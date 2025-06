Chystáte sa na dovolenku so psom? Vďaka týmto radám ju zvládnete bez stresu, aj počas horúcich letných dní

Letná sezóna láka nielen na dobrodružné výlety, ale aj na dlhšie dovolenky. A ak patríte medzi milovníkov štvornohých spoločníkov, určite si kladiete otázku, ako zvládnuť cestovanie so psom či mačkou bez zbytočných problémov. Vysoké teploty môžu byť pre zvieratá veľmi nebezpečné, preto sa oplatí pripraviť na cestu dôkladne a s rozvahou. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, na čo všetko myslieť, aby si vaša dovolenka so zvieraťom nielenže nespôsobila stres, ale bola naopak príjemným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Bezpečnosť počas cesty na prvom mieste

Nezáleží na tom, či vyrážate na víkendovú chatu, k moru alebo na jednodňový výlet – bezpečnosť vášho domáceho miláčika by mala byť prioritou číslo jeden. Pes či mačka by nikdy nemali byť počas jazdy vo vozidle voľne pohybujúcimi sa pasažiermi. Ideálnym riešením je buď kvalitná prepravka, alebo špeciálny bezpečnostný postroj do auta, ktorý zabezpečí, že váš štvornohý kamarát bude počas jazdy v bezpečí a neohrozí ani vás ako vodiča.

Rovnako dôležité je nikdy nenechávať zviera zatvorené v aute, a to ani na krátky čas. V interiéri vozidla môže teplota vystúpiť na nebezpečnú úroveň už v priebehu niekoľkých minút – a to aj vtedy, ak je auto zaparkované v tieni alebo s pootvoreným oknom.

Cestovanie v horúčavách: kedy vyraziť a ako často zastavovať

Ak je pred vami dlhá cesta, je najlepšie naplánovať ju mimo najväčších horúčav, ideálne skoro ráno alebo vo večerných hodinách. Nezabúdajte robiť pravidelné prestávky – minimálne každé dve hodiny. Počas zastávok doprajte psovi prechádzku, možnosť vyvenčiť sa a napiť sa čerstvej vody. Miska s vodou by mala byť po ruke počas celej cesty – existujú aj špeciálne nerozlievateľné cestovné misky, ktoré sa hodia práve do auta.

Letná výbava pre psa či mačku na cestách

Aby bola cesta čo najpohodlnejšia, pribaľte pre svojho chlpáča všetko potrebné. Medzi základnú výbavu patria:

dostatok pitnej vody a skladacia miska

a obľúbená deka , vankúš alebo pelech – niečo, čo zviera pozná z domu

, vankúš alebo pelech – niečo, čo zviera pozná z domu krmivo a maškrty na cestu

a maškrty na cestu cestovná lekárnička , najmä prípravky proti nevoľnosti a hnačke

, najmä prípravky proti nevoľnosti a hnačke chladiaca podložka alebo vlhký uterák na ochladenie v aute

alebo vlhký uterák na ochladenie v aute hygienické pomôcky: vrecká na exkrementy, uterák, kefka, obľúbená hračka

očkovací preukaz alebo cestovný pas pre zvieratá , ak cestujete za hranice

alebo , ak cestujete za hranice čip alebo identifikačný obojok s menom a kontaktom na majiteľa

Tieto veci vám môžu na cestách výrazne uľahčiť život – a predovšetkým zvýšiť pohodlie aj bezpečie vášho miláčika.

Zmena prostredia: doprajte zvieraťu čas na adaptáciu

Nie všetky zvieratá zvládajú nové prostredie s ľahkosťou. Niektoré môžu byť zo začiatku nervózne alebo vystrašené. Prvé dni na dovolenke preto venujte pokojnému zoznamovaniu sa so situáciou – prechádzky po okolí, pozorovanie prostredia a dodržiavanie známeho režimu, ako je čas kŕmenia a venčenia, pomôžu zvieraťu rýchlejšie si zvyknúť.

Ideálne je, ak mu so sebou zoberiete niečo známe – pelech, deku, hračku alebo misku, ktorú používa doma. Tieto predmety môžu pôsobiť upokojujúco.

Zároveň si overte, že vaše ubytovanie je pre zviera bezpečné. Pozor na otvorené okná, voľne prístupné bazény, alebo toxické rastliny, ktoré by mohli predstavovať riziko.

Kedy je lepšie zviera na dovolenku nebrať?

Cestovanie nie je vhodné pre každé zviera. Ak máte doma psíka alebo mačku, ktorí zle znášajú zmeny prostredia, trpia úzkosťou alebo sú chorí, môže byť najlepším riešením nechať ich počas vašej neprítomnosti doma. V tom prípade zvážte stráženie u príbuzných alebo profesionálnu starostlivosť, ako sú pet-sitteri alebo zvieracie hotely. Najlepšie je, ak sa so starostlivou osobou váš miláčik vopred zoznámi – zníži to jeho stres počas vašej neprítomnosti.