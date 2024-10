Chlieb vydrží dlhšie čerstvý a bez plesní, ak ho uložíte na toto netradičné miesto

Udržať chlieb doma čerstvý po dlhšiu dobu býva často problémom. Behať každý deň do obchodu sa nikomu nechce, ale dobrá správa je, že chlieb môžeme skladovať tak, aby zostal chutný a bez plesní aj niekoľko dní. Stačí dodržať zopár jednoduchých zásad. Kde teda chlieb skladovať najlepšie?

Všetci vieme, že najlepšie chutí chlieb čerstvo vytiahnutý z pece. No kde v dnešnej dobe nájdeme pekáreň, ktorá nám poskytne túto možnosť? Väčšina z nás chlieb kúpi v supermarkete, niekedy aj ten, čo je práve po ruke. Aby však aj takýto chlieb zostal dlhšie chutný, musíme ho správne skladovať.

Buď vyschne, alebo splesnivie

Chlieb je veľmi náchylný na stratu čerstvosti – či už vyschne a stvrdne, alebo sa dostane do kontaktu s vlhkosťou, ktorá vedie k plesniveniu. Ani jedna z týchto možností nie je žiaduca, a obe sú spôsobené nevhodným skladovaním.

skladovanie chleba v utierke Foto: František Stacho

Čomu by sme sa mali vyhnúť?

Pri skladovaní chleba by sme mali zabrániť tomu, aby bol vystavený vyšším teplotám a vlhkosti. To spôsobí jeho rýchle plesnivenie. Preto sa neodporúča umiestňovať chlieb blízko spotrebičov, ktoré sa zahrievajú, ako je chladnička, umývačka riadu, či sporák. Rovnako nevhodné je uloženie pri dreze, kde sa používa horúca voda. Ideálne je nájsť miesto, ktoré je chladnejšie a mimo teplých povrchov.

Vyhnite sa plastovým obalom

Ďalšou chybou, ktorú mnohí robia, je skladovanie chleba v plastovom sáčku. Plast spôsobuje kondenzáciu vlhkosti, čo podporuje rast plesní. Preto je najlepšie chlieb vložiť do priedušného obalu, ktorý mu umožní „dýchať“. Takéto obaly sú dnes bežne dostupné a uchovajú chlieb čerstvý dlhšie, aj keď ho vkladáte do chlebníka.

Stabilné podmienky pre chlieb

Na krátkodobé uskladnenie chleba môžeme použiť čistú bavlnenú utierku alebo papierové vrecko. Aj tu však treba dbať na to, aby chlieb nebol vystavený náhlym výkyvom teploty či vlhkosti. Jedným z dobrých miest na skladovanie je hlboká zásuvka v kuchynskej linke, ak sa nenachádza v blízkosti spotrebičov. Tento priestor je zvyčajne chladnejší, keďže teplo a para stúpajú smerom nahor.

chlebník Foto: František Stacho

Kam s chlebníkom?

Ak zásuvka nie je možnosťou, chlebník umiestnite do odľahlého kúta miestnosti, čo najďalej od varnej zóny. Nemal by byť na kuchynskej linke, kde sa pripravuje jedlo a kde je často vysoká teplota. Pre pár krokov navyše stojí za to získať niekoľko dní navyše s čerstvým a chutným chlebom.