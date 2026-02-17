Čím naplniť kŕmidlo, aby k vám prilietali aj drozdy, červienky či kosy? Niektoré „dobroty“ im môžu uškodiť

Zimné prikrmovanie je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako pomôcť záhradnému vtáctvu prežiť obdobie, keď je prirodzenej potravy minimum. Mnohí však stále netušia, že nie všetky druhy vtákov jedia semienka. Kým sýkorky či vrabce si na slnečnici pochutia, červienka a drozd preferujú mäkkú potravu – tú, ktorá sa najviac podobá ich prirodzenej strave.
Ak im ju ponúknete, vaše kŕmidlo sa môže zmeniť na živé zimné divadlo.
🐦 Čo chutí kosom, červienkam a drozdovi najviac
Drozd čierny (Turdus merula), červienka obyčajná (Erithacus rubecula) aj drozd — najčastejšie drozd spevavý (Turdus philomelos) — sa v prírode živia najmä hmyzom, larvami, dážďovkami a bobuľami. V zime však tieto zdroje miznú, preto je vhodné nahradiť ich potravou podobnej konzistencie.
✔️ Vhodné krmivo pre kosa, červienku a drozda:
- nakrájané jablká a hrušky
- rozmačkaný banán
- namočené hrozienka
- nesolené ovsené vločky
- namáčané sušené bobuľové ovocie
- lojové zmesi s kúskami ovocia
Toto krmivo je bezpečné, ľahko stráviteľné a podporené odporúčaniami ornitológov.
Ovocie musí byť čerstvé. Zhnité alebo plesnivé kúsky okamžite odstráňte — plesne sú pre vtáky toxické.
🔥 Loj: najcennejší zdroj energie v mrazoch
V zime vtáky strácajú extrémne veľa energie udržiavaním telesnej teploty. Čistý hovädzí loj (bez soli a korenín) je preto jednou z najlepších potravín, ktoré im môžete ponúknuť.
Lojové guľky či lojové bloky ocení nielen kos a drozd, ale aj sýkorky a brhlíky.
❌ Toto drozdovi (ani iným vtákom) nikdy nedávajte
Nasledujúce potraviny sú pre vtáky zdraviu škodlivé a ich podávanie sa považuje za chybu:
- slané pečivo a chlieb
- zvyšky z kuchyne,
- údeniny
- jedlá s koreninami
- plesnivé alebo staré potraviny
Prečo sú nebezpečné?
- Salo (soľ) je pre vtáky toxické už vo veľmi malých dávkach.
- Pečivo môže v žalúdku napučať a spôsobiť zažívacie komplikácie.
- Údeniny a koreniny obsahujú látky, ktoré vtáky nedokážu metabolizovať.
- Plesne môžu spôsobiť otravu.
🏡 Kam dať kŕmidlo, aby bolo bezpečné pre kosa, červienku aj drozda?
Správne umiestnené kŕmidlo výrazne zvyšuje šancu, že sa v ňom budú vtáky cítiť bezpečne.
Overené odporúčania:
- umiestniť kŕmidlo do závetria
- postaviť ho vyššie od zeme, aby sa k nemu nedostali mačky
- vybrať miesto blízko stromov alebo kríkov, kde sa vtáky rýchlo ukryjú
- mäkkú potravu (ovocie, lojové zmesi) ponúkať aj v nízkej miske, keďže kos a drozd často hľadajú potravu na zemi
⏳ Kedy je vhodné začať s prikrmovaním a kedy prestať?
- Začať môžete, keď prídu prvé stabilné mrazy.
- Pokračujte pravidelne, akonáhle vtáky začnú kŕmidlo navštevovať — spoliehajú sa naň.
- Postupne prestaňte na jar, keď sa objaví hmyz a bobule.
Počas hniezdenia nie je vhodné podávať loj, pretože mláďatá potrebujú predovšetkým hmyz.
💧 Voda je pre kosa, drozda aj červienku rovnako dôležitá ako krmivo
V zime býva najväčším problémom nie nedostatok potravy, ale nedostupnosť tekutej vody. Pomôžete im aj jednoduchou plytkou miskou, ktorá:
- obsahuje čerstvú vodu
- je pravidelne čistená
- nezamŕza (pomáha teplá voda alebo plávajúci predmet)