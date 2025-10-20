Chcete zažiariť originálnym jablkovým dezertom? Upečte si renetovú crostatu ako z Toskánska

crostata
crostata Foto: www.shutterstock.com

Talianska kuchyňa nie je len o cestovinách, pizzi či lasagni. Krajina, kde sa jedlo považuje za umenie, ponúka aj množstvo tradičných dezertov, ktoré u nás ešte nie sú bežné. Jedným z nich je crostata – rustikálny koláč, ktorý sa pečie s ovocím, džemom alebo krémom. A ak ho pripravíte s renetovými jablkami, získate jesenný dezert s autentickou chuťou talianskeho vidieka.

Čo je crostata?

Crostata je tradičný taliansky koláč, ktorý sa spomína už v renesančných kuchárkach z 15. a 16. storočia. Má jednoduchý základ z krehkého maslového cesta (pasta frolla) a plnku z ovocia alebo krému. Na rozdiel od nášho jablkového koláča má crostata väčšinou nízky okraj, je viac rustikálna a často sa pečie bez presného tvarovania.

Tento dezert nájdete po celom Taliansku – v Toskánsku s marhuľovým džemom, v Kampánii s ricottou, v severných regiónoch zase s jablkami alebo hruškami. Práve táto posledná verzia sa najviac podobá nášmu domácemu koláču, ale s typickou talianskou ľahkosťou a jemnou kyslastou chuťou jabĺk.

Prečo použiť renety?

Reneta (taliansky Renetta, francúzsky Reinette) je stará európska odroda jablka, ktorá sa pestuje už niekoľko storočí. V Taliansku, najmä v oblasti Trentino–Južné Tirolsko, je známa ako Mela Renetta del Canada a patrí medzi najobľúbenejšie jablká na pečenie.

pevnejšiu dužinu, ktorá sa pri pečení nerozvarí, a jemne kyslastú chuť, vďaka ktorej koláče nepôsobia presladene. Tieto jablká majú aj vysoký obsah vlákniny, vitamínu C a antioxidantov, takže sú výživné aj po tepelnej úprave.

Renety sa radia medzi zimné odrody, čo znamená, že dozrievajú na jeseň, ale pri správnom skladovaní vydržia až do januára či februára. V chladnej pivnici alebo chladničke si zachovávajú chuť a vôňu dlhé týždne.

Čo budete potrebovať na renetovú crostatu

Na krehké cesto:

  • 150 g polohrubej múky
  • 70 g studeného masla
  • 1 žĺtok
  • 2 lyžice mlieka
  • 1 lyžica cukru
  • štipka soli

Tip: V Taliansku sa maslo často nahrádza olivovým olejom. Ak chcete cesto ľahšie a s jemnou ovocnou arómou, môžete časť masla nahradiť kvalitným olivovým olejom.

Na krém:

  • 250 ml mlieka
  • 1 balíček vanilkového pudingu
  • 1 balíček vanilkového cukru
  • 30 g masla

Na ozdobu:

  • 2–3 renetové jablká
  • 1 lyžica masla
  • mandľové lupienky
  • múčkový cukor na posypanie

Postup krok za krokom

  1. Pripravte cesto:
    Z múky, masla, žĺtka, cukru, mlieka a soli vypracujte hladké cesto. Zabaľte ho do fólie a nechajte aspoň 30 minút odpočívať v chladničke.
  2. Predpečenie základu:
    Cesto rozvaľkajte na tenký plát a vložte do formy (asi 24 cm v priemere). Dno prepichajte vidličkou, prikryte papierom na pečenie a zaťažte suchým hrachom alebo fazuľou. Pečte 20–25 minút pri 200 °C. Potom papier a záťaž odstráňte a nechajte vychladnúť.
  3. Pripravte krém:
    V mlieku uvarte puding s vanilkovým cukrom do hustej konzistencie. Keď trochu vychladne, primiešajte maslo a miešajte, kým nevznikne jemný krém.
  4. Pripravte jablká:
    Jablká ošúpte, rozkrojte na polovice, odstráňte jadrovníky a nakrájajte na tenké plátky. Rozložte ich na plech, pridajte kúsky masla a nechajte ich v rúre alebo pod grilom krátko zhnednúť – získajú karamelovú chuť.
  5. Dokončenie koláča:
    Na predpečené cesto rozotrite vanilkový krém a navrch naukladajte plátky jabĺk. Môžete ich usporiadať do tvaru kvetu alebo vejáru. Posypte mandľovými lupienkami a múčkovým cukrom.
  6. Pečenie a servírovanie:
    Pečte ešte asi 10 minút pri 180 °C, kým okraje mierne nezhnednú. Crostatu podávajte vlažnú alebo vychladenú.

Malý kúsok Talianska na slovenskom stole

Renetová crostata je dokonalým spojením tradičného talianskeho pečiva a našich domácich jabĺk. Je jednoduchá, vizuálne krásna a vďaka kyslastej chuti reniet aj svieža. Hodí sa na jesenné popoludnie s kávou, ale aj ako dezert po nedeľnom obede.

Tento koláč dokazuje, že aj z bežných surovín sa dá vytvoriť niečo výnimočné – stačí trochu trpezlivosti a chuť vyskúšať niečo nové.

Zhrnutie faktov:

  • Crostata pochádza z Talianska a existuje minimálne od 15. storočia.
  • Reneta (Renetta del Canada) je skutočne obľúbená talianska odroda jabĺk vhodná na pečenie.
  • Ide o zimnú odrodu, ktorá vydrží pri správnom skladovaní aj niekoľko mesiacov.
  • Recept s vanilkovým krémom je moderná verzia tradičného talianskeho koláča.

