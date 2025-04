Chystáte sa vyhodiť cibuľové šupky? Netušíte, na čo všetko sa ešte hodia

Cibuľa patrí medzi najpoužívanejšiu zeleninu v kuchyni. Mnohí z nás ju využívajú na dennej báze, no väčšina automaticky po očistení vyhadzuje šupky rovno do koša, akoby nemali žiadnu hodnotu. Je to naozaj veľká škoda, pretože cibuľové šupky sú plné prospešných látok, ktoré sa dajú znova zužitkovať na niekoľko spôsobov. Poďme sa spoločne pozrieť, prečo sa oplatí šupky uchovávať a ako z nich vyťažiť maximum.

Cibuľová šupka ako zásobáreň vitamínov a minerálov

Možno vás prekvapí, že práve v šupke cibule sa nachádza najviac výživných látok. V bežnej kuchyni ich nedokážeme skonzumovať či využiť priamo, no existuje mnoho alternatív, ako si ich vlastnosti zachovať a preniesť do niečoho užitočného. Medzi účinné zložky, ktoré cibuľová šupka obsahuje, patria napríklad:

Kvercetín a rutín – prírodné antioxidanty

a – prírodné antioxidanty Vitamíny E a C

Vápnik, horčík, železo a draslík

a Skupina vitamínov C, D, E, B6 a B12

Vďaka tomuto bohatstvu živín je cibuľová šupka vynikajúcim základom na rôzne domáce prípravky. Najčastejšie sa využíva ako univerzálne hnojivo pre izbové aj záhradné rastliny, no tým sa jej benefity ani zďaleka nekončia.

Univerzálne hnojivo z cibuľových šupiek

Prečo ho vyskúšať?

Ak pestujete rastliny v črepníku či priamo v záhrade, určite viete, aké dôležité je dopriať im dostatočné množstvo výživných látok. Miesto kupovaných hnojív plných chémie môžete siahnuť po prírodnom riešení – práve cibuľové šupky vám môžu poskytnúť všetko potrebné na vyživenie pôdy.

Ako na to?

Nazbierajte 2 – 3 šupky z cibúľ, ktoré ste použili pri varení. Nezáleží, či je cibuľa žltá, červená alebo biela. Dajte šupky do uzatvárateľnej nádoby (napr. sklenený zaváraninový pohár). Zalejte 1 litrom teplej vody a nádobu uzavrite. Následne ju uložte na chladné a tmavé miesto na 24 hodín. Počas tejto doby sa do vody uvoľnia všetky dôležité látky.

Keď máte výluh hotový, stačí ho precediť a pravidelne používať – ideálne raz týždenne ako zálievku alebo ho jemne pridať do bežnej vody na polievanie. Po približne mesiaci by ste mali spozorovať, že vaše rastliny sú vitálnejšie, majú pevnejšie stonky a zdravšie listy.

Ochrana pred škodcami

Univerzálne hnojivo z cibuľových šupiek neslúži len na vyživenie pôdy, ale aj na ochranu rastlín proti škodcom. Stačí hotovú zmes preliať do rozprašovača a aplikovať na listy – nezabudnite na spodnú stranu listov, kde sa škodcovia často skrývajú. Pravidelné ošetrenie pomôže obmedziť výskyt vošiek, roztočov alebo iného neželaného hmyzu, ktorý môže poškodzovať rastliny.

Cibuľové šupky pri nachladnutí a bolestiach hrdla

Zaujímavým spôsobom, ako využiť cibuľové šupky, je ich použitie počas chrípkovej sezóny alebo pri bežnom prechladnutí. Ich účinky oceníte pri:

Inhalácii – Stačí vziať približne pol hrste cibuľových šupiek , zaliať ich litrom vriacej vody a nad nádobu sa nakloniť s uterákom prehodeným cez hlavu. Takto inhalujte pár minút.

– Stačí vziať približne , zaliať ich litrom vriacej vody a nad nádobu sa nakloniť s uterákom prehodeným cez hlavu. Takto inhalujte pár minút. Bolesti v krku či kašľu – Ak vás trápi dráždivý kašeľ alebo škrabanie v hrdle, môžete si pripraviť výluh z cibuľových šupiek (hrsť šupiek nechajte 20 minút vylúhovať vo vriacej vode). Výluh sa odporúča po malých dúškoch piť alebo kloktať. Údajne dokáže uľaviť aj pri nadúvaní a môže prispieť k znižovaniu hladiny cholesterolu.

Vlasová kúra pre silné vlasy

Cibuľová šupka dokáže pomôcť aj pri starostlivosti o vlasy. Ak vás trápia vypadávanie či slabnutie vlasov, vyskúšajte jednoduchú vlasovú kúru:

Vezmite dve hrste cibuľových šupiek. Dajte ich variť do hrnca s vodou na asi 30 minút, potom nechajte ešte hodinu macerovať (lúhovať). Umyte si vlasy bežným šampónom. Keď odvar vychladne na príjemnú teplotu, opatrne ho prelejte cez vlasy ako posledný oplach.

Táto kúra by mala podporiť rast vlasov a zredukovať ich nadmerné vypadávanie. Navyše vlasom dodá zdravší vzhľad a môže zmierniť mastenie pokožky hlavy.

Záver

Cibuľové šupky sú skutočne univerzálnym “odpadom”, ktorý by sme nemali bezhlavo vyhadzovať. Využijeme ich v záhrade ako účinné prírodné hnojivo či repelent proti škodcom, no môžeme si s nimi pomôcť aj pri nachladnutí či dokonca pri podpore zdravia našich vlasov. Nabudúce, keď budete v kuchyni siahať po cibuli, spomeňte si na to, koľko výhod ponúka jej šupka, a namiesto cesty do koša jej doprajte zmysluplné využitie.