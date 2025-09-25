Chorvátsko prichádza o prvenstvo: Slováci objavili nový dovolenkový klenot. Rovnaké more, nižšie ceny a ticho bez tlačeníc

Ešte pred pár rokmi sa zdalo, že Chorvátsko si svoje neotrasiteľné miesto na dovolenkovej mape Slovákov udrží naveky. Dlhé cesty autom sa končili pri známom Jadrane, kde čakala istota – slnko, more a osvedčené prímorské mestečká. Lenže istoty sa menia. Chorvátsko sa zmenilo na drahšiu, hlučnejšiu a preplnenejšiu destináciu, kde sa človek už len ťažko vyhne davom.
Ceny ubytovania a jedla narástli, služby prestali byť také dostupné a na pláži si treba privstať skoro ráno, inak zostane iba kúsoček piesku medzi uterákmi iných. Výsledok? Po prvýkrát Chorvátsko stratilo dominantné postavenie medzi slovenskými dovolenkármi.
A kto ho vystriedal? Pre mnohých možno prekvapivo – Čierna Hora. Malá krajina na Balkáne, len o pár kilometrov južnejšie, sa stala hitom tohto leta.
Jadran zostáva, ale dovolenkový pocit je iný
Na prvý pohľad sa nič nemení – aj v Čiernej Hore omývajú brehy vlny toho istého Jadranského mora. Voda je rovnako čistá, pláže sú rovnako krásne, no atmosféra je úplne iná. Kým v Chorvátsku treba často bojovať o každý voľný meter, v Čiernej Hore prevláda kľud a priestor.
Kto má rád dlhé rána a nechce sa ponáhľať s uterákom, tu si oddýchne – lehátko či miesto na pláži sa nájde aj uprostred sezóny. Namiesto stresu vládne pohoda a dovolenkári si môžu užívať more presne tak, ako si ho predstavujú.
Nižšie ceny a úprimná pohostinnosť
To, čo Slováci oceňujú možno ešte viac než menej ľudí na plážach, sú ceny. Ubytovanie, reštaurácie aj služby sú v Čiernej Hore citeľne lacnejšie. Za rovnaký štandard, na aký sú zvyknutí z Chorvátska, zaplatia menej – a navyše dostanú niečo extra.
Porcie sú väčšie, chute bohatšie a miestni hostitelia priateľskejší. Čiernohorci sú známi tým, že turistov vítajú s úprimným záujmom, nie len ako ďalší zdroj zisku. Turista tu ešte stále cíti tradičnú balkánsku pohostinnosť, ktorú z Chorvátska postupne vytlačila komercia.
Nedotknutá príroda a zážitky na dosah
Čierna Hora nie je iba o plážach. Malá krajina ponúka kontrast – hory, kaňony, starobylé mestá aj more, a to všetko v krátkej vzdialenosti.
- Durmitor s majestátnymi štítmi a horskými jazerami je rajom pre turistov.
- Kaňon rieky Tara, druhý najhlbší na svete, láka na rafting i adrenalínové zážitky.
- Kotor, historické mesto zapísané v UNESCO, si uchovalo stredoveký šarm a atmosféru úzkych uličiek.
Čierna Hora je menšia než väčšina slovenských krajov, no jej prírodná rozmanitosť vyráža dych.
Oddych i dobrodružstvo na jednom mieste
Pre rodiny aj dobrodruhov je to ideálna kombinácia. Jeden deň kúpanie v mori, druhý deň výstup na vyhliadku, tretí deň prechádzka po historickom centre. Možností je neúrekom – od adrenalínového raftingu cez horské túry až po romantické plavby loďou.
Dovolenka sa tu dá prežiť nielen pasívne, ale aj aktívne – každý si vie vybrať tempo podľa seba.
Autenticita namiesto masového turizmu
Kým v Chorvátsku sa z promenád stali rady stánkov so suvenírmi, v Čiernej Hore ešte cítiť autenticitu. Trhy ponúkajú lokálne výrobky, malé kaviarničky dýchajú balkánskym pokojom a miestna kuchyňa je skutočným zážitkom.
Jedlá tu nesú stopy balkánskej, tureckej i talianskej tradície. Čerstvé ryby, morské plody, grilované mäso, známe pivo Nikšičko či vína z lokálnych viníc – gastronómia tu nie je len doplnok, ale súčasť dovolenkového zážitku.
Slováci rozhodli: nový dovolenkový hit
Tohtoročné leto ukázalo, že Slováci už nehľadajú len zaužívané destinácie. Chorvátsko síce zostáva klasikou, no jeho pozíciu začína vážne ohrozovať práve Čierna Hora. Dôvod je jednoduchý: rovnaké more, nižšie ceny a pokojnejšia atmosféra.
Krajina, ktorú pred pár rokmi mnohí ani nezvažovali, sa stala favoritom tejto sezóny. A ak bude trend pokračovať, možno už čoskoro nebude „letná klasika“ Chorvátsko, ale práve Čierna Hora.
Pozrite si krátke video, ktoré ukazuje krásy Čiernej Hory – od slnečných pláží až po majestátne hory:
https://www.youtube.com/watch?v=E7dhalAN0zo