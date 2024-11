Chryzantémy. Ako si vybrať a pestovať kráľovné jesenných záhrad

Jesenná záhrada bez chryzantém by pôsobila nevýrazne – tieto nádherné a odolné kvety dodávajú jesenným mesiacom farebný život. Práve chryzantémy, často nazývané kráľovné jesene, prinášajú záhrade sviežosť, keď iné rastliny už strácajú svoju krásu. Okrem estetickej hodnoty poskytujú opeľovačom dôležitý nektár na sklonku sezóny a sú ideálnym výberom do vázy, keďže ich rezané kvety vydržia dlhšie než mnohé iné.

Medzi najslávnejšie jesenné kvety patrí záhradná chryzantéma (Chrysanthemum x morifolium), ktorá záhradu obohacuje živými farbami v odtieňoch žltej, levanduľovej, ružovej, fialovej, červenej, bronzovej, oranžovej a čistej bielej. Tieto kvety prinášajú na záhony rozmanitosť aj svojimi rôznymi veľkosťami kvetov, od malých, jemných kvietkov až po výrazné plnokveté hlávky, ktoré pútajú pozornosť.

Ak chryzantémy pravidelne zaštipujeme počas vegetačného obdobia, dosahujú šírku aj výšku približne 90 cm. Kvitnutie závisí od dĺžky denného svetla – kedykoľvek dĺžka dňa klesne pod 12 hodín, začnú sa vytvárať púčiky. Chryzantémy sú navyše známe svojou odolnosťou, zvládnu aj chladnejšie jesenné dni a mrazy.

Sú chryzantémy trvalky alebo anuely?

Chryzantémy môžu byť trvácne rastliny, no dôležitú úlohu pri ich prežití zohráva typ odrody a podmienky pestovania. Mnohé druhy chryzantém predávané v záhradných centrách ako dekorácia počas jesene nie sú určené na prezimovanie, a preto je vhodné ich pestovať skôr ako anuely. Ak však túžite, aby vám chryzantémy skrášľovali záhradu aj v ďalších sezónach, je nevyhnutné kupovať tie druhy, ktoré sú označené ako mrazuvzdorné.

Dobrým tipom je tiež množenie tých rastlín, ktoré už na vašom záhone úspešne prečkali niekoľko zím. Takto máte istotu, že ide o odrody odolné voči nízkym teplotám. Rozmnožovanie chryzantém je pomerne jednoduché – môžeme ich množiť odrezkami alebo rozdelením trsov.

Ako správne vysádzať chryzantémy?

Zakúpené zakorenené odrezky alebo malé rastlinky zasadíme do menších kvetináčov, ktoré po čase, keď korene zaplnia ich priestor, presadíme do väčších nádob. Na záhony ich umiestňujeme až po skončení jarných mrazov, ideálne na slnečné miesto s dobre priepustnou, ale vlhkou pôdou. Pred výsadbou pridáme do jám organický materiál alebo univerzálne hnojivo, ktoré podporí rast. Každú chryzantému upevníme ku kolíku, ktorý jej na jeseň pomôže udržať ťažké kvety.

Ako sa správne starať o chryzantémy?

V lete tieto rastliny pravidelne zalievame a od konca jari pridávame tekuté hnojivo. Keď sa kvety začínajú otvárať, hnojenie zastavíme. Chryzantémy môžeme podporiť v bočnom raste zaštipovaním, ktoré vykonáme, keď dosiahnu výšku približne 20 cm. Týmto spôsobom podporíme tvorbu bočných výhonkov a zvýšime počet kvetov.

Ak túžite po väčších, výstavných kvetoch, sústreďte sa na odrody anuely. Tieto typy vysádzame čo najskôr po posledných mrazoch a pravidelne odstraňujeme bočné výhonky, aby rastlina všetku svoju energiu vložila do rastu hlavných kvetov.

Ako si rozmnožiť chryzantémy?

Na jar, keď sa objavia nové výhonky na spodnej časti rastliny, odoberieme bazálne stonkové odrezky. Pred odberom rastlinu dôkladne zalejeme, aby bola hydratovaná.

Pomocou ostrého noža odrežeme odrezky a odstránime z nich spodné listy, pričom na vrchu necháme tri listy. Základňa odrezku by mala byť čistá a rovná. Pred zasadením ho namočíme do rastového stimulátora a vložíme do vopred zvlhčeného substrátu.

Kvetináč prikryjeme priehľadným plastovým obalom alebo umiestnime do množiarky. Keď sa odrezok zakorení, plastový obal odstránime a rastlinu necháme ďalej rásť.

Čo všetko môže ohroziť chryzantémy?

Pri správnych pestovateľských podmienkach je riziko napadnutia škodcami alebo chorobami menšie, no stále existujú určité hrozby. Jedným z bežných problémov je biela hrdza, ktorá sa prejavuje na listoch svetlohnedými škvrnami a bielymi pľuzgierikmi na ich spodnej strane. Menej závažná, no stále nepríjemná, je hnedá hrdza.

V období vlhkej jesene sú chryzantémy náchylnejšie na plesňové ochorenia, ktoré spôsobujú oslabenie rastliny. Ak sa objavia príznaky infekcie, postihnuté listy rýchlo odstránime a spálime, aby sme zabránili šíreniu húb, ktoré môžu prežiť na koreňoch rastliny aj počas zimy. V takýchto prípadoch je vhodné použiť fungicíd a vyhnúť sa odberu odrezkov z napadnutých rastlín.

Často sa chryzantémy stávajú lákadlom pre slimáky a slizniaky, preto je potrebné dbať na ich ochranu, aby krásne jesenné kvety zostali zdravé a plné farieb.