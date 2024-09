Čo do nej patrí a na aké police a čo naopak nesmiete dávať do chladničky? Urobte si v chladničke poriadok

Chladnička uchováva vaše potraviny dlhšie čerstvé, no každá potravina má v nej svoje dané miesto, ale nie všetko patrí do chladničky..

Ak budete brať chladničku len ako veľkoobjemovú špajzu, do ktorej budete klásť predmety bez ladu a skladu, dočkáte sa vzápätí nepríjemných zistení. Napríklad toho, že rad potravín sa pokazila nad očakávania skôr, alebo stratila na svojich chuťových vlastnostiach.

Chlieb a pečivo

Chleba a pečivo všeobecne rýchlejšie v chlade vysychá, na povrchu tvrdne. Snaha zabrániť presušeniu s pomocou plastových obalov tu zlyháva. V uzatvorenom prostredí totiž začnú rýchlejšie plesnivieť. Určitou možnosťou je ukladať chleba priamo do mraziacej časti. Po vytiahnutí ho ale nechajte rozmraziž prirodzene. S mikrovlnkou vyrobíte len niečo medzi chlebovou kašou a hriankou.

Chleba – v suchom, ale primerane vetranom priestore. Ideálne je drevený chlebník alebo podobný uzatvárateľný box. Pre dlhšiu čerstvosť ho môžete predtým ešte zabaliť do utierky.

Bylinky

pobyt v chladničke im síce predĺži život, ale výrazne im uberie na kvalite a chuti. Napríklad bazalka do seba prirodzene natiahne pachy okolitého prostredia. Rovnaké je to aj u ligurčeka, pažítky, oregana alebo rozmarínu. Do chladničky jednoducho nepatria.

Najlepší spôsob ako uchovávať bylinky čerstvé je mať ich čerstvé. Napríklad za oknom v kvetináči. Ak si ich kupujete, oplatí sa ich rozdeliť na niekoľko zväzočkov, a tie potom umiestniť do pohára s vodou. Podobne, ako by ste uchovávali rezané kvety. Ani tie nevydržia večne, ale aspoň nestrácajú na kvalite.

Cibuľoviny

Cesnak alebo cibuľa chlad chladničky nedocenia. Predovšetkým, dokážu jej interiér naplniť svojím výrazným zápachom. Vlhkosť obsiahnutá v cibuľu v chlade chladničky zmierni jej charakteristickú chuť a obľúbená prísada začne plesnivieť. V chlade a tme navyše môže dôjsť k tomu, že začne klíčiť, alebo hniť. Ideálne potom oboje naraz. Cesnak aj cibuľa stráca pobytom v zotrvávajúcom chlade na sile chuti, a mäknú aj fyzicky, na povrchu.

Cibuľa a cesnak potrebujú chladnejšie, ale nie studené alebo vlhké miesto. Vyvarujte sa tiež ukladania cibuľovín do igelitových sáčkov. Zaparia sa a plesnivejú . Životnosť cibule výrazne predĺžite aj tým, že ju nebudete pred vážením v obchode zbavovať ochranných vrstiev šupiek.

Paradajky

Zohnať také, čo nie sú vodnaté a bez chuti je dnes problém. Môže za to ich pobyt v chladiacich prepravných boxoch. Prichádzajú tým o aromatické prchavé látky.

Neoplatí sa kupovať prezreté paradajky, ak ich nehodláme konzumovať ihneď. Je lepšie zaobstarať trs ľahko nedozretých, pevných paradajok, a nechať ich doma v priebehu nasledujúcich dní „dôjsť“. Odoberať z trsu tak môžeme paradajky postupne, ich chuť je výrazne lepšia. Podobne si vedú aj šalátové uhorky a hadovky.

Koreňová zelenina

Mrkva, petržlen alebo zeler – disponujú dostatočne silnou pokožkou, a preferujú skôr izbové teploty. Pobyt v chlade spôsobuje ich zosychanie, a ich dreň sa stáva veľmi tuhá. Rozdiel chuti vývaru mrazenej zeleniny spoznáte ľahko sami. Nezbavujte ich hneď vňate, zvýšite tým ich výdrž.

kedysi sa uchovávala koreňová zelenina, najmä mrkva, vo špajzách a pivniciach, zahrabaná v debnách alebo vedrách s pieskom. Prekvapivo tento spôsob, zaváňajúci prehistóriou, dokonale funguje. A v lete zozberanú mrkvičku si potom môžete dopriať aj v polovici decembra.

