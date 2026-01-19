Chorvátsko spúšťa technologickú revolúciu. Už na jar sa v Záhrebe odveziete robotickými taxíkmi bez vodiča

Kým viaceré mestá v Európe testujú autonómne technológie len v obmedzenom režime, Chorvátsko sa chystá spraviť výrazný krok dopredu. V metropole Záhreb vzniká projekt robotickej taxi služby, ktorej cieľom je sprevádzkovať plne autonómne elektrické vozidlá určené na bežnú mestskú prepravu.
Ak sa harmonogram podarí dodržať, prvé autonómne vozidlá by mohli v meste jazdiť v roku 2026, čo by z Chorvátska urobilo jedného z priekopníkov robotickej mobility v Európe.
Ako majú autonómne taxíky fungovať?
Vozidlá sú navrhnuté tak, aby fungovali bez akéhokoľvek vodiča – bez volantu, pedálov či klasických ovládacích prvkov. Celá prevádzka bude založená na kombinácii senzorov, kamerových systémov, radarov a lidarov, ktoré vytvárajú presný prehľad o dianí okolo vozidla.
O riadenie sa postará výkonný počítačový systém, ktorý spracúva veľké množstvo dát v reálnom čase a riadi vozidlo tak, aby dodržiavalo pravidlá cestnej premávky a reagovalo na nečakané situácie.
Projekt už má k dispozícii 60 prototypov, ktoré slúžia na testovanie autonómnych funkcií a bezpečnosti.
Servisné základne, ktoré sa o autá postarajú automaticky
Súčasťou služby majú byť aj špecializované servisné centrá, kde autonómne vozidlá prejdú čistením, kontrolou aj nabíjaním. Autá budú vybavené senzormi, ktoré dokážu rozpoznať, že je potrebné doplniť energiu, vykonať údržbu alebo odstrániť nečistoty.
V takom prípade sa vozidlo bez zásahu človeka automaticky vráti na servisnú základňu a po vykonaní potrebných úkonov sa opäť zapojí do prevádzky.
Ako by mala vyzerať prvá prevádzka v Záhrebe
Presná podoba spustenia služby zatiaľ nie je verejne potvrdená, no prvé etapy by sa mali zameriavať najmä na:
- najvyťaženejšie časti mesta
- spojenie s letiskom
- prepravu na kratšie mestské trasy, kde je vysoký dopyt po taxi službách
Počet vozidiel, ktoré budú v Záhrebe nasadené na začiatku, zatiaľ spoločnosť oficiálne neuviedla.
Ambície rozšíriť technológiu aj do ďalších miest
Projekt počíta s tým, že po úspešnom spustení v Chorvátsku by sa autonómne služby mohli objaviť aj v ďalších európskych mestách. Rokovania v tomto smere už prebiehajú, no žiadne konkrétne destinácie zatiaľ neboli oficiálne oznámené.
Nový zážitok aj pre turistov
Chorvátsko patrí medzi najnavštevovanejšie destinácie pre ľudí zo Slovenska aj Česka. Ak autonómna taxi služba v Záhrebe skutočne odštartuje podľa plánov, mnohí turisti sa budú môcť už o pár rokov odviezť vozidlom, ktoré jazdí úplne samostatne.
V strednej Európe zatiaľ nič podobné vo verejnej premávke neexistuje, takže Chorvátsko môže byť pre našincov prvým miestom, kde si takúto technológiu vyskúšajú na vlastnej koži.