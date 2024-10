Chlieb vydrží dlho čerstvý. Tento spôsob skladovania v mrazničke vám pomôže

Chlieb je základom mnohých jedál. Ako zabezpečiť, aby zostal čo najdlhšie čerstvý, chutný a voňavý?

Slováci sú takisto milovníkmi chleba! Priemerne každý z nás skonzumuje ročne okolo 39,3 kilogramu pečiva, čo nie je málo. Chlieb má množstvo výhod – je cenovo dostupný, zasýti a dá sa z neho pripraviť chutné raňajky, olovrant alebo večera. Okrem klasického krajca natretého maslom či džemom môžete chlieb využiť aj na zahustenie omáčok, prípravu chlebového pesta, granoly, polievok či dokonca na výrobu originálnej chlebovej majonézy.

Upečte si pšenično-ražný kváskový chlieb

Chlieb tiež podlieha času…

Je pravda, že najlepší je čerstvý chlieb – mäkký, voňavý a krehký. Tento stav však vydrží len okolo 24 hodín, potom chlieb začne tvrdnúť a vysychať. Tvrdší chlieb sa síce dá využiť (napríklad na hrianky), ale nie je to to isté. Ako si teda zabezpečiť, aby váš čerstvý bochník zostal čo najdlhšie mäkký a nevytratil svoju chuť? Existujú viaceré rady, napríklad skladovanie s rozkrojeným jablkom, ale tento trik môže, no nemusí fungovať. Spoľahlivejším riešením, najmä ak ste napríklad na chate a chcete si udržať zásobu, je použiť mrazničku.

Mraznička ako spoľahlivý konzervant

Mraz je osvedčený spôsob, ako uchovať čerstvosť potravín. Bežne sa používa na uchovanie mäsa, ovocia či zeleniny, takže prečo by nefungoval aj na chlieb? Podľa odborníkov je dôležité uložiť do mrazničky čerstvý a vychladený chlieb. Vkladať ešte teplý bochník by mohlo viesť k vlhkosti, čo by chlieb poškodilo. Rovnako sa neodporúča zamraziť „starejší“ chlieb, ktorý už dlhšie stál v chlebníku – mraznička mu čerstvosť nevráti, a navyše hrozí riziko plesní, ktoré sa v chlebe môžu rozmnožiť aj po rozmrazení.

Tip na mrazenie domáceho chleba

Ak si chcete zamraziť svoj domáci chlieb, cukrárka Mirka van Gils Slavíková odporúča nedopiecť ho úplne. Po vybraní z rúry ho nechajte trochu vychladnúť, zabaľte do alobalu a vložte do mrazničky. Dbajte na to, aby v blízkosti neboli aromatické potraviny (napríklad cesnak či ryby), pretože chlieb ľahko absorbuje cudzie pachy.

Rozmrazenie a následná chuť

Ak chcete zamrazený chlieb konzumovať, stačí ho vybrať z mrazničky a vložiť rovno do rozohriatej rúry na 180 – 200 °C. Chlieb sa dopečie a získa opäť svoju mäkkosť, vôňu a chrumkavosť. Pri konzumácii vôbec nezbadáte, že bol predtým zmrazený. Prajem vám dobrú chuť!