Chov zvierat. Škrečok nie je hračka pre deti

Takmer každé dieťa si v určitom období začne pýtať domáce zvieratko. Rodičia to vnímajú ako príležitosť naučiť ho zodpovednosti, režimu a starostlivosti o živého tvora. Pri rozhodovaní, akého miláčika zaobstarať, padne vo väčšine prípadov voľba na škrečka.
Malý, lacný, zdanlivo nenáročný – ideálny pre deti. Lenže práve tu sa rodia mnohé problémy.
Mnohí dospelí si pamätajú škrečka z detstva, no len málokto mal doma takého, ktorý pokojne dožil svoj prirodzený vek. Často končia tragicky – pri pádoch z rúk, pod nohami, po úteku z klietky, pri poranení v drôtených mriežkach alebo jednoducho preto, že zostanú zabudnutí v krabici bez vody a jedla.
A tak sa natíska otázka: je vôbec férové používať škrečka ako „výučbový nástroj“, keď existuje množstvo živočíchov, ktoré sú pre deti omnoho vhodnejšie? Napríklad achatiny, pakobylky, zlatohlávky či rôzne iné drobné bezstavovce, ktoré zvládajú menej ideálne zaobchádzanie bez ujmy.
Najčastejšie mýty o škrečkoch a ich skutočné potreby
1) „Škrečok je ideálne zvieratko na maznanie pre malé deti.“
Toto je obrovský omyl. V prírode stojí škrečok veľmi nízko v potravinovom reťazci. Je naprogramovaný reagovať na každý nečakaný zvuk či pohyb útekom.
Zovretie v detských rukách si ľahko vysvetlí ako útok predátora – preto často uhryzne, vyšmykne sa alebo v panike skočí.
Škrečok je síce zvedavý a hravý, ale interakciu musí viesť on, nie človek.
Maznanie si vyžaduje:
- pokojný prístup
- žiadne náhle chytenie
- žiadne stláčanie v dlani
- žiadne „oblečky pre bábiky“ či iné detské experimenty
2) „Je malý, tak mu stačí malá klietka.“
Toto tvrdenie býva jednou z najčastejších príčin utrpenia škrečkov.
Hoci cez deň prevažne spia, v noci sú extrémne aktívni. V prírode nachodia aj niekoľko kilometrov za jedinú noc. Ich teritórium je veľké a neustále v pohybe.
Malá klietka pre škrečka znamená niečo ako život v komore.
Predstavte si, že by ste celý život trávili v miestnosti dva krát dva metre. Tak presne sa cíti škrečok v klietke „pre deti“, ktorú bežne predávajú v obchodoch.
3) „Škrečok je samotár.“
Pravda… ale nie úplne.
- Škrečok zlatý (sýrsky) je skutočný samotár – v prírode aj v zajatí.
- Džungarský škrečok môže fungovať v malej skupinke, ak spolu vyrastajú a majú dostatok priestoru.
- Roborovského škrečok je zo všetkých najspoločenskejší, často bez problémov žije vo dvojici či skupine.
Dôležité zásady:
- pri prvom náznaku hádky ich treba oddeliť – napadnutia sú rýchle a kruté
- nikdy nespájať rôzne druhy – takmer určite by sa zabili
- nespojiť samca a samicu – rodia sa rýchlo a často, vystresovaná samica môže mláďatá zabiť
4) „Škrečok žije krátko, nepotrebuje veľkú starostlivosť.“
Hoci sa dožívajú 2–3 rokov, pre škrečka je to celý jeho svet. Správna starostlivosť mu môže predĺžiť život až na štyri roky.
Malé telo neznamená malé nároky.
5) „Škrečok je vegetarián a žerie iba zrno.“
Škrečok je všežravec a v mnohých prípadoch aj prekvapivo schopný lovec.
Larvy, chrobáky či iní drobní bezstavovce sú pre neho prirodzenou súčasťou jedálnička.
Škrečok v prírode:
- zbiera semená
- ohrýza byliny a korienky
- loví drobný hmyz
- pochutí si na kúsku ovocia či tučnom semienku ako „dezerte“
Džungarské škrečky sú dokonca tak dravé, že zvládnu uloviť korisť podobnej veľkosti, ako sú samy.
Škrečok v prírode: prečo musíme rešpektovať jeho prirodzené správanie
Všetky bežne chované druhy pochádzajú z oblastí, kde je málo potravy – Mongolsko, Rusko, Arabský polostrov.
