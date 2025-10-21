Chodci pozor! Tieto chyby pri prechádzaní cesty vás môžu stáť stovky eur aj vlastný život

Prejsť cez cestu sa zdá ako úplná samozrejmosť. Zastavíme sa na kraji chodníka, pozrieme na obe strany a keď nič nejde, vykročíme. No málokto si uvedomuje, že aj chodec je účastníkom cestnej premávky a platia preňho jasné pravidlá. Porušenie týchto pravidiel môže v niektorých prípadoch skončiť nielen pokutou, ale aj tragicky.
Prednosť áno, ale nie absolútna
Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke má vodič povinnosť umožniť chodcovi bezpečne prejsť cez priechod pre chodcov. To však neznamená, že chodec môže na cestu vstúpiť bez rozmyslu.
Zákon jasne hovorí, že chodec nesmie vstúpiť na vozovku bezprostredne pred idúce vozidlo, ak by tým vodiča prinútil k prudkému brzdeniu alebo zmene smeru. Inými slovami – prednosť máte až vtedy, keď je to bezpečné pre vás aj pre ostatných.
V praxi to znamená, že ak sa auto už blíži, treba počkať, kým vodič spomalí alebo zastaví. Vodič síce musí byť ohľaduplný, no chodec je rovnako povinný konať rozumne.
Video: Ako bezpečne prechádzať cez cestu
Prechádzanie mimo priechodu
Nie každá cesta má vyznačený priechod. Ak sa nachádzate na takom mieste, môžete ju prejsť aj mimo zebry – ale len vtedy, ak je to bezpečné.
Zákon hovorí, že chodec musí prechádzať kolmo na os vozovky, najkratšou možnou cestou a tak, aby neohrozil seba ani iných účastníkov premávky.
Pred vstupom na cestu sa treba presvedčiť, že vodiči vás vidia a nemusia kvôli vám brzdiť alebo meniť smer.
Rozhodne sa neodporúča vychádzať spoza zaparkovaných áut, kontajnerov či zákrut, kde vás vodič nemá šancu zaregistrovať včas. Práve na takýchto miestach sa podľa štatistík stáva najviac nehôd s chodcami.
Reflexné prvky môžu zachrániť život
Od roku 2016 platí na Slovensku povinnosť nosiť reflexné prvky mimo obce za zníženej viditeľnosti – teda nielen v noci, ale aj počas hustého dažďa, hmly či sneženia.
Ak sa chodec pohybuje po ceste alebo po jej okraji bez reflexného prvku, riskuje pokutu až do 100 eur.
Rozdiel medzi viditeľným a neviditeľným chodcom je obrovský – človeka v tmavom oblečení vodič zbadá až zo vzdialenosti asi 20 metrov, s reflexným pásikom ho vidí už zo 150 metrov. Tých niekoľko sekúnd navyše môže rozhodnúť o živote.
Kedy hrozí pokuta
Policajti môžu pokutovať chodcov, ktorí porušia pravidlá cestnej premávky – napríklad vstúpia na vozovku bez rozhliadnutia, prechádzajú mimo priechodu nebezpečným spôsobom alebo nemajú reflexné prvky mimo obce.
Pokuty sa zvyčajne udeľujú v blokovom konaní do 50 eur, v závažnejších prípadoch môžu byť aj vyššie.
Niekoľko praktických odporúčaní
- Prechádzajte kolmo, nie šikmo – skrátite čas, počas ktorého ste na ceste.
- Rozhliadnite sa vždy na obe strany, aj keď máte priechod a zeleného panáčika.
- Vyhnite sa prechádzaniu s mobilom v ruke alebo so slúchadlami v ušiach – nepočujete prichádzajúce vozidlo.
- Neočakávajte, že vodič vždy zastaví. Nie každý vás uvidí včas.
- Za zníženej viditeľnosti noste reflexné pásky alebo svetlé oblečenie.
Chôdza po meste či mimo neho sa zdá byť rutinná vec, no v dopravných predpisoch má svoje pevné miesto. Na Slovensku chodec nie je „pánom cesty“, ale rovnocenným účastníkom premávky – s právami aj povinnosťami. Dodržiavaním pravidiel sa vyhnete nielen pokutám, ale predovšetkým chránite svoj vlastný život.