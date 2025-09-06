Chutí ako oriešky. Tento japonský čaj podporuje trávenie, pomáha pri chudnutí a posilňuje imunitu. Poznáte ho?

V horúcich letných dňoch siahajú Japonci po nápoji, ktorý je pre nich rovnako samozrejmý ako pre nás pohár vody. Nie je to pivo ani limonáda, ale mugicha – tradičný čaj z praženého jačmeňa. Tento nápoj bez kofeínu má v Japonsku i Kórei dlhú históriu a stal sa symbolom sviežosti a zdravého životného štýlu.
Čo je vlastne mugicha?
Mugicha sa od bežných čajov odlišuje tým, že sa nepripravuje z čajových lístkov, ale zo zŕn praženého jačmeňa. Práve preto má mierne orieškovú, niekedy až chlebovú chuť a vôňu, ktorá je pre mnohých veľmi príjemná.
Tento nápoj sa bežne podáva chladený počas horúcich letných dní, ale pripravuje sa aj teplý, podobne ako klasický čaj. V Japonsku ho nájdete takmer všade – v reštauráciách, kaviarňach, automatoch aj v plastových fľašiach v obchodoch.
Nápoj bez kofeínu pre všetkých
Jedným z dôvodov, prečo je mugicha tak obľúbená, je fakt, že neobsahuje kofeín. To znamená, že ju môžu piť aj malé deti, starší ľudia či tí, ktorí sa chcú vyhnúť povzbudzujúcim účinkom kofeínu. V Japonsku je bežné, že ju podávajú deťom namiesto sladených nápojov.
Obsah a účinky mugichy
Mugicha je nápoj s veľmi nízkym obsahom kalórií a bez cukru, čo z nej robí vhodnú alternatívu k sladeným limonádam. Obsahuje rôzne antioxidanty a polyfenoly, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred pôsobením voľných radikálov.
Okrem toho nápoj poskytuje telu aj niektoré minerály, predovšetkým draslík a horčík, ktoré sa v lete strácajú potením. Vďaka tomu je mugicha vhodná na osvieženie a doplnenie tekutín počas horúcich dní.
Niektoré tradičné zdroje spomínajú aj priaznivý vplyv na trávenie či upokojujúci účinok na organizmus. Klinické štúdie v tejto oblasti však zatiaľ chýbajú, preto sa tieto účinky nedajú jednoznačne potvrdiť.
Čo je potrebné vedieť
- Glutén: Mugicha nie je vhodná pre ľudí s celiakiou alebo intoleranciou na lepok, keďže sa pripravuje z jačmeňa.
- Alergie: Tak ako pri iných obilninách, aj tu sa môžu u citlivých ľudí objaviť alergické reakcie.
- Praženie a akrylamid: Pri pražení zŕn môže vzniknúť látka akrylamid, ktorá sa vo veľkých množstvách považuje za rizikovú. Obsah v nápoji je však nízky a zvyčajná konzumácia mugichy sa považuje za bezpečnú.
Ako si pripraviť mugichu doma
Na prípravu potrebujete len pražený jačmeň (v sáčkoch alebo voľne sypaný) a vodu.
Studená verzia (najčastejšia v lete):
- Do litra studenej vody vložte sáčok alebo 8–10 g praženého jačmeňa.
- Nádobu odložte do chladničky a nechajte lúhovať aspoň dve hodiny, prípadne cez noc.
- Pred podávaním nápoj sceďte a môžete pridať kocky ľadu alebo plátok citróna.
Teplá verzia:
- Jačmeň alebo sáčok zalejte horúcou vodou.
- Varte 2 až 5 minút, podľa toho, akú výraznú chuť preferujete.
- Nápoj sceďte a môžete ho obohatiť napríklad kúskom zázvoru.
Záver
Mugicha je tradičný japonský nápoj s jemnou orieškovou chuťou, ktorý osviežuje, hydratuje a je vhodný aj pre ľudí, ktorí sa vyhýbajú kofeínu. Je bohatý na antioxidanty a minerály, čo z neho robí zdravú alternatívu k sladeným nápojom. Aj keď sa mu pripisujú viaceré tradičné zdravotné účinky, vedecké dôkazy sú zatiaľ obmedzené.
Ak hľadáte prirodzený a chutný spôsob, ako doplniť tekutiny počas leta, mugicha je voľba, ktorú rozhodne stojí za to vyskúšať.