Čo je zdravšie – jogurt alebo tvaroh? Odborníci konečne priniesli jednoznačnú odpoveď

Jogurt aj tvaroh patria k tradičným mliečnym výrobkom, ktoré sa na našich stoloch objavujú pravidelne. Oba sú výživovo hodnotné, no ich účinok na organizmus sa líši. Aby bolo jasné, ktorý výrobok môže byť „zdravší“, treba vychádzať z nich samotných – z ich zloženia, spôsobu výroby a z toho, čo presne dodávajú telu.
Ako vzniká jogurt a čo prináša
Jogurt vzniká fermentáciou mlieka pomocou špecifických živých baktérií, najčastejšie Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus. Tento proces mení konzistenciu aj chuť a zároveň:
- zlepšuje stráviteľnosť laktózy, pretože časť cukru sa počas fermentácie rozkladá
- prispieva k udržiavaniu zdravého črevného mikrobiómu, pokiaľ jogurt obsahuje živé kultúry
- môže podporovať trávenie u ľudí, ktorí nemajú vážnu intoleranciu mlieka
Vedecké štúdie potvrdzujú, že pravidelná konzumácia jogurtu s aktívnymi kultúrami môže priaznivo ovplyvňovať zloženie črevnej mikrobioty a trávenie. Účinok sa však líši podľa konkrétnych kmeňov baktérií a množstva živých kultúr.
Jogurt je vhodný ako každodenná súčasť stravy, najmä vtedy, keď človek hľadá ľahko stráviteľné jedlo, ktoré nezaťaží žalúdok.
Tvaroh: vysoký podiel bielkovín a sýtosť
Tvaroh sa vyrába zrážaním mliečnej bielkoviny (kazeínu) a oddelením srvátky. Je prirodzene bohatý na plnohodnotné bielkoviny, ktoré:
- majú vysokú biologickú hodnotu
- podporujú regeneráciu svalov
- zasýtia na dlhší čas
Odborné zdroje potvrdzujú, že bielkoviny sa trávia pomalšie než sacharidy, čo má za následok dlhší pocit sýtosti. Preto je tvaroh vhodný najmä po cvičení, pri vyššej fyzickej aktivite alebo pre ľudí, ktorí potrebujú stabilnejú energiu počas dňa.
Tvaroh je výživný, no nie každý ho znáša rovnako dobre – jeho hutnosť môže u niektorých ľudí vyvolať pocit ťažkosti.
Vápnik v jogurte a tvarohu
Oba výrobky sú zdrojom vápnika, no jeho vstrebateľnosť sa líši:
- Jogurt: fermentácia zlepšuje dostupnosť niektorých minerálov, vrátane vápnika.
- Tvaroh: obsahuje vápnik vo väzbe, ktorá je pre organizmus o niečo menej dostupná než v kefíre či jogurte.
Neznamená to však, že tvaroh má „málo vápnika“ – len to, že jeho využiteľnosť nie je taká vysoká. Najvýhodnejšie je oba výrobky striedať.
Kalórie a výživové rozdiely
Energetická hodnota závisí najmä od obsahu tuku:
- nízkotučné jogurty a tvarohy majú podobné množstvo kalórií
- plnotučné výrobky sa líšia podľa značky a spracovania
- jogurt býva mierne kalorickejší, ale tvaroh zas udrží sýtosť dlhšie
Pri chudnutí rozhoduje najmä celkový príjem a kombinácia potravín, nie jeden konkrétny výrobok.
Kedy je lepšia voľba jogurt? Kedy uprednostniť tvaroh?
