Čo dokáže žehlička v kombinácii s alobalom? Praktické triky, o ktorých väčšina ľudí netuší!

Alobal patrí medzi bežné vybavenie takmer každej domácnosti. Väčšina ľudí ho používa hlavne v kuchyni, no jeho možnosti sú omnoho širšie.
V spojení so žehličkou dokáže uľahčiť viacero každodenných činností, o ktorých mnohí ani netušia.
Hliníková fólia sa najčastejšie využíva na balenie potravín, pečenie alebo grilovanie. To však zďaleka nie je všetko.
Existuje hneď niekoľko šikovných trikov, vďaka ktorým vám alobal ušetrí čas, energiu aj peniaze.
Alobal a žehlička ako pomoc pri uzatváraní otvorených sáčkov
Ak vám v kuchyni často zostávajú otvorené balenia potravín – napríklad cestoviny, ryža, chipsy, sypané čaje či sušienky – nemusíte ich hneď presypávať do dóz.
Vlhkosť a vysypanie vyriešite pomocou obyčajného alobalu a žehličky.
Ako na to?
Odtrhnite si kúsok alobalu a niekoľkokrát ho preložte tak, aby bol aspoň taký široký ako otvorený sáčok.
Okraj obalu prehnite podobne, ako keby ste ho chceli zavrieť, a prejdite po ňom nechtom alebo tupou stranou nožníc. Na prehnutú časť položte zložený alobal a jemne po ňom prejdite rozohriatou žehličkou.
Stačí pár ťahov zo strany na stranu. Po odstránení fólie bude sáčok opäť pevne zatavený.
Rýchlejšie a efektívnejšie žehlenie
Alobal vám môže výrazne zjednodušiť aj samotné žehlenie. Stačí, ak ho položíte pod poťah žehliacej dosky. Hliníková fólia výborne odráža teplo, takže ho smeruje späť do textílie.
Výsledok? Oblečenie sa vyhladí rýchlejšie a s menšou námahou. Tento trik oceníte najmä pri materiáloch, ktoré sa žehlia ťažko, napríklad pri ľane. Bonusom je aj nižšia spotreba energie.
Alobal v práčke? Áno, funguje to
Z alobalu si môžete vytvoriť 3 až 4 pevné guľôčky približne vo veľkosti tenisovej loptičky. Dôležité je ich poriadne stlačiť a uhladiť, aby nemali ostré hrany, ktoré by sa mohli zachytiť o oblečenie.
Guľôčky vložte priamo do bubna práčky spolu s bielizňou a zvoľte bežný prací program.
Alobal pomáha zvyšovať účinnosť prania, eliminuje elektrostatickú elektrinu a zabraňuje tomu, aby sa na oblečenie lepili nečistoty. Zároveň pomáha odstrániť zvyšky pracieho prášku z textílií.
Tupé nože a nožnice? Aj tu pomôže alobal
Ak doma nemáte brúsku, alobal poslúži ako jednoduchá náhrada. Zmačkajte ho do pevnej gule a niekoľkokrát po nej prejdite ostrím noža.
Pri nožniciach postupujte tak, že alobal niekoľkokrát preložíte a následne doň strihnete pod rôznymi uhlami. Ostrie sa tým jemne obrúsi a nožnice budú opäť rezať lepšie.