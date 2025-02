Choroba, ktorá bola považovaná za minulosť, sa vracia na scénu: Prečo by ste ju nemali podceňovať?

Kedysi sa o nej hovorilo najmä v súvislosti s dlhými zaoceánskymi plavbami, hladom a biedou. Choroba zvaná skorbut bola po stáročia strašiakom námorníkov a ľudí, ktorí nemali prístup k čerstvým potravinám. V 21. storočí sa však zdalo, že ide o vyriešený problém a v rozvinutých krajinách sme si jej výskyt spájali skôr s minulosťou alebo so znevýhodnenými regiónmi. Napriek tomu sa v roku 2024 objavili nové prípady, ktoré prekvapili odbornú verejnosť – a to nielen v chudobných častiach sveta. Ako je možné, že sa choroba spôsobená nedostatkom vitamínu C opäť dostáva do popredia? A komu v modernej spoločnosti hrozí najviac?

Návrat choroby z histórie: Ako skorbut menil dejiny plavieb

Historicky je skorbut známy predovšetkým z čias, keď sa moreplavci vydávali na dlhé cesty a žili z obmedzených zásob sušeného mäsa, suchárov a vody, ktorá nebola vždy v najlepšej kondícii. Už v 15. storočí, počas objavných ciest do Ameriky alebo pri plavbách okolo Afriky, sa táto choroba rozšírila rýchlosťou blesku a vyžiadala si množstvo obetí. Námorníci trpeli slabosťou, krvácaním z ďasien, stratou zubov, vznikali im modriny a ich rany sa nehojili – to všetko sú príznaky nedostatku vitamínu C v organizme.

Lekári dlhé roky netušili, čo skorbut spôsobuje a ako ho vyliečiť. Až v 18. storočí prišiel škótsky lekár James Lind s prelomovou teóriou: zistil, že citrusy (najmä pomaranče či citróny) a ocot môžu vyliečiť aj pokročilé štádium choroby. V tej dobe to bol revolučný objav, ktorý nakoniec viedol k zavedeniu citrónovej šťavy či iných zdrojov vitamínu C do stravovacích plánov na lodiach. Trvalo však určitý čas, kým sa tento poznatok masovo uplatnil v praxi, a dovtedy sa skorbut stihol postarať o mnohé tragické udalosti v histórii námorníctva.

Zabudnutý strašiak opäť ožíva: Prečo dnes?

Hoci by sa mohlo zdať, že dostatok potravy a ľahká dostupnosť ovocia a zeleniny vo vyspelých krajinách sú zárukou, že skorbut nadobro zmizol, realita je iná. Lekári za posledné roky zaznamenali niekoľko prípadov, ktoré poukazujú na jeho znovuobjavenie. A nejde pritom výlučne o rozvojové krajiny, kde je strava často monotónna a nutrične chudobná. Čoraz viac odborníkov upozorňuje, že prudký nárast životných nákladov môže spôsobiť, že ľudia obmedzujú výdavky práve na kvalitné potraviny.

Príkladom je prípad z Perthu v Austrálii, kde lekári narazili na pacienta, ktorý trpel skorbutom jednoducho preto, že si nemohol dovoliť plnohodnotnú a pestrú stravu. Z finančných dôvodov vynechával jedlá a jeho jedálniček sa zredukoval na minimum, čím sa výrazne znížil aj príjem vitamínu C. Jeho stav bol natoľko vážny, že vyžadoval dlhodobú lekársku starostlivosť a vysoké dávky vitamínových doplnkov.

Podľa Dr. Andrewa Dermawana z nemocnice Sir Charles Gairdner Hospital v Perthe nejde o ojedinelý fenomén. Vo svojej štúdii poukazuje na rastúci trend výskytu skorbutu u ľudí zo strednej triedy, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí, ale aj u seniorov, chronických alkoholikov či u pacientov so psychickými či vývojovými poruchami, ktorých bežná strava je nevyvážená.

Záhadné prejavy: Ako rozoznať skorbut v počiatočných štádiách

Skorbut sa v počiatočných fázach nemusí prejavovať príliš nápadne. Niektorí ľudia pociťujú len únavu, majú menej energie a občas sa sťažujú na bolesti kĺbov či svalov. Tieto príznaky sa ľahko prisúdia stresu, vyčerpaniu alebo iným bežným ťažkostiam.

