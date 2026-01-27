Čo dať vtákom do kŕmidla? Týmito potravinami im v silných mrazoch zachránite život!

Urobte si radosť a prilákajte na svoju záhradu, balkón či terasu pravidelných operených návštevníkov. Kŕmidlo s vhodnou potravou pomôže vtákom prežiť mrazivé dni aj noci.
Dôležité však je vedieť, čím ich prikrmovať, aby získali dostatok energie aj potrebných vitamínov.
Počas zimy majú vtáky mimoriadne náročné obdobie. Potravy je málo a jej hľadanie stojí veľa síl. Práve preto má prikrmovanie zo strany človeka veľký význam.
Treba však vyberať len také krmivo, ktoré vtákom prospieva a nezaťažuje ich zdravie. Čo všetko teda vtáky v zime potrebujú?
Inšpiráciu môžete získať aj vo videu o zimnom kŕmení vtákov:
Zimné obdobie je pre vtáky skúškou prežitia
Nie všetky druhy vtákov odlietajú na zimu do teplých krajín. Tie, ktoré zostávajú u nás, čelia najťažšiemu obdobiu roka.
V zime už na stromoch a kríkoch nenájdete plody a hmyz ani červy nie sú dostupné, pretože prečkávajú v pôde. V takom čase je prikrmovanie veľmi vítané, keďže prirodzené zdroje potravy miznú.
Dôležité je však nielen čo, ale aj kde a ako vtákom potravu ponúknete.
Zaobstarajte si kŕmidlo
Kŕmidlá sú dnes bežnou súčasťou záhrad, balkónov aj okenných parapetov. Objavujú sa dokonca aj na verejných miestach, nielen v parkoch.
Na trhu nájdete množstvo hotových kŕmidiel, no ak radi tvoríte, pokojne si môžete vyrobiť vlastné.
Najčastejšie sa používa drevené kŕmidlo, ktoré možno zavesiť na konár stromu alebo upevniť na tyč vysokú približne 150 cm nad zemou.
Miesto by malo byť pokojné, bezpečné a zároveň dobre dostupné, aby ste mohli potravu pravidelne dopĺňať a čistiť.
Ak vtákom vytvoríte príjemné prostredie, budú sa k vám radi vracať – rýchlo si totiž zvyknú na miesto, kde nachádzajú spoľahlivý zdroj potravy.
Ako by malo vyzerať dobré kŕmidlo
Myslite na to, aby bolo dostatočne priestranné – prilákate tak viac druhov vtákov. Nevyhnutná je strieška, ktorá ochráni krmivo aj vtáky pred dažďom a snehom. Praktické sú odklápacie strechy, vďaka ktorým sa kŕmidlo ľahšie čistí.
Výhodou sú aj mierne vyvýšené okraje podlahy, ktoré zabránia vypadávaniu potravy.
Semienka patria medzi najobľúbenejšie krmivo
Absolútnou klasikou sú nelúpané slnečnicové semienka, čierne aj žíhané. Ak ste si pestovali slnečnice, pokojne môžete do kŕmidla vložiť aj usušený kvet – vtáky si semienka samy vyzobú.
Výborné sú aj rôzne zmesi obsahujúce:
- pšenicu
- proso
- ovos
- mak
- sezamové, ľanové či tekvicové semienka
Zakúpiť si môžete aj hotové zmesi určené priamo pre vonkajšie vtáctvo.
Ovocie a zelenina? Áno, ale s rozumom
Do kŕmidla môžete pridať aj čerstvú zeleninu a ovocie. Vhodné sú napríklad:
- nakrájaná mrkva
- petržlen
- zeler
- kapusta
- kaleráb
- jablkové šupky
Použiť sa dá aj sušené ovocie, ktoré však nesmie byť sladené. Vtáky prijmú aj varenú ryžu či varené zemiaky.
Lojové gule a červy ako skutočná pochúťka
Okolo kŕmidla môžete zavesiť aj lojové gule alebo koláče, ktoré obľubujú najmä ďatle, brhlíky a sýkorky. Zaveste ich však na vyšší konár, aby boli mimo dosahu kún a iných zvierat, ktoré by mohli vtáky ohroziť.
A viete, čo ocenia takmer všetky druhy vtákov najviac? Sušené múčne červy – pre nich sú doslova delikatesou.