Chradnú vám rastliny skôr, než stihnú rozkvitnúť? Týmito tipmi im vyberiete ten najvhodnejší substrát

Príliš veľa rašeliny Substrát, ktorý je nápadne ľahký a drobivý, môže obsahovať nadmerné množstvo rašeliny a zadržiavať príliš málo vody. Niektorým druhom rastlín to nevadí, ale väčšina izboviek potrebuje určitú schopnosť substrátu udržať vlahu.

Nedostatočná drenáž Ak po zaliatí zostáva substrát dlho mokrý, hrozia plesne a hnitie koreňov. To je signál, že je v ňom nedostatočný podiel drenážnych materiálov (piesku, perlitu či iných odvodňujúcich zložiek).

Viditeľná pleseň alebo škodcovia

Kvalitný substrát by mal byť na dotyk suchší (pokiaľ sa nepredáva ako vlhká špeciálna zmes), nemal by zapáchať a nemali by sa v ňom nachádzať plesnivé zhluky či larvy škodcov.