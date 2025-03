Chcete mať čerstvý cesnak aj po dlhých mesiacoch či rokoch? Stačí jeden nenápadný krok a vidiecka metóda skladovania valcuje internet

Cesnak sa v slovenských kuchyniach používa nesmierne často a bežne ho pridávame do širokej škály jedál – od klasických polievok až po sofistikované hlavné chody. Okrem výraznej chuti a vône ponúka cesnak aj cenné zdravotné účinky, najmä podporu imunity a srdcovo-cievnej sústavy. Napriek týmto pozitívam sa však jeho palice často rýchlo znehodnotia, a tak môžeme prísť o zásoby, ktoré by sme radi uskladnili na celú zimu. V nasledujúcich riadkoch sa preto dozviete niekoľko overených tipov, ako cesnak skladovať tak, aby vám vydržal čo najdlhšie.

Ako správne skladovať cesnak?

Základom je už výber kvalitných palíc pri nákupe. Dávajte pozor, aby boli pevné a bez známok hniloby či chorôb. Vyhnite sa tiež naklíčenému cesnaku – taký už nemá ideálnu chuť a čoskoro stratí väčšinu cenných látok.

Dôležité je i samotné uskladnenie. Cesnak má rád suché prostredie a chladné miesto, rozhodne by nemal byť vystavený priamemu slnku. Ak už máte cesnak ošúpaný alebo dokonca nasekaný, je praktické uzavrieť ho do vzduchotesnej nádoby a uložiť do chladničky. Takto vám vydrží približne dva až tri dni.

Sušený cesnak

Jedným z najlepších spôsobov, ako uchovať cesnak dlhodobo, je jeho sušenie. Táto metóda je vhodná najmä vtedy, keď máte k dispozícii väčšie množstvo čerstvých a pevných strúčikov. Využiť môžete sušičku ovocia alebo obyčajnú rúru.

Najprv cesnak očistite, ošúpte, pozdĺžne prekrojte a rozložte na plech vystlaný papierom na pečenie. Ak sušíte v rúre, nastavte ju na teplotu okolo 60 °C. Po približne dvoch hodinách môžete teplotu mierne znížiť a sušiť ešte ďalšie 4 až 6 hodín, kým nebude cesnak chrumkavý. Následne ho presypte do dobre uzatvárateľnej nádoby a skladujte pri izbovej teplote, kde si uchová výraznú arómu aj niekoľko mesiacov.

Dajte ho upiecť

Ak máte väčšie zásoby cesnaku, môžete vyskúšať aj nasledujúci postup. Očistený a ošúpaný cesnak vložte do mixéra, pridajte soľ v pomere dve polievkové lyžice na jeden kilogram cesnaku a rozmixujte na jemné pyré. Pripravte si plech vystlaný papierom na pečenie a rovnomerne ho potrite touto zmesou.

Rúru predhrejte na 180 °C a vložte plech dovnútra. Keď cesnak získa jemnú zlatistú farbu a vysuší sa, nechajte ho odstáť aspoň jeden deň. Potom ho polámte na menšie kúsky a rozomeľte na prášok (môžete použiť mlynček či sekáčik). Skladujte ho v uzavretej nádobe – v takejto forme vám vydrží naozaj dlho, pričom nestráca toľko z chuti ani zo svojho charakteristického aróma.

Môže ísť aj do mrazničky

Ďalšou z možností, ako predĺžiť trvanlivosť cesnaku, je zamrazenie. Stačí očistené strúčiky nastrúhať alebo pretlačiť cez lis a naplniť zmesou formičky na ľad. Po zamrazení ich môžete presypať do uzatvárateľného vrecka či nádoby a podľa potreby vždy vybrať len toľko, koľko práve využijete.

Mnoho ľudí skúša aj nakladanie cesnaku do oleja či rôznych druhov marinád. Aj to môže predĺžiť jeho trvanlivosť, no najdlhšie zvyčajne vydrží cesnak skladovaný v mrazničke alebo spracovaný na prášok.

Táto kombinácia rôznorodých metód je výbornou voľbou, ak si chcete zabezpečiť dostatok cesnaku na celú zimu a neradi by ste ho museli vyhadzovať po tom, čo mu začne klíčiť alebo sa znehodnotí. Vyskúšajte si ktorýkoľvek z týchto postupov a objavte nový spôsob, ako si dopriať čerstvý cesnak kedykoľvek budete mať chuť.