Vyhrabávajú hlboké nory, niekedy až meter pod povrchom. V norách majú:
- spálňu
- zásobáreň
- toaletu, ktorú používajú veľmi disciplinovane
Škrečky sú mimoriadne čistotné a svoj „záchod“ majú vždy na jednom mieste.
Ubytovanie: ako zariadiť škrečkovi domov, ktorý rešpektuje jeho potreby
Najlepšie je prostredie, ktoré mu umožní hrabať, behať a tvoriť si tunely.
Odporúčané rozmery ubikácie
- Džungarský a Roborovského škrečok: min. 60 × 40 cm
- Škrečok zlatý: ideálne 100 × 50 cm (čím väčšie, tým lepšie)
Drôtené klietky sú nebezpečné – škrečok sa ľahko zachytí labkou a môže si ju vyvrtnúť či zlomiť.
Plastová alebo sklenená nádoba s vysokou vrstvou podstielky je omnoho bezpečnejšia.
Podstielka a doplnky
Ideálna je zmes rôznych pilín s pridaným senom, ktoré spevňuje tunely.
Do pelieška sú najlepšie papierové obrúsky – lacné, bezpečné a bez parfumácie.
Vybavenie môže byť jednoduché:
- kartónové rolky
- vetvičky ovocných stromov na obrusovanie zubov
- klasy prosa alebo Gammarus
- malé domčeky a skrýše
Jedálny lístok: čo potrebuje škrečok jesť naozaj
Džungarský škrečok
Žije v suchých stepiach, kde dominuje:
- tráva
- korienky
- byliny
- hmyz (až štvrtina stravy)
Nevhodné je veľa tuku a cukru.
Škrečok zlatý
Pochádza z oblasti, kde rastie viac rastlín. Napriek tomu potrebuje aspoň 10–15 % živočíšnej potravy.
Čím stravu doplniť
- sušené alebo živé červy
- listy púpavy, skorocelu či ďateliny
- koreňovú zeleninu
- šípky alebo sušené bobule
Medzi najkvalitnejšie krmivá patria:
Bunny Nature Hamstertraum a Mucki Menu (v rôznych verziách podľa druhu).
Koliesko verzus tanier: v čom je rozdiel?
Bežiace koliesko je klasika, ale:
- musí byť veľké, aby škrečok neprehýbal chrbticu
- nesmie byť drôtené – hrozia vážne úrazy
Alternatívou je bežiaci tanier, ktorý je plochý a šetrnejší pre pohybový aparát.
Ako si získať škrečkovu dôveru
Škrečky sú zvedavé a inteligentné, no na kontakt si musia zvyknúť. Pomáha:
- podávať maškrty, keď vykukujú z úkrytu
- postupne ich viesť k tomu, aby si maškrtu vzali z dlane
- časom sa naučia dokonca nastupovať na ruku
Veľmi dobre fungujú aj teplé vrecká mikiny, ktoré im pripomínajú noru. Ak sa v nich uložia, rýchlo získajú pocit bezpečia.
Zdravie škrečka: na čo si dávať pozor
Zdravý škrečok je aktívny, má čisté oči, chutí mu jesť a neprejavuje príznaky prechladnutia.
Varovné signály:
- znížená aktivita
- vychudnutie alebo strata srsti
- hnačka (zistená podľa špinavého zadočka)
- poranenia po bitke
Pri skupinovom chove je nutné pri prvom konflikte zvieratá oddeliť. Škrečky sa dokážu navzájom vážne zraniť.
Menšie rany sa dajú ošetriť kúpeľom v vlažnom harmančekovom čaji.
Pozor na prievan
Aj keď v prírode prežívajú veľmi nízke teploty, prievan je jednou z najčastejších príčin prechladnutia v domácnosti.
Záverečné odporúčanie
Škrečok je krásny, fascinujúci a inteligentný tvor, ale určite nie je „prvé zvieratko pre malé dieťa“. Vyžaduje tiché prostredie, jemné zaobchádzanie a veľa priestoru.
Ak dieťa ešte nezvláda rešpektovať potreby živého tvora, existuje mnoho iných druhov, ktoré nevadí, ak sú na chvíľu zabudnuté – slimáky, strašilky či mnohonožky.
Škrečok však potrebuje život, nie dekoráciu v detskej izbe. A ak mu doprajeme podmienky, ktoré zodpovedajú jeho prirodzenosti, odvďačí sa nám zvedavosťou, hravosťou a tichou prítomnosťou, ktorá vie byť prekvapivo príjemná.