Tropické ovocie

Banány, papája, mango, ananás alebo napríklad avokádo. Väčšinou ešte potrebuje dozrieť, a chlad im vyložene škodí. Zastavuje totiž ako proces zrenia, tak zbavuje ovocie chuti. Nezrelé banány obsahujú prevažne škrob..

Ideálnym riešením pre uskladnenie tropického ovocia je väčšinou nejaký prútený košík, otvorená miska alebo papierový sáčok, postavený v kuchyni na nejaké neslnečné miesto. Proces dozrievania ovocia si žiada teplotu aspoň 13 ° C, a tak je pobyt priamo v otvorenej kuchyni najlepší.

Citrusové plody

V chlade mäknú, prichádzajú o toľko žiadaných vitamínov a sú oveľa viac náchylné k plesniveniu. Ich tučná šupka je pritom tou najlepšou ochranou pred nežiadúcim rozkladom. Kôra citrónov, používaná pri pečení, pri pobyte v chladničke horkne, sladká šťava v pomarančoch a mandarinkách sa vďaka chladu „stiahne“ do stredu plodu.

Menej je niekedy viac, a aj tu platí, že je lepšie nedávať citrusové plody do chladničky vôbec. Pobyt na čerstvom vzduchu vašej kuchyne im vôbec neuškodia.

Kapustovité

Teda napríklad brokolica alebo karfiol. Vďaka najrôznejším záludným záhybom na ich povrchu sa im pobyt v chladničke nijako nepáči. Umožňuje totiž nárast plesní, a uberá im aj na obsahu zdraviu toľko prospešných látok.

Krátkodobý pobyt v chladničke im neškodí, ale v zásade ho nepotrebujú. Karfiol je chránený ružicou listov, a brokolicu stačí zrezať a uložiť do vody. Karfiol aj brokolica pritom preferujú uloženie vo vertikálnej polohe.

Olivový olej

Pri nízkych teplotách kondenzuje a hustne, tvoria sa v ňom chuchvalce.

Nie je to živočíšny tuk a tak sa nemusíme báť, že sa bez chladu rýchlo skazí. Ideálne umiestnenie je pre neho v suchej tmavej špajzi (slnko mu totiž tiež nerobí dobre), kde nedochádza ku kolísaniu teplôt. Vedľa sporáka by tiež nemal byť.

Čo do chladničky ešte nepatrí

Broskyne, nektárinky, cuketa, baklažán, jablká, hrušky. Je to pestrá zmes, ale v chladničke svoje miesto nemajú. Lepšie im je pri izbovej teplote, bez slnka. V chladničke sa neoplatí uchovávať ani kávu. Či už tú mletú, alebo zrnkovú. Lapá do seba všetky okolité pachy, a pritom stráca svoju povzbudivú arómu. Ak ju chcete konzervovať, skúste ju dobre izolovať, a umiestniť do mrazničky. Do chladničky z rovnakého dôvodu nepatrí tiež med. Pobyt v kuchyni mu pritom neškodí, konzervuje sa sám vrstvou kryštalizovaného cukru. Jeho chuť a liečivé vlastnosti to pritom neovplyvňuje

Ďalej je zbytočné umiestňovať do chladničky konzervované potraviny, ktoré sme ešte nenačali. Napríklad džemy, marmelády a kompóty. Naložené uhorky v náleve vďaka náleve ustoja tiež pobyt mimo chladničku. A ak ste fascinovaní exotickou kuchyňou, iste už viete, že chladnička nie je to pravé miesto ani pre indické čatní, mexickú salsu alebo anglické pickles. Obsahujú totiž slabú kyselinu octovú, ktorá ich dobre konzervuje. A rovnaké je to si dochucovadlami, horčicou a kečupom, alebo rôznymi grilovacími omáčkami. Ak všetky potraviny alebo kuchynské suroviny z chladničky vyradíte, pravdepodobne zistíte, že v nej máte zrazu veľa nevyužitého miesta.