Čistá elektrina aj bez fotovoltiky či technických znalostí? Dá sa to

Ceny elektriny sa na veľkoobchodnom trhu menia každých pätnásť minút – ide o tzv. spotové ceny. Tie môžu byť v niektorých obdobiach vysoké, inokedy dokonca záporné, keď je prebytok výroby z obnoviteľných zdrojov. Väčšina slovenských domácností však neplatí priamo spotové ceny, ale má fixovanú tarifu alebo zmluvu s dodávateľom, ktorý tieto výkyvy reguluje.
V posledných rokoch sa cena energií stala pre mnohých veľkou finančnou záťažou. Napriek tomu existuje viacero spôsobov, ako znížiť účty za elektrinu bez potreby technických znalostí či vlastnej fotovoltiky.
Zmena dodávateľa môže priniesť úsporu
Zmena dodávateľa elektriny je jednou z najjednoduchších možností, ako znížiť náklady. Proces je bez poplatkov, trvá spravidla niekoľko týždňov a nový dodávateľ za vás vybaví všetku administratívu.
Úspora závisí od typu tarify a odberu, no v niektorých prípadoch môže ísť o desiatky až stovky eur ročne. Pred zmenou sa oplatí porovnať ponuky viacerých firiem – napríklad prostredníctvom oficiálneho porovnávača ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví).
Fotovoltika nie je pre každého, ale je čoraz dostupnejšia
Inštalácia solárnych panelov má význam len vtedy, ak to umožňujú podmienky domu – vhodná strecha s južnou orientáciou, bez tieňov a v dobrom technickom stave.
Na Slovensku možno fotovoltickú elektráreň do 10 kW (určenú pre vlastnú spotrebu) zriadiť bez stavebného povolenia, no je potrebné ohlásenie na stavebný úrad a revízia elektroinštalácie.
Vďaka programu Zelená domácnostiam poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dotácie až do výšky 4 000 € na fotovoltické systémy pre rodinné domy.
Ceny panelov sú dnes o viac než 70 % nižšie ako pred desiatimi rokmi, čo robí túto investíciu dostupnejšou.
Komunitná energetika – zdieľanie elektriny medzi ľuďmi
Od roku 2024 umožňuje slovenská legislatíva vznik tzv. energetických komunít. Ide o model, v ktorom sa elektrina vyrobená napríklad na obecnom úrade, škole či rodinnom dome môže zdieľať s inými členmi komunity.
Pravidlá zdieľania elektriny upravuje zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a jeho novela, ktorá umožňuje lokálne zdieľanie energie v rámci jednej distribučnej oblasti.
Cieľom je, aby ľudia, ktorí vyrábajú prebytky, mohli pomáhať tým, ktorí elektrinu práve potrebujú – a zároveň znížiť záťaž v sieti.
Fotovoltika s batériou = vyššia sebestačnosť
Solárne panely fungujú len počas dňa, a preto sa ich efektivita zvyšuje, ak sú doplnené o batériové úložisko. Batérie umožňujú uchovávať prebytky energie a využiť ich večer alebo počas zamračených dní.
Takéto riešenie síce zvyšuje vstupnú investíciu, no dokáže znížiť účty za elektrinu o 10 – 20 % navyše oproti samotným panelom. Výhodou je aj menšia závislosť od distribučnej siete a vyššia stabilita dodávok počas špičky.
Čistá energia aj bez panelov
Nie každý môže mať solárne panely – napríklad obyvatelia bytoviek. Pre tých existujú iné ekologické spôsoby, ako využívať čistú elektrinu:
- Zmluva s dodávateľom zelenej energie: viaceré energetické spoločnosti ponúkajú tarify, kde garantujú, že vaša elektrina pochádza výhradne z obnoviteľných zdrojov (vietor, voda, slnko, biomasa).
- Úsporné spotrebiče a správanie: výmena starých zariadení za moderné s triedou A +++ môže znížiť spotrebu aj o tretinu.
- Inteligentné meranie (smart meter): umožňuje sledovať spotrebu v reálnom čase a prispôsobiť ju lacnejším hodinám odberu.
Nie ste odborník? Pomôžu profesionáli
Na to, aby ste znížili svoje účty, naozaj nepotrebujete elektroinštalačné znalosti. Dôležité je zvoliť si spoľahlivého partnera – firmu, ktorá vám pomôže s dotáciou, projektom a zapojením.
Mnohé spoločnosti dnes ponúkajú kompletné riešenia na kľúč, ktoré zahŕňajú poradenstvo, vybavenie povolení aj servis.
Využívať čistú energiu dnes nie je len otázkou technológií, ale aj prístupu. Zmena dodávateľa, výber ekologickej tarify, vstup do energetickej komunity či inštalácia fotovoltiky – všetky tieto kroky vám môžu reálne pomôcť znížiť účty a zároveň prispieť k udržateľnejšej budúcnosti Slovenska.