Chyby pri skladovaní banánov, ktoré urýchľujú ich zhnednutie a znehodnotenie

Banány sú jedným z najobľúbenejších a najjednoduchších druhov exotického ovocia, ktoré si obľúbili nielen deti, ale aj dospelí. Tento ovocný poklad sa často nachádza v našich domácnostiach, a to aj vďaka svojej skvelej výživovej hodnote. Ako ale zabezpečiť, aby banány v našich domácnostiach vydržali čo najdlhšie čerstvé a plné chuti?

Začlenenie banánov do nášho každodenného jedálnička je rozhodne rozumné, pretože nám ponúka množstvo cenných živín. Okrem toho, že sú banány bohaté na draslík (až 500 mg v stredne veľkom kuse), obsahujú aj ďalšie dôležité minerály, ako sú horčík, meď, mangán, fosfor, selén, zinok a železo. Okrem týchto minerálov sú zdrojom aj vitamínov B1, B2, B6, C, E, K a ďalších, ktoré prispievajú k nášmu celkovému zdraviu.

Banány – skvelý výber pre vaše zdravie

Ale to nie je všetko. Banány obsahujú aj pektín, ktorý môže mať ochranné účinky proti rakovine, a vlákninu, ktorá podporuje trávenie a zdravé črevá. Keby sme sa rozhodli vymenovať všetky zdravotné výhody pravidelného konzumovania tohto ovocia, pravdepodobne by sme strávili niekoľko hodín. Už z tohto krátkeho prehľadu je jasné, že banány sú oveľa viac než len chutné ovocie – sú skutočným bohatstvom pre naše telo.

Ako správne skladovať banány, aby vydržali čo najdlhšie čerstvé?

Správna starostlivosť o banány začína už pri ich nákupe. Predtým, než si banány prinesieme domov, mali by sme si premyslieť, ako rýchlo ich plánujeme spotrebovať. Ak máme v pláne okamžitú konzumáciu, nemusíme sa obávať niekoľkých tmavších bodiek na šupke. Tieto znaky totiž signalizujú, že sú banány už v ideálnej fáze zrelosti. Naopak, ak chceme banány uskladniť na dlhšie obdobie, mali by sme sa rozhodnúť pre plody, ktoré sú stále jasne žlté a bez hnedých škvŕn.

Vyvarujte sa bežným chybám pri skladovaní banánov

Jedným z najčastejších problémov pri skladovaní banánov je ich umiestnenie vedľa iného ovocia v krásne naaranžovanej miske. Aj keď takéto ovocné kompozície vyzerajú veľmi atraktívne, nie sú ideálnym miestom pre uchovávanie banánov. Iné ovocie, ako jablká či hrozno, uvoľňuje etylén, plyn, ktorý podporuje zrýchlené zrenie. Tento plyn spôsobí, že banány rýchlo zmienia svoju farbu na tmavo hnedú, čo síce neznamená, že ich obsah je nepožívateľný, no väčšina ľudí už takéto zhnednuté banány radšej nezožerie.

Prečo je skladovanie banánov v spoločnej miske nevhodné?

Etylén, ktorý sa uvoľňuje z iných plodov počas ich zrenia, urýchľuje zrenie banánov, čo vedie k ich skorému zhnednutiu a znehodnoteniu. Aj keď môžeme stále vidieť, že šupka sa mení na tmavohnedú, obsah banánov môže byť stále v poriadku na konzumáciu. Avšak vzhľad banánov bude taký, že sa im väčšina ľudí bude chcieť vyhnúť.

Dôležitosť správnej teploty pri skladovaní banánov

Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu banánov, je nesprávna teplota. Ak banány vystavíme vysokým teplotám, začnú sa príliš rýchlo prezrieť. Na druhej strane, ak ich umiestnime do príliš chladného prostredia, zreťazenie dozrievania bude pozastavené, avšak zhnednutie sa stále objaví. Odborníci odporúčajú skladovať banány pri teplote okolo 12 °C, čo je ideálna teplota pre ich správne dozrievanie. To znamená, že chladnička a miesta v blízkosti radiátorov nie sú vhodné na ich skladovanie. Najlepším riešením je umiestniť banány do chladnej špajze alebo iného tmavého a suchého miesta.

Banány potrebujú tmu a čerstvý vzduch

Nesprávne zvolená nádoba na uskladnenie banánov môže urýchliť ich dozrievanie. Ak ich uzavrieme v nádobe s vekom alebo pod pokrievkou, začne sa proces zrenia zintenzívňovať, čo spôsobí, že ich šupka sa veľmi rýchlo zmení na tmavú a mäkkú. Tento proces nezastavíme, a preto je najlepšie uchovávať banány na vzduchu, kde sa dozrievajú prirodzeným tempom.

Správne skladovanie banánov nie je zložité, ak sa vyhneme bežným chybám, ako je umiestnenie ovocia spolu s inými druhmi, vystavovanie ho príliš vysokým teplotám, alebo skladovanie v príliš tmavých a uzavretých priestoroch. Stačí si uvedomiť niekoľko jednoduchých zásad a banány nám môžu vydržať dlhšie čerstvé a chutné, čo je výhodné nielen pre naše zdravie, ale aj pre našu peňaženku.