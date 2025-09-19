Chudnete, ale nechcete sa vzdať syrov? Tieto druhy vás zasýtia bez zbytočných kalórií

Ak držíte redukčnú diétu, možno máte pocit, že syry by ste mali úplne vyradiť. Pravdou však je, že nie všetky patria medzi kalorické bomby. Hoci niektoré druhy majú vysoký obsah tukov a energie, existujú aj syry, ktoré pri rozumnej miere vedia doplniť bielkoviny a dodať telu cenné živiny bez toho, aby výrazne narušili váš kalorický príjem.
Ako vyberať syr, keď chcete chudnúť?
Pri výbere sa oplatí sledovať dve hlavné veci:
- Obsah bielkovín – syry bohaté na bielkoviny zasýtia na dlhšie a podporujú udržanie svalovej hmoty pri chudnutí.
- Obsah tuku a soli – čím je hodnota vyššia, tým viac kalórií a sodíka prijmete. Ak chcete chudnúť, siahnite skôr po nízkotučných alebo menej slaných variantoch, prípadne používajte menšie porcie.
Syry, ktoré možno zaradiť do jedálnička aj počas chudnutia
Parmigiano-Reggiano (parmezán)
Parmezán patrí medzi tvrdé talianske syry s výraznou orieškovou chuťou. Je bohatý na bielkoviny – asi 35 g na 100 g syra – a zároveň obsahuje vápnik aj bioaktívne látky prospešné pre metabolizmus. Energetická hodnota je vyššia (približne 380 kcal na 100 g), preto sa odporúča používať ho len ako dochucovadlo v menšom množstve. Vďaka intenzívnej chuti stačí posypať cestoviny či zeleninu pár lyžicami a jedlo je hneď sýtejšie a chutnejšie.
Feta
Tradičná feta sa vyrába z ovčieho alebo kozieho mlieka. Obsahuje približne 260 kcal na 100 g, čo je menej než tvrdé syry ako eidam či gouda. Má výraznú slanú chuť, preto postačí pridať len malé množstvo. Vďaka tomu je vhodná do šalátov, obilninových mís alebo k pečenej zelenine. Treba však myslieť na to, že obsah soli je vyšší, preto by sa nemala konzumovať vo veľkých dávkach.
Camembert
Mäkký syr s bielou plesňou obsahuje približne 300 kcal na 100 g. Má síce vyšší obsah tukov (okolo 20 g/100 g), ale je tiež dobrým zdrojom bielkovín a vápnika. Vďaka krémovej konzistencii a plnej chuti stačí menšia porcia, ktorá jedlo výborne dochutí. Pri diéte je dôležité neprehnať to s množstvom.
Cottage cheese
Cottage je jedným z najodporúčanejších syrov pri chudnutí. Má veľmi nízku energetickú hodnotu – približne 90–120 kcal na 100 g – a vysoký obsah bielkovín (okolo 11 g/100 g). Navyše je ľahko stráviteľný a má neutrálnu chuť, takže sa hodí na sladké aj slané jedlá: do šalátov, nátierok, zapekaných pokrmov či ako náplň do palaciniek.
Zhrnutie
Syry sa nemusia pri chudnutí úplne vylúčiť. Dôležité je vedieť, po ktorých druhoch siahnuť a v akom množstve. Tvrdé syry, ako parmezán, je vhodné používať skôr ako doplnok, zatiaľ čo cottage môže tvoriť základ jedla. Feta a camembert sú chutné alternatívy, ktoré však treba konzumovať s mierou.
Ak teda chudnete a máte radi syry, nemusíte sa ich vzdávať. Stačí si vybrať správny druh a myslieť na primeranú porciu.