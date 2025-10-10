Chytré triky záhradkárov: Ako donútiť zelené paradajky krásne dozrieť

Nie vždy sa podarí, aby paradajky stihli dozrieť ešte pred príchodom prvých mrazov.
Netreba však zúfať – žiadna úroda nepríde nazmar.
Existuje niekoľko osvedčených spôsobov, ako docieliť, aby aj zelené plody ešte pekne zčervenali a mali výbornú chuť.
Keď sa blížia mrazíky
Ak na rastlinách stále visia zelené paradajky a predpoveď hlási prvé mrazy, obmedzte zálievku. Suchšie podmienky pomáhajú plodom rýchlejšie vyfarbiť sa a dozrieť.
Ak to však nestihnú, je lepšie ich obrať skôr, než teplota klesne pod nulu – inak sa už zachrániť nedajú.
Našťastie existuje viacero trikov, ako ich nechať dozrieť aj po zbere. Tu sú tie najúčinnejšie.
1️⃣ Zaveste celú rastlinu
Tento spôsob si vyžaduje o niečo viac priestoru, no výsledok stojí za to.
Rastlinu jednoducho vytiahnite zo zeme aj s koreňmi, odstráňte poškodené alebo plesnivé listy a zaveste ju korienkami nahor na tmavé, suché miesto – ideálne do pivnice alebo komory.
Takto zavesené paradajky dozrievajú pomaly a rovnomerne, pričom si zachovajú svoju prirodzenú chuť.
2️⃣ Zber len zdravých plodov
Ak nemáte miesto na zavesenie rastlín, môžete pozbierať len zdravé plody priamo zo stoniek.
Vyhnite sa tým, ktoré sú poškodené alebo napadnuté plesňou – mohli by znehodnotiť celú várku.
Odporúča sa trhať paradajky aj so stopkou, aby si zachovali výraznejšiu arómu a chuť.
Aj keď ich chuť nebude úplne rovnaká ako u tých, ktoré dozreli na slnku, stále budú lepšie než priemyselné paradajky zo supermarketu.
3️⃣ Dozrievanie v krabici
Jednoduchý trik: rozložte nezrelé paradajky do krabice v jednej vrstve. Pre rýchlejšie dozrievanie k nim pridajte jedno zrelé jablko – to uvoľňuje plyn etylén, ktorý proces urýchľuje.
Krabicu uložte na teplejšie miesto a raz za pár dní ju skontrolujte. Ak si všimnete poškodený plod, okamžite ho odstráňte, aby nenakazil ostatné.
4️⃣ Paradajky na parapete
Ak máte dostatok miesta, môžete paradajky rozložiť aj na slnečný parapet. Pridajte k nim jedno zrelé jablko alebo už červené paradajky, ktoré taktiež produkujú etylén.
Pravidelne ich sledujte – pokazené kusy spoznáte aj podľa toho, že sa pri nich objavia drobné mušky (octomilky).
5️⃣ Nebojte sa ich spracovať
Ak máte paradajok viac alebo málo priestoru, pokojne ich spracujte.
Existuje množstvo chutných receptov zo zelených paradajok – napríklad pikantné čatní, ako ho pripravuje blogerka Petra z kanála Petrazahradnici.cz.
Pozrite si jej video recept tu:
Pri konzumácii však buďte opatrní – neodporúča sa zjesť viac než 100 g zelených paradajok denne, keďže obsahujú malé množstvo solanínu, prirodzeného jedu. Tepelná úprava alebo kvasenie môže jeho množstvo znížiť až o 35 %.
Aj napriek tomu by ste nedozreté plody nemali podávať deťom.
Záver
Aj zelené paradajky sa dajú zachrániť a premeniť na chutný domáci poklad. Či už ich necháte dozrieť na rastline, v krabici, alebo ich spracujete do čatní, v každom prípade z nich ešte môžete mať radosť – a aj chutný výsledok na tanieri.