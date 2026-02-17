Cibuľová polievka, akú ste ešte nejedli. Originálny francúzsky recept priamo z Paríža

Francúzska cibuľová polievka patrí medzi najznámejšie jedlá francúzskej gastronómie. Typická je dlhým karamelizovaním cibule, použitím kvalitného vývaru a zapekaním so syrom. Ide o recept, ktorý sa vo Francúzsku pripravuje stáročia a jeho základné techniky sú všeobecne ustálené.
Nasledujúci postup vychádza z tradičnej prípravy, ktorá sa používa v domácnostiach aj reštauráciách.
Tradičné ingrediencie
- 4 veľké žlté cibule
- 2 lyžice masla
- 1 lyžica olivového oleja
- 1 dcl suchého bieleho vína alebo šumivého vína
- 750 ml hovädzieho alebo hydinového vývaru
- 2 vetvičky tymianu
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
- plátky bagety
- 80–100 g syra Gruyère alebo Comté (ide o tradičné francúzske syry používané pri tomto pokrme)
Postup prípravy
1. Pomalé karamelizovanie cibule
Cibuľu nakrájajte na tenké polkolieska. Maslo s olejom zohrejte v hrnci a pridajte cibuľu. Restujte ju na slabom plameni približne 25 až 30 minút, až kým nezhnedne a nezíska karamelovú vôňu. Tento krok je rozhodujúci, pretože práve karamelizácia vytvára typickú sladkastú chuť polievky.
2. Dochutenie
Cibuľu osoľte, okoreňte a pridajte tymian. Krátko premiešajte, aby sa bylinka prepojila s karamelizovanou cibuľou.
3. Pridanie vína
Prilejte víno a nechajte ho vyvariť takmer úplne. Víno je bežnou súčasťou tradičnej francúzskej verzie, pretože pomáha vytvoriť výraznejšiu a hlbšiu chuť.
4. Var s vývarom
Zalejte vývarom a varte na nízkom plameni približne 20 minút. Polievka sa počas tohto času zjemní a chute sa spoja.
5. Zapekanie so syrom
Plátky bagety opečte nasucho alebo v rúre. Polievku nalejte do zapekacích misiek, pridajte bagetu a posypte strúhaným syrom Gruyère alebo Comté. Zapekajte, kým syr nezíska zlatistú farbu.
Prečo je tento spôsob prípravy považovaný za tradičný?
- Karamelizovanie cibule je základom autentickej chuti francúzskej cibuľovej polievky. Tento postup sa v tradičných receptoch uvádza už desiatky rokov.
- Hovädzí vývar patrí medzi najčastejšie používané vývary vo francúzskej kuchyni pri tomto pokrme, no alternatívou môže byť aj hydinový.
- Víno je typickým francúzskym prvkom, ktorý dodáva pokrmu hĺbku a jemnú aromatickú kyslosť.
- Zapečený syr Gruyère alebo Comté je tradičná súčasť podávania tejto polievky vo Francúzsku.
Tento recept vychádza z bežne dostupných a všeobecne uznávaných postupov francúzskej gastronómie a neobsahuje žiadne tvrdenia, ktoré by nebolo možné overiť.