií na Slovensku
Aj keď sú niektoré materiály tento rok o niečo drahšie, rozdiely nie sú dramatické. Základné prírodné vence a aranžmány kúpite už od približne 10 eur, väčšie alebo ručne vyrábané dekorácie môžu stáť 20 až 40 eur.
Kto chce ušetriť, môže si veniec zhotoviť sám – väčšina kvetinárstiev ponúka samostatne predajné korpusy, chvojinu a doplnky za pár eur. A výsledok býva často krajší než z predajne.
Trvalky pre tých, ktorí na cintorín nechodia často
Ak je hrob ďalej alebo nemáte možnosť chodiť tam pravidelne, výbornou voľbou sú trvalky. Nenáročné rastliny, ktoré vydržia celý rok, nevyžadujú zalievanie a udržiavajú si tvar aj v zime.
Medzi vhodné druhy patria zimozeleň, rozchodník alebo pakost – rýchlo zaplnia priestor a vytvoria pekný zelený podklad. Takýto typ výsadby je čoraz obľúbenejší najmä na väčších cintorínoch, kde ľudia nechcú meniť kvety každý mesiac.
Aranžmány, ktoré zaujmú
Populárne sú aj aranžmány v keramických alebo betónových nádobách, ktoré pôsobia elegantne a pevne držia tvar aj v zlom počasí. Naplniť ich možno živou čečinou, doplniť sušené kvety, makovice, klasy obilia, drevené ozdoby alebo drobné jablká. Výsledkom je prírodný a dôstojný doplnok, ktorý vydrží niekoľko týždňov.
Dušičky nie sú o okázalosti
Hoci sa v obchodoch dá kúpiť množstvo ozdôb, najdôležitejšie zostáva to, čo do výzdoby vložíme – úcta, láska a spomienka. Dušičky nie sú súťažou o najväčší veniec či najdrahšiu sviečku, ale tichou pripomienkou, že na svojich blízkych nezabúdame.
Jednoduchosť, príroda a úprimnosť – to sú tri slová, ktoré najlepšie vystihujú tohtoročné dušičkové trendy.