Chrípková epidémia sa ešte len rozbieha. Odborníci varujú, že najťažšie obdobie máme stále pred sebou

Chrípková sezóna 2025/2026 začala na Slovensku o niečo intenzívnejšie, než sme boli v posledných rokoch zvyknutí. Epidemiológovia sledujú postupný nárast prípadov akútnych respiračných ochorení vrátane chrípky a očakávajú, že najťažšie obdobie sezóny je ešte pred nami.
Úrad verejného zdravotníctva SR informuje, že chorobnosť stúpa prakticky vo všetkých krajoch a najvýraznejší nárast sa týka detí v predškolskom a mladšom školskom veku. V niektorých materských a základných školách už pre vysokú absenciu detí došlo k prerušeniu vyučovania.
Počet chorých rastie a šírenie zrýchľuje zima aj kolektívy
Chrípka patrí medzi najrozšírenejšie sezónne ochorenia a šíri sa veľmi ľahko — najmä kvapôčkami pri kýchaní, kašli či obyčajnom rozprávaní. Infikovaný človek môže vírus prenášať ešte skôr, než sa u neho objavia príznaky, a infekčný zostáva aj niekoľko dní po ich začiatku.
Zimné obdobie tradične vytvára ideálne podmienky na šírenie vírusov. Ľudia trávia viac času v uzavretých priestoroch, cestujú za rodinou či dovolenkou a deti sa vracajú do kolektívov, čo zvyšuje riziko nákazy.
V laboratóriách dominuje vírus chrípky typu A, najmä varianta H3N2, ktorá sa podľa odborníkov spája s o niečo ťažším priebehom ochorenia. Tento trend kopíruje aj situácia v európskych krajinách.
Kto je najviac ohrozený a aké príznaky si všímať
Na chrípku ochorejú ľudia všetkých vekových skupín, no najčastejšie deti. V kolektívoch sa vírus šíri obzvlášť rýchlo a rodičia často hlásia aj prípady sprievodných tráviacich problémov, ktoré sú u detí bežnejšie než u dospelých.
Typické prejavy chrípky zahŕňajú:
- náhly nástup vysokej teploty
- zimnicu a bolesti svalov
- bolesti hlavy a celkovú slabosť
- suchý, dráždivý kašeľ
- u detí niekedy aj hnačku či zvracanie
U väčšiny ľudí ustúpia príznaky po piatich až siedmich dňoch. Nebezpečenstvo však spočíva v možných komplikáciách — chrípka môže viesť k zápalu pľúc, bakteriálnej infekcii či zhoršeniu existujúcich chronických ochorení.
Najrizikovejšie skupiny sú:
- seniori
- tehotné ženy
- malé deti
- ľudia s oslabenou imunitou
- pacienti s chorobami srdca, pľúc či cukrovkou
Čo robiť pri podozrení na chrípku
Ak sa objavia príznaky chrípky, lekári odporúčajú zostať doma a obmedziť kontakt s ostatnými. Najlepšou „liečbou“ je pokoj, dôsledná hydratácia a lieky na zmiernenie horúčky a bolesti.
Lekára by ste mali kontaktovať najmä vtedy, ak:
- vysoká teplota pretrváva niekoľko dní
- objaví sa výrazná dýchavica alebo bolesti na hrudníku
- stav chorého sa zhoršuje napriek liečbe
- u detí vidíte známky apatie, zmätenosti či kŕče
Prevencia: jednoduché opatrenia môžu veľa zmeniť
Rovnako ako pri iných ochoreniach, aj pri chrípke zohrávajú veľkú úlohu preventívne návyky. Odborníci odporúčajú:
- posilňovať imunitu, najmä zvýšeným príjmom vitamínu C
- pravidelne si umývať ruky
- zakrývať si ústa pri kašli a kýchaní
- vyhýbať sa preplneným miestam počas vrcholiacej sezóny
- nosiť respirátor či rúško, ak ste chorí alebo sa nachádzate medzi rizikovými skupinami.
Očkovanie: stále najspoľahlivejšia ochrana
Hoci tohtoročné vakcíny nie sú dokonale prispôsobené všetkým cirkulujúcim variantom, odborníci upozorňujú, že stále poskytujú významnú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia. Uvádza sa, že dokážu znížiť riziko hospitalizácie aj vážnych komplikácií až o desiatky percent.
Očkovanie je obzvlášť dôležité pre starších ľudí, chronicky chorých či tehotné ženy, no lekári odporúčajú zvážiť ho aj zdravým dospelým. Účinok vakcíny sa vytvára približne 10 až 14 dní, takže zmysel má aj uprostred sezóny.
Aj keď sa počet prípadov mení z týždňa na týždeň, odborníci upozorňujú, že Slovensko má pravdepodobne pred sebou vrchol chrípkovej sezóny. S príchodom jarných mesiacov by sa mala situácia postupne stabilizovať, no do toho času je dôležité myslieť na prevenciu a nepodceňovať ani zdanlivo „obyčajné“ prechladnutie.