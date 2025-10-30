Čo je potrebné v októbri ešte zvládnuť na záhrade: Nezabudnite na 3 dôležité kroky!

Aj keď sa zdá, že záhrada má po letnej sezóne svoje najlepšie obdobie za sebou, stále si vyžaduje vašu pozornosť.
Jeseň totiž nie je čas na odpočinok – práve naopak, je potrebné pripraviť všetko na príchod zimy. Čo by ste určite nemali prehliadnuť?
Jeseň = veľké upratovanie
Počas leta všetko rástlo, bujnelo a rodilo. V októbri však prichádza moment, keď záhrada potrebuje generálne upratať a zazimovať všetko, čo už nebude v prevádzke.
- Ak máte bazén, sezóna je u konca. Vypustite vodu, poriadne ho vyčistite a nafukovací bazén uskladnite na suchom mieste.
- Pozornosť si zaslúžia aj chodníky, dlažba alebo terasa. Ideálnym pomocníkom je tlakový čistič.
- Gril či záhradný krb, ktorý ste celé leto používali, si zaslúži dôkladné vyčistenie.
- Tráva už dorástla naposledy – káble od kosačky zrolujte a všetko náradie, ktoré cez zimu nevyužijete, očistite a uskladnite.
- Pred snehom a mrazmi nie sú chránené ani záhradné stavby a konštrukcie – skleník, plot či iné prvky skontrolujte a opravte, ak je to potrebné.
- Ak už na záhrade neplánujete posedávať, postarajte sa aj o správne zazimovanie záhradného nábytku.
Ideálny čas na výsadbu
Jeseň neznamená koniec záhradkárstva, práve naopak. Október ponúka skvelé podmienky na výsadbu ovocných kríkov aj okrasných rastlín.
Zasaďte:
- ríbezle a maliny
- ruže
- jarné cibuľoviny
Vďaka jesenným dažďom a stále ešte teplej pôde sa rastliny dobre zakorenia a na jar vás príjemne prekvapia.
Pripravte rýľ – je čas na záhony
Záhony a skleník priniesli ešte nedávno poslednú úrodu rajčín, cukiet či fazule. Teraz je však čas na:
- mierne obmedzenie zálievky
- odstránenie odumretých rastlín
- likvidáciu starého mulču
- rytie a okopávanie pôdy
Dlhé výhony ruží skráťte približne na 5 až 8 očiek a suché konáre na stromoch vyrežte.
Myslite aj na trávnik
Ak chcete budúce leto obdivovať krásny zelený koberec, nezačnite sa oň starať až na jar. Trávnik teraz potrebuje:
- prevzdušnenie
- vertikutáciu
- jesenné hnojenie
Pri poslednom kosení nechajte trávu o trochu vyššiu, aby lepšie zvládla mráz a snehovú pokrývku.
Spadnuté lístie? Pozor na slimáky
Padanie lístia je jesenná realita, no nenechávajte ho vo veľkých hromadách rozložené po záhrade. Pod nimi trávnik trpí a slimáky sa tam budú mať ako v raji.
Prejdite sa s hrabľami alebo použite záhradný fukár.
Jednu menšiu kopu lístia a vetvičiek však môžete nechať v nejakej pokojnej časti záhrady – poslúži ako zimovisko pre ježkov a motýle, ktoré u nás prezimujú.