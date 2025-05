Chorvátsko pritvrdzuje pokuty pre vodičov. Na mieste až 300 eur, hrozí aj strata vodičáku

Chorvátsko sa pripravuje na zásadné zmeny v pravidlách pre vodičov a turistov. Tieto novinky môžu nemilo prekvapiť každého, kto sa chystá navštíviť túto obľúbenú dovolenkovú destináciu. Policajti vám teraz môžu zadržať vodičský preukaz až na osem dní, na mieste zaplatíte pokutu pokojne až do 300 eur, a problémy vám hrozia dokonca aj za zdanlivú maličkosť, akou je odloženie uteráka na pláži.

Koniec zníženým pokutám po súdnom spore

Chorvátske ministerstvo spravodlivosti predstavilo novelu zákona o priestupkoch, ktorá má výrazne zjednodušiť súdne procesy a odľahčiť administratívu. Najvýraznejšou zmenou je zrušenie možnosti uhradiť len dve tretiny pokuty po absolvovaní súdneho konania.

„Keď umožňujeme zaplatiť pokutu v zníženej výške ešte pred súdom, nemá význam dávať takúto možnosť aj po skončení procesu,“ objasnil dôvod zmien štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Účelom tejto novinky je odradiť vodičov od zbytočného súdenia sa, čím sa urýchli rozhodovanie súdov a odstráni byrokracia.

Viac priestupkov vyriešite priamo s políciou

Zvyšujú sa aj sumy pokút, ktoré môžu policajti uložiť priamo na mieste. Pokiaľ pôjde o priestupky riešené takzvaným povinným príkazom bez súdu, limit sa zvýši z doterajších 663 eur až na 1 000 eur. Priame pokuty, ktoré vám môže udeliť policajt pri zastavení na ceste, vzrastú zo súčasných 265 eur na 380 eur.

Dôležitá je aj ďalšia zmena – policajti dostanú možnosť udeľovať tzv. varovania za menej závažné priestupky až do výšky 300 eur, doteraz bol tento limit stanovený na 132 eur. Všetky tieto opatrenia majú viesť k väčšej disciplinovanosti vodičov a zlepšeniu bezpečnosti na cestách.

Digitalizácia urýchli vybavovanie priestupkov

Ďalšou významnou novinkou je elektronizácia priestupkových konaní. Všetka komunikácia so súdmi bude prebiehať výlučne elektronicky. Tento systém bude povinný nielen pre štátne orgány, ale aj pre advokátov, prokurátorov a súdnych znalcov. Chorvátska vláda si od tohto kroku sľubuje zrýchlenie procesov a zníženie administratívnych nákladov.

Kamery sledujú oveľa viac ako len rýchlosť

Na chorvátskych cestách pribúda stále viac radarov, no tie už dávno nesledujú len rýchlosť. Moderné kamerové systémy budú kontrolovať aj to, či pasažieri používajú bezpečnostné pásy, či vodič netelefonuje, a dokonca aj to, či je vozidlo technicky spôsobilé na jazdu.

Hoci výška pokút sa za posledný rok príliš nemenila, rozhodne nejde o nízke sumy. Za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog hrozí pokuta až okolo 2 000 eur. Prejdenie križovatky na červenú či jazda v protismere vás môže stáť až 600 eur. Nedanie prednosti vás vyjde približne na 240 eur a aj nesprávne parkovanie vás môže prísť na desiatky eur.

Mladí vodiči sú pod väčším dohľadom

Pre mladých šoférov do 24 rokov platia ešte prísnejšie pravidlá. Napríklad majú absolútny zákaz alkoholu za volantom, zatiaľ čo pre ostatných vodičov je tolerancia stanovená na 0,5 promile. Za porušenie týchto pravidiel hrozia vysoké pokuty a často aj zadržanie vodičského preukazu.

Opatrnosť aj cestou do Chorvátska

Pozor by ste si mali dávať už pri samotnej ceste do Chorvátska. Rakúsko, cez ktoré Slováci často cestujú, výrazne sprísnilo kontroly. Pokuty za prekročenie rýchlosti sú vysoké a navyše rakúska polícia zintenzívnila kontroly dokladov kvôli boju proti nelegálnej migrácii.

Polícia môže vodičský preukaz zadržať ihneď

Chorvátska polícia môže zadržať váš vodičský preukaz priamo na mieste, a to až na 48 hodín, pokiaľ nezaplatíte pokutu alebo nerozhodne súd. V závažných prípadoch, napríklad ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, prípadne riadite bez potrebných okuliarov alebo prilby, sa môže táto lehota predĺžiť až na 8 dní. Pre turistov to môže predstavovať značný problém, keďže pokračovanie dovolenky bez vodičáku nie je jednoduché.

Pozor aj na uteráky na pláži!

Nepríjemné prekvapenie vás však môže čakať aj na pláži. Obľúbená prax mnohých turistov – ponechanie uterákov alebo lehátok cez noc na verejných plážach, aby si zabezpečili miesto aj na ďalší deň – je čoraz prísnejšie pokutovaná. V meste Tribunj vám za „rezerváciu“ pláže hrozí poplatok až do výšky 260 eur, v Gradaci je pokuta o niečo miernejšia – 66 eur. Ak si svoje veci nevyzdvihnete, skončia v charitatívnych zariadeniach alebo útulkoch pre zvieratá.

Chorvátsko tak jasne dáva najavo, že očakáva od návštevníkov maximálnu zodpovednosť, dodržiavanie pravidiel a ohľaduplnosť. Pred dovolenkou preto radšej dobre zvážte, aké pravidlá platia, aby vás prípadné nepríjemnosti neprekvapili a z dovolenky ste si odniesli len pekné spomienky, nie vysokú pokutu.