Chcete zažiariť originálnym jablkovým dezertom? Upečte si renetovú crostatu ako z Toskánska

Talianska kuchyňa nie je len o cestovinách, pizzi či lasagni. Krajina, kde sa jedlo považuje za umenie, ponúka aj množstvo tradičných dezertov, ktoré u nás ešte nie sú bežné. Jedným z nich je crostata – rustikálny koláč, ktorý sa pečie s ovocím, džemom alebo krémom. A ak ho pripravíte s renetovými jablkami, získate jesenný dezert s autentickou chuťou talianskeho vidieka.
Čo je crostata?
Crostata je tradičný taliansky koláč, ktorý sa spomína už v renesančných kuchárkach z 15. a 16. storočia. Má jednoduchý základ z krehkého maslového cesta (pasta frolla) a plnku z ovocia alebo krému. Na rozdiel od nášho jablkového koláča má crostata väčšinou nízky okraj, je viac rustikálna a často sa pečie bez presného tvarovania.
Tento dezert nájdete po celom Taliansku – v Toskánsku s marhuľovým džemom, v Kampánii s ricottou, v severných regiónoch zase s jablkami alebo hruškami. Práve táto posledná verzia sa najviac podobá nášmu domácemu koláču, ale s typickou talianskou ľahkosťou a jemnou kyslastou chuťou jabĺk.
Prečo použiť renety?
Reneta (taliansky Renetta, francúzsky Reinette) je stará európska odroda jablka, ktorá sa pestuje už niekoľko storočí. V Taliansku, najmä v oblasti Trentino–Južné Tirolsko, je známa ako Mela Renetta del Canada a patrí medzi najobľúbenejšie jablká na pečenie.
Má pevnejšiu dužinu, ktorá sa pri pečení nerozvarí, a jemne kyslastú chuť, vďaka ktorej koláče nepôsobia presladene. Tieto jablká majú aj vysoký obsah vlákniny, vitamínu C a antioxidantov, takže sú výživné aj po tepelnej úprave.
Renety sa radia medzi zimné odrody, čo znamená, že dozrievajú na jeseň, ale pri správnom skladovaní vydržia až do januára či februára. V chladnej pivnici alebo chladničke si zachovávajú chuť a vôňu dlhé týždne.
Čo budete potrebovať na renetovú crostatu
Na krehké cesto:
- 150 g polohrubej múky
- 70 g studeného masla
- 1 žĺtok
- 2 lyžice mlieka
- 1 lyžica cukru
- štipka soli
Tip: V Taliansku sa maslo často nahrádza olivovým olejom. Ak chcete cesto ľahšie a s jemnou ovocnou arómou, môžete časť masla nahradiť kvalitným olivovým olejom.
Na krém:
- 250 ml mlieka
- 1 balíček vanilkového pudingu
- 1 balíček vanilkového cukru
- 30 g masla
Na ozdobu:
- 2–3 renetové jablká
- 1 lyžica masla
- mandľové lupienky
- múčkový cukor na posypanie
Postup krok za krokom
- Pripravte cesto:
Z múky, masla, žĺtka, cukru, mlieka a soli vypracujte hladké cesto. Zabaľte ho do fólie a nechajte aspoň 30 minút odpočívať v chladničke.
- Predpečenie základu:
Cesto rozvaľkajte na tenký plát a vložte do formy (asi 24 cm v priemere). Dno prepichajte vidličkou, prikryte papierom na pečenie a zaťažte suchým hrachom alebo fazuľou. Pečte 20–25 minút pri 200 °C. Potom papier a záťaž odstráňte a nechajte vychladnúť.
- Pripravte krém:
V mlieku uvarte puding s vanilkovým cukrom do hustej konzistencie. Keď trochu vychladne, primiešajte maslo a miešajte, kým nevznikne jemný krém.
- Pripravte jablká:
Jablká ošúpte, rozkrojte na polovice, odstráňte jadrovníky a nakrájajte na tenké plátky. Rozložte ich na plech, pridajte kúsky masla a nechajte ich v rúre alebo pod grilom krátko zhnednúť – získajú karamelovú chuť.
- Dokončenie koláča:
Na predpečené cesto rozotrite vanilkový krém a navrch naukladajte plátky jabĺk. Môžete ich usporiadať do tvaru kvetu alebo vejáru. Posypte mandľovými lupienkami a múčkovým cukrom.
- Pečenie a servírovanie:
Pečte ešte asi 10 minút pri 180 °C, kým okraje mierne nezhnednú. Crostatu podávajte vlažnú alebo vychladenú.
Malý kúsok Talianska na slovenskom stole
Renetová crostata je dokonalým spojením tradičného talianskeho pečiva a našich domácich jabĺk. Je jednoduchá, vizuálne krásna a vďaka kyslastej chuti reniet aj svieža. Hodí sa na jesenné popoludnie s kávou, ale aj ako dezert po nedeľnom obede.
Tento koláč dokazuje, že aj z bežných surovín sa dá vytvoriť niečo výnimočné – stačí trochu trpezlivosti a chuť vyskúšať niečo nové.
Zhrnutie faktov:
- Crostata pochádza z Talianska a existuje minimálne od 15. storočia.
- Reneta (Renetta del Canada) je skutočne obľúbená talianska odroda jabĺk vhodná na pečenie.
- Ide o zimnú odrodu, ktorá vydrží pri správnom skladovaní aj niekoľko mesiacov.
- Recept s vanilkovým krémom je moderná verzia tradičného talianskeho koláča.