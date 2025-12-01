Chodí vaša mačka von aj v mraze či snehu? Na toto určite nezabudnite, inak jej môžete uškodiť

Mnoho mačiek je dnes zvyknutých na pohodlie domova, no stále existujú také, ktoré aj počas chladných dní trvajú na svojich obvyklých potulkách po dvore či okolí. Zima však prináša podmienky, ktoré môžu byť pre mačku nepríjemné, a v niektorých prípadoch dokonca nebezpečné. Ak ju nechávate chodiť von aj v mrazivom období, je dôležité pripraviť jej bezpečné zázemie.
Bezpečný úkryt je základ
Mačky síce majú kožušinu, ktorá im poskytuje istú mieru izolácie, no sama osebe ich nechráni pred dlhodobým chladom, vetrom či vlhkosťou. Preto by mala mať mačka vonku možnosť ukryť sa na suchom, teplom a záveternom mieste.
Ako môže vyzerať vhodný úkryt?
- postačí plastový box alebo drevená bednička
- z vonkajšej strany je dobré pridať izoláciu (napríklad polystyrén alebo drevo)
- vnútri by mali byť suché materiály, ktoré nezamŕzajú – ideálne slama alebo seno
Deky, uteráky či textílie nie sú vhodné, pretože dokážu nasať vlhkosť, ktorá následne zmrzne, a tým by mačke znížila tepelný komfort.
Nebezpečné látky: pozor najmä na nemrznúcu zmes
V zime sa mačky môžu stretnúť s chemikáliami, s ktorými sa bežne v teplých mesiacoch nestretávajú. Najvážnejším rizikom je nemrznúca zmes do áut, ktorá často obsahuje etylénglykol.
- Má sladkastú chuť, ktorá môže byť pre zvieratá lákavá.
- Už malé množstvo môže spôsobiť otravu a vážne poškodenie obličiek.
Preto je veľmi dôležité, aby sa mačka nedostala k miestam, kde by sa mohla nachádzať rozliata nemrznúca kvapalina – typicky pri autách, v garáži alebo na príjazdovej ceste.
Ochrana labiek: soľ a posyp môžu dráždiť
Mnohé chodníky a cesty sa počas zimy posýpajú soľou alebo chemickými zmesami. Tie síce uľahčujú chôdzu ľuďom, no pre mačacie labky môžu byť nepríjemné.
Čo sa môže stať:
- podráždenie alebo vysušenie vankúšikov
- drobné trhlinky, cez ktoré sa môže dostať nečistota alebo infekcia
- mačka si soľ môže neskôr pri čistení olízať, čo môže podráždiť trávenie
Jednoduchá prevencia
Po návrate mačky domov jej labky jemne utrite vlažnou vodou alebo neparfumovaným vlhčeným obrúskom. Tento krok je rýchly a dokáže zabrániť mnohým nepríjemnostiam.
V zime potrebuje mačka viac energie
Udržiavanie telesnej teploty v chlade je energeticky náročnejšie. Ak mačka trávi čas vonku, je dobré:
- ponúknuť jej mierne energeticky bohatšiu stravu
- prípadne o niečo väčšie porcie
- sledovať, či neprichádza o hmotnosť
Toto odporúčanie platí najmä pre mačky, ktoré sú aktívne aj v mrazivom období.
Dostupná voda je nevyhnutnosť
Mačka musí mať vždy prístup k tekutej vode. V zime však voda rýchlo zamŕza, preto treba myslieť aj na tento detail.
Možnosti riešenia:
- podať teplú vodu, ktorá nezamrzne tak rýchlo
- pravidelne kontrolovať misku
- použiť vyhrievanú misku, ak je mačka vonku dlhodobo
Dehydratácia v zime býva nenápadná, pretože mačky môžu piť menej – o to dôležitejšia je dostupnosť vody.
Mačky sú odolné zvieratá, ale mráz, vietor a zimné chemikálie im môžu uškodiť. Ak im poskytnete bezpečné útočisko, čisté labky, dostatok vody a kvalitnú stravu, môžete im dopriať aj zimné dobrodružstvá bez rizika.