Postupne sa však stav môže zhoršovať a pridružia sa typické znaky:

Vypadávanie zubov: Pri dlhšom nedostatku vitamínu C sa začínajú zuby uvoľňovať a môžu sa dokonca samovoľne uvoľňovať zo zubných lôžok.

Anémia: Nedostatok vitamínu C môže negatívne vplývať na vstrebávanie železa, čo môže viesť k chudokrvnosti.

Ak sa človek dlhodobo cíti oslabený a spozoruje niektoré z uvedených príznakov, mal by spozornieť. Často sa totiž stáva, že skorbut sa potvrdí až vtedy, keď je stav pacienta alarmujúci a vyžaduje si intenzívnu liečbu.

Odborné upozornenia: Nie je to len historka z učebníc

Hoci sa v učebniciach dejepisu dočítame o skorbutových epidémiách z dávnych dôb, moderná medicína potvrdzuje, že zanedbanie základných výživových potrieb môže viesť k návratu tejto „zabudnutej“ choroby. Dr. Dermawan varuje:

„V mnohých rozvinutých krajinách je skorbut stále považovaný za raritu. Napriek tomu sa v ojedinelých prípadoch objavuje u zraniteľných skupín, ktoré zanedbávajú príjem čerstvej stravy alebo sú nútené šetriť na nesprávnych miestach. Aj niekoľko týždňov s veľmi nízkym príjmom vitamínu C môže vyústiť do akútneho skorbutu.“

Zároveň dodáva, že v dnešnej dobe sa čoraz viac ľudí ocitá v situáciách, keď sú prinútení obmedzovať zdravé potraviny. Môže ísť napríklad o ľudí s finančnými problémami, ktorí siahajú hlavne po lacných, vysoko spracovaných produktoch s nízkou výživovou hodnotou. Situáciu zhoršujú aj rôzne diéty či jednostranné spôsoby stravovania, ktoré nie sú riadne vyvážené a neobsahujú dostatok vitamínov.

Prečo je vitamín C kľúčový a čo sa deje v tele pri jeho nedostatku?

Vitamín C zohráva v ľudskom organizme nenahraditeľnú úlohu. Je potrebný na tvorbu kolagénu, ktorý sa nachádza v kostiach, chrupavkách, pokožke a zuboch. Zároveň pomáha pri vstrebávaní železa a podieľa sa na správnom fungovaní imunitného systému. Keď telu dlhodobo chýba, kolagén sa netvorí správne, čo vyústi do poškodenia tkanív a zvýšenej krehkosti cievnych stien.

Práve preto dochádza ku krvácaniu, pomalému hojeniu rán a k postupnému oslabovaniu celého tela. V tých najťažších prípadoch skorbut môže dokonca viesť k vážnym komplikáciám, poruchám orgánových funkcií či dokonca k smrti, ak nie je zavčasu správne diagnostikovaný a liečený.

Kto je ohrozený najviac? Rizikové skupiny a faktory

Hoci si mnohí ľudia spájajú skorbut výlučne s hladom a extrémnymi podmienkami, najnovšie poznatky hovoria, že vo vyspelých krajinách môžu byť ohrozené aj tieto skupiny:

Seniori

S vekom sa mnohé funkcie tela spomaľujú, a ak nie je strava dostatočne pestrá, ľahko môže dôjsť k nedostatku vitamínov. Mnohí seniori žijú sami a z finančných dôvodov alebo zo zdravotných obmedzení nedokážu zabezpečiť dostatok čerstvých potravín. Ľudia s veľmi nízkym príjmom potravy

Či už z dôvodu chudoby, nedostatku času alebo rôznych zdravotných problémov, títo jedinci často konzumujú len tie najlacnejšie potraviny, ktoré spravidla nemajú dostatok výživných látok. Aj striktné redukčné diéty bez odborného dohľadu môžu znížiť hladinu vitamínu C. Pacienti s chronickými ochoreniami

Onkologickí pacienti, ľudia s ochoreniami obličiek alebo s poruchami trávenia a vstrebávania živín môžu mať narušenú schopnosť využiť vitamín C zo stravy. Jedinci so závislosťami

