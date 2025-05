Chcete rekordnú úrodu paprík? Túto ingredienciu dajte do zeme pri výsadbe

Akú úrodu paprík môžete očakávať túto sezónu? Je to len otázka šťastia alebo skôr správneho prístupu k príprave pôdy a hnojeniu? Skúsení záhradkári tvrdia, že úspech s pestovaním paprík rozhodne nie je náhoda – tajomstvo sa skrýva práve v zložení pôdy a výžive rastlín.

Papriky vo vašej záhrade: Čo potrebujete vedieť?

Rozhodli ste sa tento rok pestovať papriky? Výborná voľba! Papriky patria spolu s paradajkami a uhorkami k najobľúbenejšej zelenine slovenských záhradkárov. Sú univerzálne v kuchyni – môžete ich použiť do sviežich šalátov, chutných grilovaných špízov či lahodných omáčok. Ak chcete vypestovať papriky s veľkými, sladkými plodmi, mali by ste vedieť niekoľko kľúčových vecí, ešte skôr, ako sa pustíte do výsadby.

Základ je kvalitná pôda a hnojenie

Všetky druhy zeleniny si vyžadujú vhodné podmienky na rast. Papriky v tomto smere nie sú výnimkou a kvalitná, výživná pôda je alfou a omegou ich pestovania. Ak chcete, aby sa vašim paprikám skutočne darilo, pôdu musíte dôkladne pripraviť.

Ideálne je záhon dôkladne prekypriť a primiešať do pôdy dostatok kompostu. Prečo práve kompost? Okrem toho, že výrazne zlepšuje štruktúru pôdy, zabezpečuje aj jej schopnosť dlhšie zadržiavať vodu. To je najmä v horúcich letných mesiacoch pre papriky kľúčové – milujú teplo, no potrebujú zároveň dostatok vlahy.

Už pri výsadbe sadeníc preto neváhajte do jamiek vložiť trochu dobre vyzretého kompostu. Táto drobná „vychytávka“ vám zabezpečí, že rastliny budú od začiatku zásobené všetkými potrebnými živinami.

Papriky potrebujú pravidelné prihnojovanie

Napriek tomu, že ste pôdu kvalitne pripravili, papriky vám budú za dodatočné prihnojenie veľmi vďačné. Na trhu nájdete rôzne druhy hnojív určené špeciálne pre papriky, ale ak máte radi prírodné riešenia, môžete si ľahko pripraviť aj vlastné organické hnojivá.

Vynikajúcou voľbou je opäť kompost, ale tentoraz vo forme výluhu. Pripravíte ho tak, že kompost jednoducho zalejete vodou a necháte pár dní odstáť. Takýto výluh je bohatý na všetky potrebné látky, ktoré podporujú nielen rast, ale aj vývoj kvetov a následne plodov.

Domáce hnojivá, ktoré paprikám prospievajú

Okrem kompostového výluhu si môžete pripraviť napríklad žihľavový extrakt alebo hnojivú jíchu.

Žihľavový výluh – Tento „čaj“ zo žihľavy obsahuje množstvo dusíka, ktorý papriky potrebujú najmä v období intenzívneho rastu a kvitnutia. Príprava je jednoduchá: nasekané žihľavy zalejte vodou a nechajte lúhovať 24 hodín. Potom výluh zrieďte vodou v pomere približne 1:10 a zalievajte rastliny raz za dva týždne. Hnojivo je síce slabšie, ale mimoriadne šetrné a účinné.

Hnojivo – Je silnejším hnojivom ako žihľavový výluh. Na jej prípravu budete potrebovať fermentovať zelené rastliny, napríklad žihľavu alebo trávu, v uzavretej nádobe s vodou. Proces fermentácie trvá približne dva týždne. Nevýhodou je výraznejší zápach, ale rastliny vďaka nej budú mať skutočne bohatú úrodu.

Kostná múčka: málo využívaný, no skvelý tip

Mnohí záhradkári ešte stále nepoznajú skvelé účinky kostnej múčky. Ide o prírodný produkt bohatý na fosfor, ktorý je absolútne nevyhnutný pre bohaté kvitnutie a následnú tvorbu plodov. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak kostnú múčku pridáte do pôdy v čase, keď rastliny začnú tvoriť prvé kvety.

Jednoducho nasypte malé množstvo kostnej múčky okolo koreňovej zóny a jemne ju zapracujte do pôdy. Papriky vás odmenia vyšším počtom plodov, ktoré budú navyše väčšie a sladšie.

Novinky na trhu: Mořské riasy ako hnojivo?

Ak radi skúšate nové veci, vyskúšajte aj hnojivo z morských rias. Tento prírodný produkt je plný minerálov, mikroživín a stopových prvkov, ktoré podporujú zdravie a celkovú vitalitu paprík. Mořské riasy sa dajú zakúpiť ako prášok či tekutý koncentrát, ktorý ľahko použijete pri zalievaní. Dávkovanie vždy rešpektujte podľa priloženého návodu a nepreháňajte to – aj s hnojením platí, že menej je niekedy viac.

Na záver: Pestovanie paprík sa oplatí

Ak sa budete držať uvedených rád a venovať pôde a hnojeniu patričnú pozornosť, môžete sa tešiť na papriky s výnimočne bohatou a sladkou úrodou. Stačí malá snaha, pár jednoduchých trikov a tento rok môžete mať papriky, ktoré vám bude závidieť celá susedská záhradkárska komunita.