Cibuľa vydrží mesiace čerstvá. Stačí ju uložiť do vrecúšok, ktoré si ľahko vyrobíte doma

cibuľa
cibuľa Foto: František Stacho

Cibuľa je potravina, ktorú kupujeme takmer automaticky, často vo väčších baleniach. Napriek tomu mnohým doma predčasne mäkne, klíči alebo plesnivie. Zvyčajne to nie je problém kvality, ale prostredia, v akom je uložená. Aby cibuľa vydržala naozaj dlho, potrebuje podmienky, ktoré sa dajú vytvoriť aj v obyčajnej domácnosti bez špeciálneho vybavenia.

Video s ukážkou tradičného spôsobu skladovania

Ak si chcete pozrieť praktickú ukážku, ako sa dá cibuľa ukladať do pančúch a prečo tento postup ľudia využívajú dodnes, nájdete to vo videu:

Prečo sa cibuľa kazí rýchlejšie, než čakáme?

Cibuľa je po zbere ešte niekoľko týždňov živým materiálom — reaguje na vlhkosť, teplotu aj svetlo. Ak ju skladujeme nesprávne, prirodzené procesy sa zrýchlia a výsledkom je:

  • mäknutie spôsobené nadmernou vlhkosťou
  • plesne, ktoré vznikajú pri nedostatočnej cirkulácii vzduchu
  • klíčenie, ktoré urýchľuje teplo a svetlo

Aby sa týmto problémom predišlo, odborníci na skladovanie potravín odporúčajú tri základné pravidlá:
sucho, tmu a prúdenie vzduchu.

Prečo neodporúčajú plastové sáčky ani uzavreté nádoby

Cibuľa je prirodzene vlhká. Keď ju uzavrieme do plastového vrecka, vlhkosť sa nemá kam odpariť a udrží sa na povrchu cibule. V takýchto podmienkach sa veľmi rýchlo množia plesne a hniloba. Rovnako problematické sú uzavreté nádoby, ktoré bránia cirkulácii vzduchu.

Aj chladnička nie je vhodné miesto – vlhkosť v nej býva vysoká a teplota nestála, čo cibuli neprospieva.

Prečo tradičné „zavesené uloženie“ funguje

V minulosti, keď domácnosti nemali moderné špajze ani plastové boxy, sa cibuľa bežne skladovala zavesená. Ide o funkčný spôsob z jednoduchého dôvodu:
priestor okolo cibule zostáva vzdušný a suchý.

Použiť sa dajú priedušné materiály, napríklad:

  • látkové vrecúška
  • sieťky
  • staré pančuchy či silonky

Pančuchy sú obľúbené najmä preto, že sú pružné, pevné a prepúšťajú vzduch po celom obvode. Nie je dôležité, že sú to práve pančuchy — kľúčový je materiál, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu a zabraňuje hromadeniu vlhkosti.

Ako cibuľu uložiť tak, aby vydržala mesiace

  1. Vyberte iba suché a nepoškodené kusy.
    Ak sa objaví mäkké miesto, prasknutá šupka alebo začínajúca pleseň, takáto cibuľa kazí ostatné.
  2. Každú cibuľu umiestnite samostatne alebo oddelene.
    Ak používate pančuchy, medzi jednotlivé cibule môžete urobiť jednoduchý uzol. Alternatívou je skladovanie v jednej veľkej sieťke.
  3. Zaveste ich do priestoru, kde je chladno, sucho a tma.
    Ideálna je špajza, chladná komora alebo pivnica s nízkou vlhkosťou.
  4. Vyhnite sa zdrojom tepla a svetla.
    Teplejšie prostredie podporuje klíčenie.

Pri dodržaní týchto podmienok môže cibuľa vydržať niekoľko mesiacov bez zmäknutia a bez klíčkov, najmä ak ide o zimné odrody určené na dlhodobé skladovanie.

Čomu sa ešte vyhnúť

  • Neskladujte cibuľu vedľa zemiakov.
    Zemiaky uvoľňujú vlhkosť a látky, ktoré zrýchľujú klíčenie cibule.
  • Neumývajte ju pred uložením.
    Zvyšky vlhkosti výrazne skracujú trvanlivosť.
  • Pravidelne ju kontrolujte.
    Stačí jedna pokazená cibuľa a rýchlo sa znehodnotí celá zásoba.

Záver

Cibuľa dokáže pri správnom skladovaní vydržať skutočne dlho — často aj celú zimu. Nie je za tým žiadny zázračný trik, len pochopenie jej potrieb: suché, tmavé a vzdušné prostredie. Priedušné materiály, akékoľvek — vrátane starých pančúch — sú len spôsob, ako tieto podmienky jednoducho vytvoriť.

Ak máte vhodné miesto a dodržíte niekoľko zásad, cibuľa zostane pevná, suchá a bez klíčkov celé mesiace.

