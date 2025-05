Chcete mať čistú terasu? Toto je najlepší návod na jej čistenie

Čistá terasa či balkón sú snom každého majiteľa domu či bytu, najmä keď sa vonku začne otepľovať a pomaly sa presúvame tráviť voľný čas do exteriéru. Ak aj vy plánujete letnú sezónu stráviť na pekne upravenej terase alebo pod pergolou, práve teraz je ideálny moment, aby ste sa pustili do dôkladného čistenia a zbavili sa nečistôt nahromadených počas chladnejších mesiacov.

Prečo je najlepší čas vyčistiť terasu práve teraz?

Jar prináša striedanie daždivých dní s príjemne teplými, kedy sa ešte okolitá vegetácia nestihla naplno rozrásť. Práve toto obdobie vám ponúka najlepšie podmienky na dôkladnú údržbu terasy či chodníka okolo domu. Čistenie dlažby či podláh je teraz omnoho jednoduchšie, než keď bude terasa plná kvetináčov, záhradného nábytku a rozrastajúcej sa zelene.

Čo funguje najlepšie a zároveň je šetrné k prírode?

Hoci je možné použiť agresívne chemické prostriedky, ktoré dokonale odstránia mach, lišajníky či silnú špinu, mali by sme sa zamyslieť nad ich ekologickým dopadom. Chemikálie totiž nielen odstraňujú nečistoty, ale ničia aj užitočné mikroorganizmy a môžu negatívne ovplyvniť celkovú rovnováhu vo vašej záhrade. Preto je vhodné zvoliť ekologickejšie metódy, ktoré sú rovnako účinné, no pritom prírodu šetria.

Ak máte terasu na poschodí alebo balkón, je situácia trochu jednoduchšia, pretože použité čistiace prostriedky ľahko spláchnete do odtoku bez toho, aby ste ich aplikovali priamo na trávnik alebo do pôdy. Aj v tomto prípade však môžete voliť jednoduché, lacné a bezpečné riešenia, ktoré sú navyše dostupné priamo vo vašej kuchyni.

Soľný roztok: ekologická zbraň proti machu a riasam

Jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov čistenia je použitie obyčajného soľného roztoku. Pripravíte ho veľmi jednoducho:

Zmiešajte 1 hrnček kuchynskej soli s 2 litrami teplej vody .

s . Hotový roztok rovnomerne naneste na znečistené miesta na terase a nechajte pôsobiť približne 20 minút .

. Potom povrch dôkladne vydrhnite tvrdou kefou a spláchnite čistou vodou.

Je však dôležité myslieť na to, že soľ môže spôsobiť koróziu kovových častí, preto sa snažte vyhýbať oblastiam, kde sú kovové prvky, ako sú lišty, úchyty nábytku či zábradlia z nerezu.

Ocot ako spoľahlivý pomocník na odolné nečistoty

Ocot patrí medzi najuniverzálnejšie prírodné čistiace prostriedky, no pri jeho používaní je potrebná opatrnosť. Čistý, neriedený ocot je totiž vhodný len na veľmi odolné škvrny alebo miesta s hrubou vrstvou machu a lišajníka. Pri takýchto miestach postupujte nasledovne:

Neriedený ocot nastriekajte len na tie najodolnejšie miesta a nechajte pôsobiť maximálne 5 minút .

. Pre zvyšnú plochu terasy použite ocot zmiešaný s čistou vodou v pomere 1:1 .

. Roztok nechajte na povrchu pôsobiť približne 20 minút, potom ho dôkladne vyčistite tvrdou kefou a spláchnite čistou vodou.

Pamätajte, že ocot by ste nemali používať na drevené alebo kovové časti terasy, pretože ich môže poškodiť.

Jedlá sóda – ďalší ekologický tip na čistenie

Ak hľadáte univerzálnu metódu, ktorá je vhodná na terasy v záhrade, ale aj balkóny či strešné terasy, skúste jedlú sódu. Postup použitia je jednoduchý a efektívny:

Povrch najskôr dôkladne zametiete a mierne navlhčíte vodou.

Jedlú sódu rovnomerne rozsypte po celej terase (ideálne cez sitko alebo rukou).

Nechajte pôsobiť minimálne 1 hodinu , ale pokojne aj celý deň.

, ale pokojne aj celý deň. Následne terasu vydrhnite kefou a všetko spláchnite čistou vodou.

Jedlá sóda je mimoriadne účinná na špinu, no nezabudnite, že by sa nemala dostať do kontaktu s drevom, prírodným kameňom alebo kovovými povrchmi vrátane hliníka, aby ste predišli ich poškodeniu.

Rada na záver: Pravidelná údržba je základom

Aj keď tieto prírodné metódy fungujú veľmi spoľahlivo, najlepšie výsledky dosiahnete pravidelnou údržbou. Terasa vyčistená niekoľkokrát ročne vám vydrží čistá a pekná oveľa dlhšie, než keby ste čakali, kým sa nahromadí silná vrstva nečistôt.

Ušetrite si tak čas, peniaze, ale hlavne prírodu – vaša terasa bude krásne čistá a záhrada zdravá.