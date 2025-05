Chystá EÚ zákaz predaja a prenájmu energeticky náročných domov? Zistite, ako je to v skutočnosti

V poslednej dobe sa medzi ľuďmi šíria obavy a informácie, podľa ktorých Európska únia údajne plánuje zakázať predaj a prenájom domov, ktoré majú najhoršie hodnotenie energetickej efektívnosti – konkrétne ide o objekty označené štítkom F alebo G. Táto správa spôsobila nemalé znepokojenie, najmä u majiteľov starších nehnuteľností. Ale ako to naozaj je? Ide len o poplašné správy alebo sa máme skutočne obávať drastických opatrení?

Energetické štítky a ich význam pre nehnuteľnosti

Aby sme mohli lepšie pochopiť, o čom je vlastne reč, je potrebné si pripomenúť, čo presne znamená energetický štítok budovy (oficiálne nazývaný Priebeh energetickej náročnosti budovy – PENB). Tento dokument, ktorý je povinný pri predaji či prenájme nehnuteľnosti, rozdeľuje budovy do siedmich rôznych energetických tried podľa toho, ako efektívne hospodária s energiou.

Najlepšiu kategóriu predstavuje trieda A, kde sú budovy energeticky veľmi úsporné, dokonale izolované a využívajú moderné technológie. Naopak, na opačnom konci spektra stoja kategórie F a G. Takto označené objekty sú zvyčajne staršie stavby s výraznými tepelnými únikmi – typicky ide o nezateplené domy, s pôvodnými oknami a často so zastaranými vykurovacími systémami. Mnohokrát ide o domy postavené v 50. či 60. rokoch minulého storočia, ktoré neprešli žiadnou významnejšou rekonštrukciou. Patria sem predovšetkým vidiecke chalupy, staršie rodinné domy alebo objekty s minimálnou údržbou.

Čo presne hovorí smernica EÚ o energetickej náročnosti budov?

V skutočnosti je situácia trochu iná, ako sa prezentuje v rôznych mediálnych a internetových príspevkoch. Áno, Európska únia skutočne schválila v apríli minulého roka aktualizovanú smernicu, ktorá sa zaoberá práve energetickou efektívnosťou budov. Táto smernica však nehovorí nič o žiadnom plošnom zákaze predaja alebo prenajímania menej hospodárnych nehnuteľností.

Naopak, hlavným cieľom EÚ je podpora rozsiahlejších rekonštrukcií a renovácií, ktoré by postupne viedli k zlepšeniu energetickej efektívnosti všetkých budov na území členských krajín. Do roku 2030 by mali byť novopostavené budovy prakticky bez emisií (s nulovou uhlíkovou stopou). Čo sa týka existujúcich, starších nehnuteľností, tie by mali tento stav dosiahnuť postupnými rekonštrukciami do roku 2050.

Nebojte sa zákazu, EÚ chce motivovať, nie trestať

Podstata smernice teda spočíva v motivácii a podpore členských krajín, aby samy nastavili jasné štandardy, ktoré povedú majiteľov nehnuteľností k modernizácii a zvýšeniu energetickej úspornosti. Vôbec však nejde o to, že by niekto automaticky zakazoval predávať alebo prenajímať staršie domy či chalupy. Takéto obavy sú jednoducho prehnané, vychádzajú z nepochopenia alebo nesprávneho interpretovania pôvodných správ.

Každá krajina Európskej únie bude mať voľnosť v tom, ako k problému pristúpi. Očakáva sa však, že štáty zavedú rôzne podporné opatrenia ako sú poradenstvo, výhodné pôžičky, dotačné programy či daňové zvýhodnenia. Všetky tieto kroky majú za cieľ motivovať vlastníkov, aby do svojich nehnuteľností investovali a zlepšili ich stav.

Pravda verzus dezinformácie – aký je skutočný stav veci?

Informácie o údajnom plošnom zákaze predaja domov kategórií F a G sú teda zavádzajúce, zbytočne vyvolávajú paniku a nepokoj medzi ľuďmi. Európska únia sa jednoducho snaží urýchliť dlhodobé procesy renovácie a modernizácie, ktoré v mnohých krajinách stále postupujú veľmi pomaly.

Ak ste majiteľom takejto nehnuteľnosti, rozhodne by ste sa nemali báť, ale skôr sledovať vývoj situácie a možnosti získania rôznych dotácií či inej podpory od štátu. Včasné plánovanie renovácie môže byť pre vás výhodou aj z dlhodobého ekonomického hľadiska. Navyše tým zvýšite nielen hodnotu nehnuteľnosti, ale aj jej pohodlie a energetickú nezávislosť.

Záverom – žiaden zákaz, ale dôraz na zodpovednosť

Nenechajte sa teda vystrašiť senzáciechtivými titulkami. EÚ určite neplánuje zakázať predaj či prenájom vašej starej chalupy alebo vidieckeho domu. Cieľom celej iniciatívy je skôr podporovať renovácie, ktoré povedú k vyššiemu komfortu bývania, nižším nákladom na energie a ekologickejšej budúcnosti.

Ak vás táto téma zaujíma, určite sledujte aktuálne informácie a možnosti, ktoré budú jednotlivé krajiny EÚ ponúkať. Budúcnosť patrí udržateľnému a zodpovednému prístupu k bývaniu, ktorý môže byť výhodný pre všetkých z nás.