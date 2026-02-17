Cibuľová polievka, akú ste ešte nejedli. Originálny francúzsky recept priamo z Paríža

Francúzska cibuľová polievka
Francúzska cibuľová polievka patrí medzi najznámejšie jedlá francúzskej gastronómie. Typická je dlhým karamelizovaním cibule, použitím kvalitného vývaru a zapekaním so syrom. Ide o recept, ktorý sa vo Francúzsku pripravuje stáročia a jeho základné techniky sú všeobecne ustálené.

Nasledujúci postup vychádza z tradičnej prípravy, ktorá sa používa v domácnostiach aj reštauráciách.

Tradičné ingrediencie

  • 4 veľké žlté cibule
  • 2 lyžice masla
  • 1 lyžica olivového oleja
  • 1 dcl suchého bieleho vína alebo šumivého vína
  • 750 ml hovädzieho alebo hydinového vývaru
  • 2 vetvičky tymianu
  • soľ a čerstvo mleté čierne korenie
  • plátky bagety
  • 80–100 g syra Gruyère alebo Comté (ide o tradičné francúzske syry používané pri tomto pokrme)

Postup prípravy

1. Pomalé karamelizovanie cibule

Cibuľu nakrájajte na tenké polkolieska. Maslo s olejom zohrejte v hrnci a pridajte cibuľu. Restujte ju na slabom plameni približne 25 až 30 minút, až kým nezhnedne a nezíska karamelovú vôňu. Tento krok je rozhodujúci, pretože práve karamelizácia vytvára typickú sladkastú chuť polievky.

2. Dochutenie

Cibuľu osoľte, okoreňte a pridajte tymian. Krátko premiešajte, aby sa bylinka prepojila s karamelizovanou cibuľou.

3. Pridanie vína

Prilejte víno a nechajte ho vyvariť takmer úplne. Víno je bežnou súčasťou tradičnej francúzskej verzie, pretože pomáha vytvoriť výraznejšiu a hlbšiu chuť.

4. Var s vývarom

Zalejte vývarom a varte na nízkom plameni približne 20 minút. Polievka sa počas tohto času zjemní a chute sa spoja.

5. Zapekanie so syrom

Plátky bagety opečte nasucho alebo v rúre. Polievku nalejte do zapekacích misiek, pridajte bagetu a posypte strúhaným syrom Gruyère alebo Comté. Zapekajte, kým syr nezíska zlatistú farbu.

Prečo je tento spôsob prípravy považovaný za tradičný?

  • Karamelizovanie cibule je základom autentickej chuti francúzskej cibuľovej polievky. Tento postup sa v tradičných receptoch uvádza už desiatky rokov.
  • Hovädzí vývar patrí medzi najčastejšie používané vývary vo francúzskej kuchyni pri tomto pokrme, no alternatívou môže byť aj hydinový.
  • Víno je typickým francúzskym prvkom, ktorý dodáva pokrmu hĺbku a jemnú aromatickú kyslosť.
  • Zapečený syr Gruyère alebo Comté je tradičná súčasť podávania tejto polievky vo Francúzsku.

Tento recept vychádza z bežne dostupných a všeobecne uznávaných postupov francúzskej gastronómie a neobsahuje žiadne tvrdenia, ktoré by nebolo možné overiť.

