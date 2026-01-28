Cibuľový čaj ako prírodný elixír: pomôže telu postaviť sa späť na nohy!

Trápi vás únava, chýba vám energia alebo na vás opakovane doliehajú nachladnutia? Jednoduchým, no mimoriadne účinným riešením môže byť cibuľový čaj.
Tento tradičný nápoj má dlhú históriu a jeho priaznivé účinky preverili celé generácie.
Ochrana pred bacilmi aj podpora pri chorobe
Podľa odborníkov ide o nápoj, ktorý dokáže výrazne podporiť obranyschopnosť organizmu. V období, keď sa okolo nás šíria vírusy a baktérie zo všetkých strán, môže cibuľový odvar fungovať ako účinná prevencia.
A ak sa už choroba v tele usadí, pravidelné pitie čaju pomáha organizmu lepšie sa s ňou vyrovnať.
Overený babičkin recept proti zápalom
Už naše staré mamy považovali cibuľový čaj za doslova liečivý elixír. Podával sa pri kašli, nádche aj nachladnutí. Cibuľa obsahuje liečivé silice a éterické oleje, ktoré upokojujú podráždené sliznice nosa a hrdla.
Vďaka tomu prináša úľavu aj pri zápale priedušiek. Navyše má výrazné dezinfekčné účinky, takže poslúži aj ako účinná prevencia. Veľkou výhodou je aj to, že si ho pripravíte kedykoľvek doma z bežne dostupných surovín.
Videonávod na prípravu cibuľového čaju
Ako si cibuľový čaj pripraviť krok za krokom, si môžete pozrieť aj v tomto videu:
Príprava cibuľového čaju je jednoduchá
Očistite 2 až 3 cibule, nakrájajte ich na štvrťky a vložte do vriacej vody. Nechajte variť maximálne 5 minút, potom hrniec odstavte a pod pokrievkou nechajte čaj ešte asi 10 minút lúhovať.
Následne nápoj sceďte do hrnčeka a vypite ešte teplý.
Ak chcete účinky čaju ešte posilniť a zároveň vylepšiť jeho chuť, môžete počas varenia pridať niekoľko plátkov čerstvého zázvoru, klinček, majorán alebo škoricu.
Na záver sa hodí aj pár kvapiek citrónovej šťavy. Odvážnejší si môžu nápoj obohatiť aj malým množstvom čerstvého cesnaku.
Ako cibuľový čaj správne užívať
Na preventívne účely postačí jeden malý hrnček dvakrát denne. Ak ste už nachladnutí alebo vás trápi kašeľ, dávku zvýšte na tri šálky denne.
Úľava pri kašli príde pomerne rýchlo
Pálenie v hrdle, tečúci nos a postupne sa zhoršujúci kašeľ sú signálom, že je čas začať s cibuľovým čajom čo najskôr. Najväčší prínos má najmä vo fáze vykašliavania.
Obsahované silice pomáhajú uvoľniť zahlienené priedušky a hlien sa rýchlejšie riedi, čo výrazne uľahčuje dýchanie.
Alternatíva: domáci cibuľový sirup
Z čerstvej cibule si môžete pripraviť aj sirup, ktorý sa už po stáročia označuje ako „čistič pľúc“. Vyrába sa zo surovín, ktoré priaznivo pôsobia na dýchacie cesty.
Do hrnca nalejte 1 liter vody, pridajte nakrájaný kúsok koreňa zázvoru, 2 čajové lyžičky kurkumy a približne 400 g nakrájanej cibule.
Zmes varte 10 až 15 minút, potom ju nechajte ešte 10 minút lúhovať pod pokrievkou. Po vychladnutí sirup dochuťte medom podľa chuti. Užívajte jednu čajovú lyžičku trikrát denne.