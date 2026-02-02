Chystáte sa stavať v zime? Dá sa to, ale len ak presne viete, čo si môžete dovoliť

Zimné obdobie dnes už nepredstavuje úplné zastavenie stavebných činností. Moderné materiály, technológie a presne určené technologické postupy umožňujú vykonávať niektoré časti výstavby aj pri nízkych teplotách. Napriek tomu platí jedno: nie všetky práce sú v zime bezpečné a niektoré sa jednoducho nesmú vykonávať, ak teploty klesnú pod odporúčané hodnoty.
Aby bol zimný postup skutočne bezchybný, musí sa dodržať to, čo uvádzajú normy pre betón, murovanie, izolácie a montované systémy. Len vtedy je možné povedať, že zimná stavba je technicky správna.
Čo možno v zime robiť bez rizika porušenia technológie
Nie všetky práce sú citlivé na nízke teploty. Z hľadiska technických noriem sú v zimnom období bezpečné najmä činnosti, ktoré:
- nevyžadujú mokré procesy
- nepotrebujú tuhnutie alebo vyzrievanie materiálov
- nie sú ovplyvnené mrazom či vlhkosťou pôdy
Medzi ne patria:
1. Administratívne a organizačné práce
Povolenia, projektovanie, výber dodávateľov, objednávky materiálov – tieto kroky nie sú závislé od počasia.
2. Geodetické činnosti
Zameranie pozemku možno vykonať aj pri nízkych teplotách, pokiaľ nie je terén extrémne zasnežený.
3. Práce v teréne, ak pôda nie je premrznutá
Výkopy a výkopové úpravy sú realizovateľné, ak je vrchná vrstva zeme dostatočne mäkká, aby ju technika zvládla.
4. Montované a prefabrikované systémy
Suché montážne procesy – napríklad montované drevostavby či oceľové konštrukcie – možno vykonávať aj pri teplotách pod nulou, pokiaľ výrobca neurčuje iné limity.
5. Betónovanie so špeciálnymi opatreniami
Toto však NIE je bez obmedzení. Je možné len vtedy, ak sa použijú:
- zimné prísady podľa normy
- ohrev vody alebo kameniva
- ochranné ohrievacie systémy či zakrytie
a teplota betónu počas tuhnutia neklesne pod minimálnu hodnotu stanovenú normou (zvyčajne +5 °C).
Ak sa tieto podmienky nesplnia, betónovať sa nesmie.
Kedy má zimné začatie stavby reálny význam
Zimná výstavba je výhodná len v situáciách, keď je splnené toto:
- projekt je kompletný a schválený
- povolenia sú vybavené
- je vypracovaný harmonogram s rešpektom k minimálnym teplotám pre jednotlivé prác
- stavba neobsahuje veľké objemy mokrých procesov, ktoré sa v zime nedajú ochrániť.
Najčastejšie sa začína v zime vtedy, keď cieľom je:
- pripraviť stavenisko pred sezónou
- zrealizovať práce, ktoré mráz neohrozuje
- napredovať v montovaných konštrukciách
- využiť voľnejšie kapacity remeselníkov
Každé rozhodnutie musí byť technicky opodstatnené – nie je možné začínať bez plánovania a už vôbec nie improvizovať podľa toho, „ako sa vyvinie počasie“.
Práce, ktoré sa v zime vykonávať nesmú alebo sú výrazne rizikové
Niektoré procesy sú podľa stavebných technológií a noriem neprípustné, ak teplota klesne pod výrobcami stanovený limit. Ide najmä o:
1. Murovanie bežnými maltami
Bežné malty nemôžu tuhnúť pri teplotách pod +5 °C (bez špeciálnych prísad).
Ak zmes premrzne, trvalo stratí pevnosť – následok je nevratný.
2. Betónovanie bez ochranných opatrení
Betón nesmie zamrznúť, kým nedosiahne minimálnu pevnosť.
Aj krátkodobé premrznutie znamená neskoršie poruchy a trhliny.
3. Hydroizolácie a lepené systémy
Lepené izolácie majú presne definované teplotné rozpätie.
Pod jeho hranicou strácajú priľnavosť – výsledkom sú netesnosti.
4. Omietky, potery, zatepľovanie
Všetky tieto materiály potrebujú minimálnu teplotu na vytvrdnutie.
Pod bodom mrazu sa aplikovať nesmú.
Ako sa pripraviť na zimnú stavbu tak, aby bola technicky bezchybná?
Pred začatím akýchkoľvek prác je potrebné vypracovať:
1. Technologický harmonogram
Obsahuje presné teplotné limity pre jednotlivé procesy, vrátane ochranných postupov.
2. Plán ochrany materiálov a konštrukcií
Materiály nesmú premrznúť ani navlhnúť.
Rozostavané časti musia byť zakryté podľa noriem.
3. Kontrolu teplôt počas práce aj počas tuhnutia materiálov
Bez toho nie je možné garantovať kvalitu.
4. Technický dozor
V zime je riziko skrytých chýb najvyššie, a preto je odborný dohľad nevyhnutný.
Záver: Áno, zimná stavba je možná – ale iba za splnenia technických pravidiel
Zahájenie výstavby v zime nie je nezmysel, ale technologicky regulovaný postup, ktorý musí rešpektovať:
- minimálne teploty pre jednotlivé materiály
- odporúčania výrobcov
- stavebné normy
- a povinnosť zabezpečiť ochranu počas celého procesu
Ak sa pravidlá dodržia, zimná stavba je bezpečná a plnohodnotná.
Ak sa ignorujú, vznikajú poruchy, ktoré sa môžu prejaviť až po rokoch — a ich oprava býva finančne náročná.