Chronickí alkoholici či osoby užívajúce iné návykové látky často neprijímajú dostatok kvalitnej stravy. Zlé stravovacie návyky a zanedbanie základných nutričných potrieb vedú k nedostatku vitamínov, a to vrátane „céčka“. Ľudia s poruchami príjmu potravy

Anorexia, bulímia alebo iné formy porúch môžu spôsobiť drastické zníženie príjmu všetkých makro- a mikronutrientov. Nedostatok vitamínu C sa v takýchto situáciách vyvinie pomerne rýchlo. Vegetariáni a vegáni s nevyváženým jedálničkom

Správne zostavená bezmäsitá strava môže byť plnohodnotná, no ak človek zanedbá konzumáciu dostatočného množstva ovocia a zeleniny, ľahko sa môže ocitnúť v deficitnom stave, čo otvára dvere skorbutu.

Prevencia na dosah ruky: Ako zabezpečiť dostatok vitamínu C

Dobrou správou je, že skorbut možno pomerne jednoducho predchádzať. Stačí vyvážená strava bohatá na čerstvé ovocie a zeleninu. Medzi najlepšie zdroje „céčka“ patria:

Citrusové plody (pomaranče, citróny, mandarínky, grep)

(pomaranče, citróny, mandarínky, grep) Paprika (najmä červená, ktorá má vysoký obsah vitamínu C)

(najmä červená, ktorá má vysoký obsah vitamínu C) Kivi a jahody

Brokolica, karfiol a kapusta

Zemiaky (najmä vo varenej podobe s minimálnym vyvarením vitamínov)

Odborníci odporúčajú zaradiť do jedálnička každý deň aspoň tri až päť porcií ovocia a zeleniny. Pritom netreba zabúdať, že dôležitá je aj tepelná úprava – dlhé varenie alebo pečenie môže zničiť časť vitamínu C. Preto je ideálne konzumovať surové ovocie i zeleninu alebo ich pripravovať šetrným spôsobom (napríklad krátkym dusením).

Ak si nie ste istí, či máte dostatočný príjem vitamínov, môžete zvážiť kvalitné doplnky stravy, no vždy je lepšie a prirodzenejšie prijímať vitamín C priamo z potravín. Najmä ak patríte do niektorej z rizikových skupín, je dôležité pravidelne kontrolovať stravovacie návyky a sledovať svoj zdravotný stav.

Málo známu chorobu netreba podceňovať: Zhrnutie a výzva k opatrnosti

Skorbut už dávno nie je len historkou z čias, keď sa námorníci plavili po svetových moriach celé mesiace bez čerstvého ovocia. V modernom svete sa môže objaviť u ľudí, ktorých životné okolnosti bránia adekvátnemu príjmu základných živín. Stúpajúce náklady na život, nedostatočná informovanosť o správnej výžive či nedbanie o pestrý jedálniček môžu spôsobiť, že aj v 21. storočí sa z času na čas odhalia prípady skorbutu v prekvapivo vyspelých krajinách.

Zdanlivo jednoduchý faktor – nedostatok vitamínu C – dokáže vyvolať celý rad bolestivých a nebezpečných prejavov, od krvácania ďasien až po anémiu. Prevencia pritom nie je nijako zložitá: stačí sa zamerať na konzumáciu čerstvých potravín, najmä ovocia a zeleniny, a vyhnúť sa dlhodobému prijímaniu výlučne spracovaných výrobkov s nízkou nutričnou hodnotou.

Ak máte podozrenie, že vaša strava neobsahuje dostatok potrebných vitamínov, je rozumné poradiť sa s lekárom alebo výživovým poradcom. Zanedbanie „banálneho“ céčka sa totiž môže nepekne vypomstiť, a to aj v podmienkach, kde by sme skorbut donedávna ani neočakávali. Čím skôr sa vyhnete možnému deficitu a všimnete si prípadné varovné signály, tým lepšie ochránite svoje zdravie pred touto chorobou, ktorá síce pochádza z minulosti, no v nových súvislostiach dokáže spôsobiť rovnaké škody ako kedysi.