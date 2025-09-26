Chcete mať doma teplo a platiť menej? Stačí spraviť tieto drobnosti a ušetríte stovky ročne

Zimné mesiace sú pre mnohé domácnosti veľkou záťažou. Náklady na vykurovanie dokážu každoročne odčerpať stovky až tisíce eur z rodinného rozpočtu. Dobrou správou však je, že nemusíte investovať tisíce do drahých rekonštrukcií, aby ste pocítili úsporu. Často stačí len pár jednoduchých zmien v bežných návykoch a vaše účty za energie budú nižšie, pričom doma si stále udržíte teplo a komfort.
Prinášame vám desať praktických trikov, ktoré fungujú v bytoch aj domoch.
1. Neprekurujte miestnosti zbytočne
Mnohí majú tendenciu nastaviť radiátory na maximum, no každý jeden stupeň navyše znamená zvýšenie spotreby energií až o niekoľko percent. Ideálna teplota v obývačke či kuchyni je okolo 21 °C, v spálni vám bohato postačí aj 18 °C. Nielenže tak ušetríte, ale zároveň budete lepšie spať a predídete vysušeniu slizníc, ktoré spôsobuje kašeľ či bolesti hlavy.
2. Vetranie musí byť krátke a intenzívne
Jedna z najčastejších chýb je dlhodobo pootvorené okno. Studený vzduch tak pomaly ochladzuje steny, nábytok aj podlahu, a ich opätovné vyhriatie spotrebuje množstvo energie. Správny spôsob je otvoriť okná dokorán na pár minút a zabezpečiť rýchlu výmenu vzduchu. Teplo uložené v stenách ostane a miestnosť sa vyhreje oveľa rýchlejšie.
3. Radiátory musia dýchať
Ak ich zakryjete závesmi, nábytkom alebo sušiakom na prádlo, bránite im v efektívnom šírení tepla. V dôsledku toho kúrite viac, ako je potrebné. Nechajte radiátor voľný, aby mohol rozvádzať teplo rovnomerne po celej miestnosti.
4. Zatepľujte postupne
Kompletné zateplenie domu je finančne náročné, no aj malé kroky dokážu priniesť veľký rozdiel. Skontrolujte tesnenie okien a dverí, prípadne použite samolepiace lišty. Jednoduchým, ale účinným riešením sú aj izolačné fólie za radiátory, ktoré odrážajú teplo späť do miestnosti namiesto toho, aby unikalo do múru.
5. Termostatické hlavice sú malý zázrak
Vďaka nim si môžete nastaviť teplotu v každej miestnosti zvlášť. V obývačke si užijete teplo, zatiaľ čo v spálni zostane svieži chlad. Radiátor tak kúri len toľko, koľko je skutočne potrebné, a energia sa neplytvá tam, kde ju nepotrebujete.
6. Programovateľný termostat = inteligentná úspora
Nemá zmysel udržiavať byt vyhriaty na maximum, keď ste celý deň v práci alebo na víkende. Ak si nastavíte termostat tak, aby teplotu znížil počas vašej neprítomnosti a znovu zvýšil tesne pred návratom, získate ideálnu rovnováhu medzi komfortom a úsporou.
7. Odvzdušňujte radiátory pravidelne
Ak radiátor šumí alebo hreje len čiastočne, problémom je vzduch vo vnútri. Jeho odstránenie trvá pár minút a výsledok pocítite okamžite – miestnosť sa vyhreje rýchlejšie a efektívnejšie, pričom spotrebujete menej energie.
8. Slnečné lúče zadarmo
Slnečné žiarenie je najlacnejší zdroj tepla. Preto počas dňa odhrňte záclony a vyhrňte rolety, aby svetlo prenikalo dovnútra. Naopak večer ich zatiahnite – teplo sa udrží vnútri a miestnosti tak nevychladnú.
9. Oblečenie ako jednoduchý trik
Nikto vás nenabáda, aby ste doma chodili v kabáte, no teplý sveter, vesta alebo vlnené ponožky dokážu výrazne zvýšiť pocit pohodlia. Ak znížite teplotu len o 1 °C, ročne môžete ušetriť nemalú sumu, pričom rozdiel na komforte sotva pocítite.
10. Kotol potrebuje starostlivosť
Zanedbaný kotol spotrebuje viac energie a môže sa pokaziť v tej najnevhodnejšej chvíli. Preto je rozumné zavolať odborníka aspoň raz ročne. Pravidelný servis predĺži jeho životnosť a vy sa môžete spoľahnúť na to, že bude pracovať efektívne.
Úsporné kúrenie neznamená, že budete musieť sedieť doma v bunde alebo mať pocit chladu. Väčšinou ide len o rozumné nastavenie kúrenia, pravidelnú údržbu a malé zmeny, ktoré sa postupne premietnu do nižších faktúr. A čo je najlepšie – ušetrené peniaze môžete investovať do vecí, ktoré vám urobia radosť, namiesto toho, aby ste ich nechávali odtekať cez radiátory von oknom.