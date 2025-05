Chystáte sa na dovolenku do Talianska autom? Pozor na toto pravidlo o pneumatikách, majú to presne naopak

Letná dovolenka v Taliansku je pre mnohých Slovákov synonymom dokonalého relaxu a nezabudnuteľných zážitkov. Kto by odolal nádherným plážam, majestátnym horám, vynikajúcemu jedlu, lahodnému vínu či legendárnej talianskej pohostinnosti? Pokiaľ ale plánujete vyraziť na juh autom, mali by ste si dopredu zistiť, ako fungujú pravidlá cestnej premávky u našich južanských susedov. Niektoré vás totiž môžu nepríjemne prekvapiť, a to predovšetkým pravidlá týkajúce sa pneumatík.

Taliansky štýl jazdy: adrenalín aj výzva

Už samotná cesta autom cez Taliansko môže byť pre menej skúsených vodičov adrenalínovým zážitkom. Mnohí dovolenkári opisujú tamojšiu jazdu ako čosi medzi pretekmi Formule 1 a čistým chaosom. Vodiči sú temperamentní, kruhové objazdy často prechádzajú bez náznaku spomalenia, ba dokonca zvyknú zrýchľovať aj pred retardérmi, čo je pre cudzincov spočiatku veľmi nezvyčajné.

Aj keď je toto tvrdenie trochu zveličené, pravdou ostáva, že v Taliansku treba byť maximálne obozretný. Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky tu totiž býva často relatívne, pričom dôraz sa kladie skôr na schopnosť rýchlej reakcie než na striktne dodržiavanie predpisov.

Pneumatiky – problém, ktorý vás môže stáť tisíce eur

Jednou z najväčších pascí pre zahraničných turistov, vrátane Slovákov, ktorí cestujú autom, je pravidlo týkajúce sa používania zimných a letných pneumatík. Na Slovensku platí jasné pravidlo: od 15. novembra do 31. marca musíme mať na aute zimné pneumatiky, inak nám hrozí pokuta do výšky 60 eur. Po skončení tejto povinnosti môžete v princípe jazdiť na zimných pneumatikách pokojne aj celé leto, aj keď sa to z bezpečnostných dôvodov neodporúča.

V Taliansku však platí úplne opačné pravidlo a práve tu nastáva problém.

Taliani majú pravidlo o pneumatikách úplne opačne

V Taliansku totiž v letných mesiacoch nesmiete používať zimné pneumatiky. Ak by vás talianska polícia prichytila v lete s autom obutým na zimných gumách, môžete počítať s extrémne vysokou pokutou. Tá sa začína na astronomických 420 eurách, no horná hranica môže dosiahnuť až neuveriteľných 1700 eur.

Talianska polícia a úrady sú v tomto smere veľmi nekompromisné a prísne. Ak si teda pred dovolenkou pneumatiky neprezujete, riskujete skutočne drahú lekciu, ktorá môže značne predražiť vašu dovolenku.

Pokuta však nie je to najhoršie

Mnohí motoristi si myslia, že najhoršie, čo sa môže stať, je zaplatenie vysokej pokuty. No v Taliansku to týmto ešte ani zďaleka nekončí. Okrem pokuty vám hrozí aj zabavenie technického preukazu vozidla, čo znamená, že budete musieť riešiť administratívne komplikácie priamo na mieste.

A pozor, v prípade dopravnej nehody môžete čeliť ďalšiemu, ešte nepríjemnejšiemu scenáru – vaša poisťovňa môže odmietnuť preplatiť spôsobenú škodu, ak ste v čase nehody nemali na aute predpísané letné pneumatiky. Takáto udalosť môže znamenať nielen finančnú katastrofu, ale aj poriadne pokazenú dovolenku.

Čo ak nemáte prezuté a už ste v Taliansku?

Niektorí dovolenkári volia ako riešenie prezutie pneumatík priamo na mieste, teda hneď po príchode do dovolenkovej destinácie. Hoci je to reálne riešenie, nie je príliš ekonomické. Ceny za prezutie pneumatík v Taliansku sa totiž pohybujú v stovkách eur, čo je oproti cenám na Slovensku niekoľkonásobne viac.

Praktická rada na záver

Ak sa chystáte do Talianska autom, rozhodne nepodceňujte prípravu. Skontrolujte si pneumatiky ešte doma, nechajte ich prípadne prezuť u svojho mechanika, a ušetríte si množstvo stresu, peňazí aj starostí. Taliansko je krásna a priateľská krajina, ktorá vás srdečne privíta – len nesmiete zabúdať na miestne pravidlá.

Veď ako sa hovorí: „Keď ste v Ríme, robte ako Rimania.“ A keď ste v Taliansku, majte vždy obuté letné pneumatiky, aby ste si mohli pokojne užiť svoju zaslúženú dovolenku bez nepríjemných prekvapení.