Čo je metóda 90/90 a prečo ju odborníci považujú za najúčinnejší spôsob, ako udržať doma poriadok?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko vecí vlastníte, hoci ich vôbec nepoužívate? Práve od tohto poznania sa odvíja myšlienka známa ako metóda 90/90 – jednoduché pravidlo, ktoré pomáha zredukovať zbytočnosti a udržať doma poriadok bez prehnaného úsilia.
Minimalizmus v praxi neznamená prázdne izby ani sterilné prostredie. Ide o životný štýl, v ktorom sa človek cíti lepšie, pretože sa obklopuje len tým, čo má pre neho skutočný zmysel. Menej vecí neznamená menej života, ale viac priestoru – fyzického aj psychického.
V dnešnom svete máme tendenciu hromadiť. Reklamy, výpredaje a spoločenské zvyky nás presviedčajú, že „viac“ je vždy lepšie. No v skutočnosti to býva naopak. Nadbytok vecí často spôsobuje stres, zahltenie a pocit, že sa nedokážeme uvoľniť ani vo vlastnom dome.
Ako to funguje?
Pravidlo je prekvapivo jednoduché. Pri každej veci, ktorú doma máte, sa opýtajte:
- Použil(a) som ju počas posledných 90 dní?
- Ak nie, budem ju používať počas nasledujúcich 90 dní?
Ak odpoveď znie „nie“ na obe otázky, je čas vec posunúť ďalej – predať, darovať, zrecyklovať alebo jednoducho odstrániť z domácnosti.
Tento systém funguje preto, že vás núti byť úprimní sami k sebe. Nepremýšľate donekonečna, či sa to ešte niekedy zíde – buď to slúži, alebo nie.
Číslo 90 nie je pevne dané. Niekto si zvolí kratšie obdobie, napríklad 60 dní, iný dlhšie, napríklad 120. Dôležité je, aby ste si nastavili rámec, ktorý vám vyhovuje, a dodržiavali ho.
Kedy pravidlo neplatí?
Nie všetky predmety možno posudzovať podľa tohto princípu. Spomienkové veci, fotografie, suveníry či darčeky s citovou hodnotou si svoje miesto zaslúžia. Cieľom nie je zbaviť sa všetkého, ale ponechať si len to, čo má pre vás význam.
Ak sa k tejto metóde vraciate pravidelne – napríklad raz za tri mesiace – stane sa prirodzenou súčasťou vášho života. Upratovanie sa zmení z nepríjemnej povinnosti na zvyk, ktorý prináša pocit ľahkosti.
Menej vecí, menej stresu
Výskumy z oblasti psychológie potvrdzujú, že neporiadok v domácnosti zvyšuje hladinu stresového hormónu kortizolu a zhoršuje schopnosť sústrediť sa. Život v preplnenom prostredí môže viesť k únave a podráždenosti, zatiaľ čo upratané priestory zlepšujú koncentráciu aj náladu.
Keď odstránite zbytočnosti, uvoľníte tým nielen miesto, ale aj mentálny priestor. Všetko, čo vlastníte, si vyžaduje vašu pozornosť – a ak je toho priveľa, vaša myseľ sa neustále zaoberá tým, čo by mala „ešte dokončiť“.
Kde začať?
Začnite v malej oblasti – ideálne tam, kde vás neporiadok najviac trápi.
- Kuchyňa: Spotrebiče, riad, formičky a pomôcky, ktoré nepoužívate, zbytočne zaberajú miesto.
- Šatník: Ak ste niečo nemali na sebe tri mesiace a nie je to sezónne, pravdepodobne to tam len visí bez dôvodu.
- Kúpeľňa: Staré krémy, poloprázdne fľaštičky a darčekové sady, ktoré len stoja, patria do koša.
- Obývačka: Staré časopisy, dekorácie, káble alebo darčeky, ktoré sa vám nepáčia – pustite ich z domu.
- Digitálny priestor: Vymažte nepotrebné fotky, súbory a e-maily. Aj digitálny neporiadok vplýva na psychiku.
Prečo to funguje?
Metóda je úspešná vďaka svojej jednoduchosti. Namiesto plánovania a odkladania vás vedie k rýchlym, jasným rozhodnutiam. Učí vás rozpoznávať, čo vám prináša pokoj, a čo vás len zaťažuje.
Nie je to súťaž o to, kto má menej, ale spôsob, ako život zjednodušiť. Čím menej zbytočností máte, tým viac priestoru ostáva pre veci a ľudí, ktorí sú skutočne dôležití.
Záver
Metóda 90/90 je praktický a realistický prístup k udržiavaniu poriadku. Nevyžaduje žiadne špeciálne systémy ani zložité postupy – len úprimnosť a ochotu pustiť to, čo už neslúži.
Keď ju začnete používať, možno zistíte, že poriadok nie je o čistote samotnej, ale o vnútornom pokoji, ktorý prichádza vtedy, keď okolo seba necháte len to, čo vám prináša hodnotu a radosť.