Čistejšie než Mazury, pokojnejšie než Chorvátsko. Toto jazero s tyrkysovou vodou je skutočným klenotom Rakúska

Len málokto vie, že jedno z najkrajších jazier v celej Európe sa nachádza len niekoľko hodín cesty od slovenských hraníc. Fuschlsee, jazero rozprestierajúce sa na rozhraní Horného Rakúska a Salzburska, je miesto, ktoré vás očarí hneď na prvý pohľad. Jeho voda má priezračnú farbu pripomínajúcu drahokam a vzduch, ktorý tu dýchate, je tak čistý, že by sa dal porovnávať s alpským prameňom.
Pozrite si Fuschlsee vo videu
Krátky zostrih ukazuje tyrkysovú hladinu, okružnú trasu aj výhľady zo svahov nad jazerom.
Raj pre milovníkov prírody a pokojného oddychu
Okolie Fuschlsee je rajom pre všetkých, ktorí túžia po úniku od ruchu veľkomiest. Miestna krajina pôsobí takmer nedotknuto – zelené lesy, horské lúky a panoramatické výhľady z okolitého pohoria tvoria ideálnu kulisu pre oddych aj aktívnu dovolenku. Hoci sa sem väčšina turistov vyberá v lete, jazero má svoje čaro po celý rok – jar prináša rozkvitnuté svahy, jeseň hru farieb a v zime sa hladina často mení na zrkadlo zamrznutej krásy.
Najteplejšie jazero v Rakúsku
Fuschlsee leží v nadmorskej výške približne 665 metrov, meria viac než štyri kilometre na dĺžku a dosahuje hĺbku až 67 metrov. Už pri prvom pohľade vás zaujme farbou – mení sa podľa počasia, svetla a vĺn. Niekedy je smaragdovo zelené, inokedy priezračné ako horský krištáľ.
Kvalita vody patrí medzi najlepšie v celej krajine – je tak čistá, že by ste z nej bez obáv mohli naplniť pohár. Fuschlsee sa navyše zaraďuje medzi najteplejšie rakúske jazerá. V lete dosahuje voda teplotu až 24 °C, čo z neho robí ideálne miesto na kúpanie aj pre tých, ktorí sa inak studenej vody stránia.
Očarujúca trasa okolo jazera
Ak milujete prechádzky, nemali by ste si nechať ujsť okružnú trasu okolo Fuschlsee. Meria niečo málo cez 11 kilometrov a zvládnete ju pohodlne za tri až štyri hodiny. Ak si však chcete výhľady, ticho lesa a vôňu vody skutočne vychutnať, vyhraďte si na výlet celý deň. Trasa je udržiavaná celoročne, takže ju možno absolvovať aj v zimných mesiacoch – jediné, čo musíte nechať doma, je bicykel, keďže cyklistom je vstup zakázaný.
Na brehu jazera leží malebná dedinka Fuschl am See, ktorá si aj napriek turistickému ruchu zachovala autentickú vidiecku atmosféru. Drevené chalúpky, upravené záhradky a pohostinní obyvatelia robia z tohto miesta ideálnu zastávku na obed či popoludňajšiu kávu.
Plavba po jazere a zámok ako z rozprávky
Kto nechce obchádzať jazero pešo, môže sa vydať na plavbu po hladine. Malá loď premáva medzi obcou Fuschl am See a zámkom Fuschl, ktorý patrí medzi miestne dominanty.
Zámok, známy z filmovej série o cisárovnej Sissi, bol filmármi vybraný ako miesto jej detstva – hoci historicky to nie je pravda, dodnes tu možno navštíviť múzeum venované filmom aj samotnej panovníčke. V jeho priestoroch si môžete pozrieť autentické kostýmy a rekvizity, ktoré poznáte z obrazovky.
Voda, šport a hory
V lete sa Fuschlsee mení na centrum vodných radovánok. Dá sa tu požičať čln, paddleboard či kajak, na plážach sú detské ihriská a miesta na opaľovanie. Pre zdatnejších turistov je obľúbeným cieľom výstup na vrcholy Schober (1328 m) a Frauenkopf (1287 m). Odmenou za námahu je panoramatický výhľad na nielen Fuschlsee, ale aj neďaleké jazerá Wolfgangsee a Mondsee.
Zimná idylka s výhľadom na Alpy
Ani počas zimy jazero nestráca svoje čaro. Okolie ponúka menšie lyžiarske svahy, bežkárske trate a chodníky pre zimnú turistiku. Mnohí sem prichádzajú práve pre tú kombináciu – pokoj, sneh a čistý horský vzduch.
Večer si môžete posedieť v niektorej z reštaurácií a ochutnať miestne špeciality – čerstvo pripraveného sivoňa, pstruha či štuku, doplnené pohárom rakúskeho vína. Milovníci syrov ocenia aj domáce výrobky z okolitých fariem.
Golf a história v jednom
Na svoje si prídu aj golfisti – priamo nad jazerom sa rozprestiera 18-jamkové panoramatické ihrisko s nádherným výhľadom. Začiatočníci si môžu v miestnom klube vyskúšať základný kurz alebo si objednať zvýhodnený balík pre nových hráčov.
História Fuschlsee siaha až do stredoveku, keď tu vznikli prvé rybárske a lovecké osady. V 20. storočí sa oblasť stala vyhľadávaným miestom odpočinku rakúskej šľachty. Aj dnes sa pri prechádzke mestom Fuschl am See cítite, akoby ste sa vrátili o storočia späť – kamenné domy, drevené okenice a všadeprítomná vôňa horských byliniek pripomínajú staré časy.
Fuschlsee je miestom, kde sa stretáva pokoj, elegancia a nedotknutá príroda. Nie je to len jazero na kúpanie – je to priestor na spomalenie, nadýchnutie sa a znovuobjavenie ticha. Ak hľadáte alternatívu k preplneným plážam Stredozemného mora, práve tu nájdete to, čo vám chýbalo – čistotu, kľud a skutočné spojenie s prírodou.